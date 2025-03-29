中旅國際2024年收入達46.27億港元 經營業務應佔利潤較上年增長8%

業績摘要：

- 2024年全年綜合收入為46.27億港元，較上年增長3%，經營業務應佔利潤為3.07億港元，較上年增長8%；

- 股東應佔利潤為1.06億港元，較上年減少56%，主要由於投資物業公允價值下跌所致；

- 業務版圖穩健拓展，投資和運營管理的景區目的地共59個，穩居行業第一；

- 財務狀況穩健良好，負債與權益比率為32%，具有一定的投、融資能力；

- 中期派發股息每股1.5港仙，全年股息分派率78%。

香港, 2025年3月27日 - (亞太商訊) - 香港中旅國際投資有限公司（「中旅國際」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）（股份代號：308）今天公佈截至2024年12月31日止年度（「年度」）之年度業績。2024年，本集團綜合收入為46.27億港元，較上年增長3%。經營業務應佔利潤為3.07億港元，較上年增長8%。股東應佔利潤為1.06億港元，較上年減少56%，主要由於投資物業公允價值下跌所致。

2024年，旅遊經濟回歸增長趨勢，本集團不斷增強核心功能、提升核心競爭力，全力提升經營規模和發展水平。旅遊景區及相關業務總體收入為23.45億港元，較上年增長2%；應佔利潤為0.14億港元，同比扭虧為盈。旅遊證件業務需求恢復至正常水平，旅遊證件及相關業務收入為3.44億港元，較上年減少27%；應佔利潤為1.76億港元，較上年減少30%。隨著遊客量增加，紅磡維景酒店及柏景軒服務式公寓陸續投入運營，本集團酒店業務收入為8.20億港元，較上年增長18%；應佔利潤為2.27億港元，較上年增長40%。本年度客運業務方面收入為10.93億港元，較上年增長11%。本集團資產負債狀況維持穩健良好，2024年12月31日止現金及銀行結餘約24.44億港元，負債與權益比率為32%，具有一定的投、融資能力。

董事局不建議派發截至2024年12月31日止年度之末期股息，全年合計派息每股1.5港仙，股息分派率為78%。

以客戶需求為導向，打造多層次、差異化產品系列，探索"第二增長曲線"。 本公司堅持戰略引領，加大創新發展力度，部分景區收入創新高。沙坡頭景區星星酒店開展精益管理，鑽石酒店正式開業，打造了「景區 +特色酒店」的全新度假模式，成功創建國家級旅遊度假區，年內收入實現可觀增長。德天景區的中越德天（板約）跨境旅遊合作區已正式運營，成為我國首個落地運營的跨境旅遊合作區。嵐嶽酒店推出多種沉浸式在地文化體驗活動，迎合高淨值度假目標客群偏好，榮獲多個精品度假酒店獎項。錦繡中華與騰訊視頻合作，引入《夢華錄》IP，打造IP賦能的「錦繡盛市」沉浸式新文娛街區。

獲取及管理戰略性優質景區資源，持續打造「一流旅遊目的地投資與運營服務商」。期內，在深圳設立合資公司，投資運營大鵬新區龍岐灣度假區項目，作爲本公司佈局粵港澳大灣區，高標準打造「大灣區一站式休閒度假目的地」的重要探索。在重慶簽訂合作協議，開展重慶遊樂園城市更新等文旅項目，打造重慶大都市區旅遊。在海南設立合資公司，以文昌航天科普中心升級改造及運營為切入點，在3-5年時間打造國內國際航天旅遊目的地。並在資源稟賦優厚的四川稻城亞丁、廣東汕頭、江西瑞金落地3個項目，豐富了自然人文景區業務線。並在新疆、湖南、貴州等資源富集地落地了16個有影響力的輸出管理項目，其中新疆塔克拉瑪幹沙漠之門等3個景區為5A景區。目前本集團投資和運營管理的景區目的地共59個，穩居行業第一。

科技創新驅動管理與運營升級，助力業務高質量、可持續發展。持續迭代升級數字化平臺功能，優化預訂流程等對客端服務體驗，目前所屬控股景區已全部使用數字化平臺開展線上業務一體化運營。通過全員營銷、優惠限購等能力進一步提升自營交易額，實現與母公司香港平臺CTGO對接，為本公司香港業務的拓展提供了有力支持。積極探索AI、無人機等新技術、新產品在景區的創新應用，落地德天AR導覽、千小寶AI智能體、世界之窗無人機演出等5個創新場景，提升用戶體驗。

關於香港中旅國際投資有限公司

本集團圍繞「一流旅遊目的地投資與運營服務商」的戰略定位，以旅遊目的地開發為重點，致力於掌控核心資源和一體化打造。本集團的主要業務包括投資與經營旅遊景區及相關業務（主題公園、自然人文景區、休閒度假景區及旅遊景區配套服務）、旅遊證件及相關業務、酒店業務、客運業務等。

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