泛遠國際發佈2024年全年業績

香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 泛遠國際控股集團有限公司（上市編號：2516，下稱「泛遠國際」；連同其附屬公司，統稱「泛遠國際」或「本集團」）欣然宣佈其截至2024年12月31日止十二個月（「年內」）之全年業績。

在全球經濟逐步回暖、國際貿易保持穩步增長的背景下，中國外貿於年內展現強勁綜合競爭力，貨物貿易進出口總額創曆史新高，為跨境物流行業帶來多重發展機遇。憑藉紮實的業務基礎、高效運營策略，以及不斷優化的全球物流網絡佈局，本集團核心業務指標持續向好，年內營業收入和利潤均超出預期，雙雙創新高。其中收益錄得人民幣29.8億元，較去年同期增加45.8%；毛利為2.1億元，同比提升36.9%；本公司擁有人應佔溢利為人民幣69.3百萬元，同比激增153.3%，遠超市場預期，印證集團盈利能力的顯著提升。這一系列數據不僅彰顯了集團在跨境物流領域的領先地位，並為2025年全年目標奠定了堅實基礎。

作為中國知名的跨境電子商務物流服務供應商，本集團專注於端到端跨境配送服務、貨運代理服務及其他物流服務等三大服務版塊，並持續優化運輸流程，推進倉儲管理，積極向數字化、智能化、綠色化物流模式轉變，夯實業務基礎。

端到端跨境配送服務方面，本集團積極協調供應商網絡，並為客戶提供多項靈活可靠的配送選項，進一步提升了市場競爭力。年內實現收入約人民幣13.7億元，佔集團總收益的46.1%。

貨運代理服務方面，受益於海空聯運核心業務強勁驅動，疊加業務結構優化帶來的運營效率提升，該分部營業收入同比激增219.3%至人民幣6.0億元，創歷史新高。本集團將持續深化與航空、遠洋承運商、貨運公司、港口運營商及其他物流服務等優質供應商的戰略合作，以應對市場變化及突發挑戰，進一步保障及提升運力穩定性。同時，本集團亦將積極整合現有物流運輸體系資源，以確保物流效率及成本效益的最優化，為客戶提供多元化、定製化跨境物流解決方案。

其他物流服務方面，本集團將強化海外供應鏈服務能力建設，通過整合現有服務網點的協同效應，顯著提升Type86（T86）清關效率和集裝箱貨運站（CFS）倉儲服務標準化水平，有效降低潛在清關風險，推動本集團清關及最後一公里配送服務業務的大幅增長，帶動該分部實現營業收入約至人民幣10.1億元，同比增長495.2%。未来，本集團將加速全球化資源整合，進一步發揮自身在跨境物流領域專業優勢，精準對接客戶個性化需求，為客戶量身定製一體化供應鏈解決方案，持續提升服務價值與客戶滿意度，賦能全球業務實現高質量、可持續增長。

泛遠國際控股集團有限公司主席兼執行董事王泉先生表示：「很高興我們在2024年取得優秀的業績表現，不僅營業收入和利潤雙報喜，業務佈局方面也實現多項突破，全面展現集團的雄厚實力。依託卓越企業管治實踐及可持續發展方面成就，年內本集團屢獲殊榮，先後獲得『大灣區上市公司ESG100綠色發展大獎-年度企業管治獎』及『大灣區新質生產力企業大獎-運輸、貨運、物流及供應鏈』。此外，本集團全資附屬公司杭州泛遠國際物流有限公司獲評『4A級物流企業』，並中標阿里巴巴國際站華東中心倉業務，夯實頭部平台服務壁壘。未來，我們將持續深化全球佈局，重構傳統物流資源體系，提升全球服務能力，以支撐跨境電商規模化出海需求。同時，本集團將持續深化與各大平台戰略合作，通過優化運營體系、提升服務品質，並持續加大科技研發投入，深度融合AI技術，全面提升數字化經營水平與服務承載能力，為股東及投資者創造長期價值。」

有關泛遠國際控股集團有限公司（股份代號：2516.HK）

泛遠國際控股集團有限公司於2023年12月在香港聯交所主板掛牌上市，為中國知名的跨境電子商務物流服務供應商，主要提供端到端跨境配送服務、貨運代理服務以及其他物流服務，致力打造穩、快、優的跨境電子商務物流服務體系。本集團作為中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區首批試點企業，擁有創新的自研物流運輸系統，採用直營網點模式，網點遍佈中國主要貿易中心，尤其聚焦於長江三角洲及粵港澳大灣區。本集團設有30多個境內網點，1,100多家供應商網路，服務覆蓋全球超過220多個國家和地區，向客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項及定制化供應鏈解決方案。

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