來源 ICBC International Holdings Limited 工銀國際首次榮獲《環球金融》亞太地區最佳債券銀行

香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 近日,《環球金融》(Global Finance)雜誌正式公佈了2025年最佳投資銀行獎項(Best Investment Bank Awards 2025)評選結果。工銀國際憑藉其在債券市場的卓越表現和穩健經營,首次榮獲「亞太地區最佳債券銀行」(Best Debt Bank - Asia-Pacific)獎項。 工銀國際始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨中央、國務院關於金融工作的重大決策部署,全面落實工商銀行總行戰略規劃要求,緊密圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大核心任務,切實履行國有金融機構職責使命,全面提升金融服務質效,追求高質量發展和高水平安全,全面發力做好金融「五篇大文章」,聚焦綠色及可持續金融服務,穩慎扎實推進人民幣國際化,支持實體經濟高質量發展。工銀國際依托工商銀行集團全球網絡佈局,發揮「一點接入、全球響應」優勢,協助超主權、主權及外國企業等各類發行人如沙特主權財富基金PIF、阿布扎比主權基金MIC等完成數百億美元境外債券發行,有效助力「一帶一路」沿線建設;協助我國財政部完成超百億美元境外外幣主權債券融資,不斷加强國際金融合作;積極實踐綠色及可持續金融高質量發展新模式,作為可持續債券顧問協助中國鐵建、武漢地鐵成功發行可持續債券,累計協助各類機構成功完成綠色及可持續相關主題債券融資數百億美元;穩慎扎實推進人民幣國際化,近年來離岸人民幣債券承銷業務連年實現突破,累計參與承銷700億人民幣相關債券。 《環球金融》是國際金融領域的知名刊物,其年度最佳金融機構評選活動已連續舉辦超過26年。其中,「最佳投資銀行獎項」旨在表彰在投資銀行領域具有卓越領導力的金融機構。 工銀國際將繼續秉持「以客戶為中心」的服務理念,深耕亞太市場,進一步拓展業務領域,提升服務能力。同時,工銀國際將積極把握全球金融市場發展的新機遇,持續為客戶創造價值,為建設金融强國、推進中國式現代化作出新的更大貢獻。 關於工銀國際控股有限公司 工銀國際控股有限公司(「工銀國際」)是中國工商銀行股份有限公司(「工商銀行」)在香港的全資子公司。作為一家在香港註冊的公司,工銀國際依靠卓越的品牌、雄厚的資金實力、廣泛的客戶基礎以及領先的金融産品,立足香港,面向資本市場,向廣大的融資客戶及投資者提供企業融資、投資業務、銷售交易和資産管理等四大産品線服務,另外,工銀國際提供覆蓋全球與中國的宏觀經濟、國際金融市場、環保、醫療等熱門行業的市場研究服務。 媒體垂詢: 裴琳

哲基傑訊(香港)

電話:+852 3103 0118

電郵:linda.pui@cdrconsultancy.com 郭蘊樂

哲基傑訊(香港)

電話:+852 3103 0123

電郵:isabel.kwok@cdrconsultancy.com



