來源 CTF LIFE 周大福人壽減碳目標通過SBTi認證 鞏固對氣候行動的承諾

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 周大福人壽宣佈,其碳減排目標已正式通過「科學基礎減量目標倡議」(Science Based Target initiative或SBTi)認證,這一成果彰顯了周大福人壽對碳減排的決心,並為公司持份者提供了一套可衡量的標準,以監測公司在這方面的持續努力。 去年十月,周大福人壽制定與《巴黎協定》一致的科學基礎目標,並成為首家主要在大灣區營運的「銀行、多元化金融、保險業」界別的機構向SBTi提交碳減排承諾書,牽頭推動可持續發展。SBTi是一個全球性的企業氣候行動組織,旨在協助企業在應對氣候危機方面發揮應有作用。 周大福人壽的目標是在2029財年,將範圍1和範圍2的溫室氣體排放量減少37.8%(以2023財年水平為基準)。 此外,就範圍3的投資組合目標,周大福人壽承諾到2029財年: - 將其上市股票和公司債券投資組合中的電力行業的每兆瓦時溫室氣體排放量減少59%(以2023財年水平為基準),

- 在其上市股票和公司債券投資組合中,將至少44.8%(以投資價值計算)投資於已制定SBTi認證目標的公司。

以上兩項舉措將涵蓋其總投資和貸款資產的65%。 周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示:「周大福人壽深明氣候行動不僅是一項重大責任,更有助於推動意義深遠的變革。我們一直與周大福創建緊密合作,以確保一致實現2050年淨零排放目標。此次碳減排目標獲得認證,充分體現了我們在減少營運和投資組合排放量的堅定決心。這一里程碑再次證明了我們致力於建設可持續未來,同時為持份者開創保險新價值。」 周大福人壽將透過以下策略和行動,實現其碳減排目標: 範圍1和範圍2營運碳減排措施: - 電動車轉型:將現有的租賃或自有車隊替換為電動車。

- 提升能源效率:探索提高公司各辦公室的能源效率的機會。

- 購買可再生能源證書:在優先推動電動車轉型和提升能源效率的同時,周大福人壽亦將研究從本地能源供應商購買可再生能源或可再生能源證書,或為同一市場內沒有其他選項的前提下,從亞洲及其他海外市場購買國際可再生能源證書,以進一步減少範圍2的剩餘營運排放。 降低範圍3中15個類別排放的措施: - 積極擁有權(Active Ownership)與參與策略:分階段實施參與策略,以促進實際減排。

- 氣候融資:探索與環境、社會及企業管治(ESG)相關的產品及氣候融資機會。

- 策略與治理:建立完善的管治架構,以推動氣候行動。

- 政策與倡導:尋求機會建立合作與夥伴關係,以擴大影響力。 周大福人壽選擇上述碳減排措施,是因為這些措施預計將對公司的氣候轉型產生最直接的影響。 截至2024 年6 月,公司投資組合的碳足跡已較2023年同期的基數減少了超過15%。此外,公司已投資超過35 億港元於獲ESG 標籤的債券及減碳基金,主要聚焦亞洲市場,以支持區內綠色經濟轉型。 關於周大福人壽保險有限公司 周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」)扎根香港40年,為周大福創建有限公司(「周大福創建」)(香港股份代號:659)的全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員,周大福人壽緊扣鄭氏家族(「周大福集團」或「集團」)多元業務體系的雄厚資源,致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中,提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局,周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司,持續開創保險新價值。 傳媒聯絡 周大福人壽保險有限公司

品牌發展及傳訊部

陳佳容

+852 2591 8504

deronie.tan@ctflife.com.hk 周大福人壽保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)



