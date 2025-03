中創新航（3931.HK）公佈2024年全年業績

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 3月26日,中創新航科技集團股份有限公司(「中創新航」或「公司」,股票代碼:3931.HK)公佈截至2024年12月31日止年度(「報告期」)經審核綜合全年業績。 2024年,中創新航規模效應全面釋放,經營業績取得穩健增長。報告期內,公司收入由截至2023年12月31日止年度的人民幣27,005.89百萬元增長至截至2024年12月31日止年度的人民幣27,751.53百萬元,增長2.8%;利潤由截至2023年12月31日止年度的人民幣437.16百萬元增長至截至2024年12月31日止年度的人民幣843.63百萬元,增長93.0%。公司每股基本盈利由截至2023年12月31日止年度的人民幣0.1661元增長至截至2024年12月31日止年度的人民幣0.3336元,增長100.8%。 作為國際新能源領軍企業,公司在報告期內於各市場領域全面發力,實現持續高速發展。其中,根據SNE Research最新統計,公司2024年度動力電池裝車量排名全球第四、國內第三。根據InfoLink數據,公司2024年度儲能電芯出貨量排名全球第五。 2024年,公司縱深推進國內乘用車市場合作,裝機量穩步提升。報告期內,公司配套車型新增25款,累計裝車超過200萬台,交付量超100GWh。在純電領域,公司成功助力小鵬、吉利、長安、廣汽等多家頭部客戶主銷車型的升級迭代與量產配套,實現多款合資品牌全新車型的量產交付,推進立體化市場體系的構建;在混動領域,公司在加速推進與吉利、零跑新混動項目合作的同時,成功實現奇瑞、東風、北汽等多家頭部客戶多款混動車型的量產配套,裝機量在報告期內實現高速增長,同比增長近200%。另外,在國際市場上,公司加速全球化市場佈局,於報告期內獲得豐田、馬自達、福特、大眾、奧迪等國際品牌定點,持續擴大歐洲及東南亞市場客戶基數,交付數量穩步攀升,交付產品類型日益豐富,海外裝機量同比增長105%,再創新高。此外,在商用車市場,公司年度新車公告同比增長150%,國內裝機量較上年同期增長85.2%,目前已實現市場主流產品全覆蓋、場景全賦能,並已與奇瑞、吉利、瑞馳、福田、東風、長安、金龍等頭部客戶深入合作,全面配套交付行業主流車型。 在儲能市場,公司單月儲能電芯出貨突破5GWh,實現出貨量持續大幅增長,314Ah電芯產品在行業內率先實現大規模批量穩定交付,獲得戰略客戶對產品及交付能力的高度認可。報告期內,公司在國際市場實現重大突破,包括完成多個國際頭部儲能業主、EPC、集成商供貨商準入,進入客戶白名單並實現批量交付。並且作為高性能儲能電芯的供應商,公司成功獲得全球最大儲能項目全部7.8GWh訂單並實現交付,並成功實現首個自投電站項目落地。與此同時,公司在船舶市場成果同樣顯著,包括獲得全球最大石油公司首個電動船項目,斬獲首個「兆瓦級」船用電池系統國際訂單,「海洋工程船」領域實現「零突破」,新加坡港口電動船舶實現批量訂單轉化,以及成功進入美國高端遊艇市場。 公司以創新引領快速發展,始終堅持產品與技術領先戰略,面向未來進行研發佈局,從材料創新、結構創新、製造創新、系統創新等多維度推動電池技術的不斷進步,多項技術與產品做到了全球領先,全場景打造硬核產品力,引領行業發展新高度。2024年,公司成功發佈「頂流」、「至遠」、「至久」、「無界」系列新品,在高比能、高安全、長壽命、超快充和全氣候等產品性能方面全方位創新超越,為市場和客戶提供最具價值貢獻的全場景產品解決方案。同時,結合自身技術能力和產業化實力,不斷追求動力電池的高能量密度和穩定的安全性能,公司在報告期內推出更具競爭力的三元系、磷酸鹽系新產品,持續深耕電力儲能(新能源發電側、電網側)、工商業儲能、戶用儲能等應用場景,持續保持產品力領先。 關於中創新航集團有限公司 中創新航(3931.HK)是專業從事鋰電池、電池管理系統及相關集成產品和鋰電池材料的研製、製造、銷售和市場應用開發的新能源高科技企業。作為電池專家,公司致力於構建全方位能源運營體系,為以動力及儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命周期管理。 目前,公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個產業基地,完成全方位國內產業佈局,同時已設立歐洲產業基地、泰國產業基地,大力拓展海外產業佈局,打造擁有規模化智能製造實力的國際化領先企業。



話題 Press release summary



部門 EVs, Transportation, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network