IGG INC集團年度盈利5.8億港元 同比大幅增長697%

IGG集團2024年度業績摘要及2025年最新業務情況: - 2024年,集團三大增長引擎-新銳遊戲《Doomsday: Last Survivors》和《Viking Rise》,以及APP業務 ,分別貢獻約10億港元,7億港元及11億港元,推動集團年度收入同比增長9%至57.4億港元。上述項目收入佔比自2023年的32%增長至2024年的49%,實現多元化增長。經典產品《王國紀元》迎來上線九週年,持續為集團貢獻重大收入,達近26億港元。

- 期間,集團實現盈利5.8億港元,同比大幅增長697%。其中,主營業務利潤同比高幅增長3,626%,攀升至6.5億港元。投資業務受公允價值變動影響,年內認列未實現減損約0.7億港元。

- 邁入2025年,集團將持續推進遊戲與APP業務增長,致力於長期穩健盈利。年內,集團將推出兩款重磅策略新遊戲《Frozen War》和PSS項目,以及一款重磅休閒遊戲《Tycoon Master》,玩法獨具匠心,潛力可期。 香港, 2025年3月27日 - (亞太商訊) - 全球領先的手機遊戲與移動應用開發商及營運商IGG Inc(「IGG」,或「集團」,股份代號:799.HK)欣然宣佈集團截至2024年12月31日止之經審計年度綜合業績。 2024年,得益於集團三大增長引擎-新銳遊戲《Doomsday: Last Survivors》和《Viking Rise》,以及APP業務的穩健發展,IGG逐步深化「多元增長,穩健盈利」之發展目標。營收方面,2024年《Doomsday: Last Survivors》、《Viking Rise》以及APP業務,分別貢獻約10億港元、7億港元及11億港元,推動集團全年收入同比增長9%至57.4億港元。上述項目收入佔比自2023年的32%增長至2024年的49%,助力集團實現多元化增長。集團經典產品《王國紀元》迎來上線九週年,穩健長青,為集團貢獻重大收入,達近26億港元。收入區域分佈方面,來自亞洲、歐洲及北美市場的收入分別佔集團收入的42%、34%及20%。 集團利潤方面,得益於前述業務的拓展,以及AI技術的深度應用,2024年集團實現盈利5.8億港元,同比大幅增長697%。其中,主營業務利潤同比高幅增長3,626%,攀升至6.5億港元;投資業務受投資標的公允價值變動影響,年內認列未實現減損約0.7億港元。截至2024年12月31日,本集團以23種不同語言版本向全球發行手遊產品,擁有來自於全球200多個國家和地區的遊戲總用戶數約15億,遊戲月活躍用戶逾1,700萬。 集團末日題材策略大作《Doomsday: Last Survivors》上線後,集團持續推出創新玩法,不僅在遊戲內首創遊戲託管、聯盟金庫等亮點功能,更發佈多個小遊戲玩法,提升玩家活躍度。推廣方面,《Doomsday: Last Survivors》推出多個IP聯動活動,包括與知名遊戲「合金彈頭3」、知名電影「環太平洋」等,並舉辦多場線下競技活動,虜獲7,300萬玩家喜愛[1],推升遊戲收入同比增長50%。繼去年與《王國紀元》共同舉辦了首個全球SLG線下電競賽,集團今年將再度為《Doomsday: Last Survivors》、《王國紀元》及《Viking Rise》推出聯合電競賽事-「2025全球巔峰賽」,帶給玩家精彩紛呈的電競體驗。 集團首款維京題材策略新作《Viking Rise》於2022年末上線後,好評不斷。年內,集團持續豐富產品內容,在遊戲內增添生存競賽玩法、海戰版公會戰、新賽季「芬尼爾的審判」等。推廣方面,集團延續與米高梅旗下熱播劇《維京傳奇》及其衍生劇《維京傳奇:英靈神殿》的IP聯動熱度,再度開啟相關IP活動,備受4,000多萬玩家歡迎2,遊戲收入同比大幅增長66%。 本集團金牌手遊《王國紀元》上線九週年,歷久彌新,獲Sensor Tower評選為「長青遊戲」[2]。作為集團首款匯集跨平台、多語種、全球玩家即時互動等極具創新玩法的經典遊戲,《王國紀元》深受玩家喜愛,並持續貢獻穩健收益。截至2024年12月31日,全球註冊用戶達7.4億,月活躍用戶保持900多萬水平。下半年,遊戲推出全新自由大亂鬥玩法「無界戰場」,並持續推出IP聯動與多元線下活動,為玩家打造沉浸式體驗。 APP業務方面,經過十餘年的探索與發展,近兩年取得重大突破,成功打造以應用服務為核心的自有流量平台,實現高速發展。憑藉集團全球化買量優勢,以及積累的十多億用戶畫像,APP業務已在全球攬獲6,200萬月活躍用戶。2024年,APP業務為集團帶來可觀營收約11億港元,佔集團收入19%,並浥注顯著利潤約9,500萬港元,成為集團多元化增長新動力。 股東回饋方面,集團常年通過回購與股息方式回報股東。集團全年宣派股息及回購金額合計約佔2024年全年利潤的38%。股息方面,董事會宣派2024年度第二次中期股息每股普通股6.4港仙,連同上半年派發的第一次中期股息每股普通股8.5港仙,全年合計宣派股息每股普通股14.9港仙,約佔2024年全年利潤的30%。年內,集團回購金額約4,700萬港元,約佔全年利潤的8%。 邁入2025年,集團將持續推進遊戲與APP業務增長,致力於長期穩健盈利。年內,集團將推出兩款重磅策略新遊戲《Frozen War》和PSS項目,以及一款重磅休閒遊戲《Tycoon Master》,玩法獨具匠心,潛力可期。APP業務方面,集團持續推升流水再上新台階,擴大業務平台化發展。秉承「與時俱進,不忘初心」的企業文化,IGG將不斷深化全球市場的研發及運營,砥礪奮進,破浪向前,繼續為移動互聯網世界打造匠心之作。 關於IGG Inc IGG集團創立於2006年,是一家全球領先的手機遊戲及移動應用開發商及營運商,總部設在新加坡,於美國、中國、加拿大、日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地區設有分支機構。IGG爲世界各地的用戶提供多語言、多類型的精品遊戲及移動應用。除Apple、Google和Meta等主要合作夥伴外,集團已與全球逾百家國際平台、廣告商及供應商夥伴佈建長期合作關係。IGG最受歡迎的產品包括《王國紀元》、《Doomsday: Last Survivors》、《Viking Rise》、《時光公主》等遊戲,以及多元化移動應用。 [1]移動應用的開發與運營(簡稱「APP業務」)

[2]用戶數據截至2024年12月31日

[3]來源:第三方機構Sensor Tower發布的《2023年全球年收入超1億美元的長青手遊特徵與趨勢》報告



話題 Press release summary



部門 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network