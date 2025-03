Friday, 28 March 2025, 09:01 HKT/SGT Share: 達勢股份-達美樂中國2024年全年業績全面增長:戰略深化與效率提升共同推動盈利突破

香港, 2025年3月28日 - (亞太商訊) - 近期,中國消費市場在政策引導與需求釋放的雙重驅動下展現出強勁韌勁。2024年國內消費市場活力不斷增強,消費熱度持續提升。相關專家預測,2025年消費將繼續保持平穩增長態勢。 在消費市場穩步增長的大背景下,達勢股份於2025年3月27日發佈全年業績,以一份兼具規模與品質的亮眼成績單,再次印證其在中國比薩市場的重要地位。2024年,達勢股份作為達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商,在4D戰略的驅動下,即高品質的門店開發(Development)、高質價比的美味比薩(Delicious Pizza at Value)、高效的外送體驗(Delivery)和數字化能力(Digital),在充滿潛力的中國比薩市場實現了可持續增長和盈利。公司全年收入高達43.1億元人民幣,同比增長41.4%,經調整淨利潤同比激增1,394.2%,首次實現全年報告與調整後淨利潤雙正。 戰略深化:從門店到數字化的全鏈路競爭力 達美樂中國的增長動能源於其對4D戰略的持續深耕。在門店開發層面,公司以"走廣走深"門店網路策略為軸,全年淨新增門店240家,新開門店近90%位於1線以外城市,總門店數在年底達到1,008家,覆蓋中國大陸39個城市。門店網路的加速擴張反映了達美樂中國對把握市場機會的強烈信心。根據Frost & Sullivan的數據,達美樂中國2024年在中國的比薩銷售額位居全國第二。截至2024年12月31日,按門店數量計算,達美樂比薩中國大陸市場已經成為達美樂比薩國際第三大市場。 2025年初,南昌、煙臺等6個新城市的進駐,進一步推動全國市場佈局,展示公司擴張戰略的持續勢頭。達美樂中國發佈將在2025年新開約300家門店。自2025年初截至2025年3月14日,新開82家門店,26家門店在建,62家門店已簽約,已鎖定近56%的全年開店目標,有望按時完成其高品質開店計畫。 與此同時,新城新店銷售勢頭強勁,品牌影響力逐步釋放,如瀋陽首店創下達美樂全球單店首月銷售額1,110萬元的紀錄。自2023年12月至2024年12月期間,公司在18個新城市開設的80家新店,預計平均投資回報週期在12個月內。截至2025年初,達美樂中國已經包攬達美樂全球首30日銷售排行榜前40席,印證了品牌在中國大陸城市的爆發力。在門店層面和公司層面,盈利指標均顯著改善,門店層面的經營利潤、門店層面的經營利潤率繼續增長,集團經調整淨利潤率獲近10倍提升。 產品力與運營效率的協同,成為另一增長引擎。通過30餘種比薩品類與近20種餅底的創新組合,達美樂中國精准捕捉本土消費偏好,以多種特色餅底撬動年輕客群複購。由於品牌勢能強勁,新市場堂食和外帶需求高,公司為滿足消費者需求暫停了部分地點的配送服務,計畫在適當時候逐步恢復,這也將成為未來新的增長點。依託中央廚房與數字化配送體系,達美樂中國的外送承諾與供應鏈效率優化,既保障了用戶體驗,也推動了門店經營利潤率攀升至14.5%。 數字化能力的突破更是一大亮點。2024年,公司接連斬獲"虎嘯獎年度品牌數字化大獎""中國數字化企業TOP20"等殊榮,數字化驅動的訂單系統與超2450萬會員的精細化運營,持續提升人效與坪效。"接二連三"(每週二和週三比薩七折優惠)和"超級周買一送一"等經典促銷活動和多項騰訊、網易等限時品牌IP聯名活動為達美樂中國進一步提升消費者好感度,加強消費者與品牌互動。在此基礎上,供應鏈的智慧化改造將逐漸壓縮成本,為盈利能力的提升提供底層支撐。 行業共振:卡位千億賽道,全球化與本土化並進 達美樂中國的快速增長,與行業紅利的釋放緊密交織。據華經產業研究院和中研普華數據,中國比薩市場規模預計2025年達608億元,2027年將突破771億元,年均複合增長率高達15%。而線上化的市場機遇,正為頭部品牌打開增量空間。2022年中國比薩行業線上份額首超線下(58.1%),行業將進一步加速數字化轉型。達美樂中國憑藉數字化外送體系的先發優勢,持續擴大市場份額。 全球化資源與本土化創新的結合,進一步強化了競爭壁壘。背靠達美樂全球超2.1萬家門店的品牌聲譽與研發經驗,公司既能通過經典產品帶來全球化體驗,又能針對中國消費者推出定制化口味。這種"國際基因+本土運營"的模式,使其在品牌認知度與產品適應性上形成雙重護城河。 未來藍圖:規模擴張與效率深化的雙重奏 2024年,達美樂中國于四川成都成功開設第1000家門店,達成公司發展歷程的重要里程碑。站在千店里程碑支上,達美樂中國正加速邁向下一階段。 資本市場的認可也為公司長期可持續發展注入信心。2024年,公司先後被納入恒生綜合指數及滬港通、深港通標的,並入選"2024新財富最佳港股公司"榜單,收穫"2023年度最佳IPO獎"等大獎。自2023年首次公開募股(IPO)以來,截至本文發稿日期,公司股價已從發行價46港元上漲近120%,市值突破130億港元,其流動性也獲得顯著提升。隨著行業集中度提升與消費升級趨勢深化,達美樂中國憑藉戰略定力與執行力,或將在千億賽道中持續領跑,書寫穩步發展的新篇章。



