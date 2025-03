Wednesday, 26 March 2025, 12:58 HKT/SGT Share:

來源 Nissin Foods Co Ltd 日清食品公佈2024年全年業績 - 業務營運堅韌 在充滿挑戰的環境下仍實現穩定業績

摘要 - 儘管上半年收入下降了5.5%,但由於下半年重點專注即食麵銷售,下半年收入顯著增長4.6%,讓全年收入同比基本持平。

- 確認一次性非現金資產減值虧損費用135.9百萬港元,反映公司積極管理財務風險。而經調整EBITDA增加至612.5百萬港元。

- 完成收購韓國脆卷零食製造商Gaemi Food及澳洲冷凍餃子生產商ABC Pastry,把握全球供應鏈及消費模式重塑帶來的機遇。

- 建議派發末期股息每股9.63港仙及特別股息每股6.19港仙,合共為每股15.82港仙,待股東於應屆股東周年大會批准。 香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)今天公布截至2024年12月31日止年度之全年業績。 集團錄得收入3,811.9百萬港元。儘管上半年收入下降了5.5%,但由於下半年重點專注即食麵銷售,下半年收入增長4.6%,讓全年收入同比基本持平。毛利上升0.7%至1,312.1百萬港元。毛利率由2023年的34.0%增加0.4個百分點至2024年的34.4%,主要由於即食麵銷量上升帶動固定成本優化所致。 公司擁有人應佔溢利按年下降39.1%至201.0百萬港元,純利率為5.3%,主要由於確認資產減值虧損非現金費用135.9百萬港元,包括 (i) 在中國內地及香港的長壽麵、非油炸麵類及冷凍食品等互補業務的生產設施有關之物業、廠房及設備減值虧損;(ii) 於香港持有的物業、廠房、設備及倉庫資產及租賃物業之使用權減值虧損;及 (iii) 中國內地分銷業務的商譽及無形資產減值虧損。此等一次性非現金開支並沒有對集團的現金流、營運及流動資金造成影響,確認減值虧損反映公司積極管理財務風險及確保資產價值與當前市況相符。集團於報告期內的每股基本盈利為19.26港仙。集團經調整EBITDA由2023年的607.8百萬港元增加0.8%至612.5百萬港元,相當於年內經調整EBITDA利潤率16.1%(2023年:15.9%)。 董事會建議派發末期股息每股9.63港仙及特別股息每股6.19港仙,合共為每股15.82港仙,全年派息比率為82.1%。集團的財務狀況保持穩健,於2024年12月31日的現金淨額約為1,402.5百萬港元及可動用銀行融資額度為820百萬港元。 各業務地區之業務回顧及前景 年內,來自香港及其他地區業務的收入為1,539.9百萬港元,按年增加1.8%,主要由於香港及其他地區業務的即食麵銷售增長,抵銷了冷凍食品業務的下滑。由於合併了新收購的韓國及澳洲業務,分部業績上升4.4%至88.9百萬港元。與此同時,中國內地業務於年內錄得收入2,272.0百萬港元,分部業績為328.5百萬港元,主要由於下半年生產成本增加所致。 香港方面,集團於年內繼續推行高端化策略,推出新產品以推動業務增長。年內,集團繼續推出新的單品,包括出前一丁全辛滋味系列,以及為「日清拉王」、「日清U.F.O」、「福」及「公仔」品牌增添多個新口味。同時,集團拓展了KAGOME 業務在不同地區的銷售管道,並推出季節性產品。低脂「日清乳酪系列」推出了各種新口味,以進一步開拓市場。此外,公司推出全新產品日清巧克力薯片,為顧客帶來濃郁香脆及鹹甜交織的味覺體驗。 海外市場方面,集團持續拓展其非麵類業務,以促進產品組合多元化發展。集團完成收購韓國脆卷零食製造商Gaemi Food,其於當地脆卷市場為頂級國家品牌,其業務取得令人滿意的表現及穩健增長。同時,集團完成收購澳洲領先冷凍餃子生產商ABC Pastry,其於當地擁有公司品牌及第三方品牌,使集團的業務組合多元化,擴闊其收入來源。此外,日清越南業務表現出色,積極探索及拓展當地市場的不同銷售及分銷渠道,專注於年輕消費者群體,以促進業務增長,並推出了多款袋裝麵新產品,例如「Mi tron NISSIN Spaghetti」及「Mi Cay NISSIN Thai Tom Yum」。 中國內地方面,集團推出了高檔碗裝烏冬,包括「日清咚兵衛日式腐皮手打風碗烏冬(新鮮烏冬)」及「日清咚兵衛天婦羅手打風碗烏冬(新鮮烏冬)」,以滿足消費者對高性價比產品的需求。為進一步提升宣傳效果及品牌知名度,公司進行了多項推廣活動,包括與日本動漫「藍色禁區」合作推出合味道聯乘企劃、於小紅書等社交平台進行推廣,以及參與上海的食品博覽會等。此外,「日清湖池屋薯片」因其分銷渠道持續擴張,於年內取得良好的表現。「日清盈優青汁系列」成功吸引注重健康的客戶群,並透過飲料販賣機進一步提升產品曝光度。 展望未來,公司將積極擴展高端產品系列,以迎合消費者喜好,擁抱改變,實現業務增長。同時,公司將繼續使業務組合多元化,並豐富產品線,配合消費者健康意識日漸提升,擴大收入基礎。憑藉其於香港及中國內地的堅實基礎及強大市場地位,公司繼續拓展台灣、韓國及澳洲市場,擴大地域覆蓋將拓寬收入基礎並帶來額外銷售。 日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示:「於2024年,我們目睹全球經濟、地緣政治、國際貿易、商業環境及消費者行為的重大轉變。該等轉變同時帶來機遇與不確定性。在這種變化下集團核心即食麵業務仍帶動了集團下半年業績錄得顯著增長。此外,我們仍致力於持續產品升級和成本優化,提升營運效率。我們對本地及海外市場的長期業務發展持審慎樂觀態度。憑藉我們穩固的根基、多元化的產品組合及高端化策略,未來幾年我們將致力追求收入及收益持續增長,並利用不斷提升的品牌認受性,在不同地區開拓更多業務領域。」 有關日清食品有限公司 日清食品有限公司(「日清食品」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1475)為一間在中國内地及香港知名的食品公司,主要專營優質即食麵市場,旗下眾多品牌不僅知名度高,且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌組合,出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品(包括冷凍點心及冷凍麵條)並銷售和分銷其他食品及飲料產品(包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品)。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面,集團以創新技術推出「ECO杯」概念,銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。此外,日清食品在其他地區開展業務,包括越南、台灣、韓國及澳洲市場。 日清食品被納入5項恒生指數,包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。 詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。



