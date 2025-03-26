

香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 2025年以來，港股強勢上升，至今恒生指數累計上漲超20%，資本市場對港股市場的信心在增強。摩根資管預判，中國資產重估才剛開始。 當下行情，如何選擇投資標的？當把這個問題拋給DeepSeek，它給出的答案之一是 - 高息股。理由是，在特定市場階段的避險價值與長期複利效應，使高息股成為資產配置中不可或缺的一環。 在低息環境下，這也確實符合不少人的投資原則。尤其是經濟環境不確定之下，優質高息股是一種相對確定性的安全之選。 不過，DeepSeek也提醒"防雷"，規避盈利下滑、股息支付率過高的"價值陷阱"，建議以公用事業、必選消費為底倉，獲取穩定分紅。 其中兼備"家居剛需消費股"及"寵物潛力股"的朝雲集團，可以作為一個參考。 朝雲集團：現金流強勁、連續80%高派息 根據其2024年財報，朝雲集團實現營收純利4連增，2024年全年收入18.2億元（人民幣，下同），同比增長12.7%；純利1.95億元，同比增長13%。朝雲集團持續實行高額派息，2024年派息率高達80%。 難得的是，朝雲集團財務狀況非常穩健、現金流強勁。截至年末，擁有現金、現金等價物及各項銀行存款總額為27億元，沒有現金負債。 這幾年，基於自身經營優勢，朝雲集團還不斷挖掘新場景，從家居護理領域向高潛力的寵物護理領域延伸，拓展新的業績增長點。 連DeepSeek給出評價，"高派息、現金流強勁，增長潛力可觀""長期看好"。 下面，就來全面拆解一下朝雲集團憑什麼能連續高派息、讓投資人年年有錢分。 高派息的背後：營收純利4連增，持續盈利 投資圈有一個共識是，看一個公司先看所處的行業。 朝雲集團的優勢盤是家居護理品類，屬剛需消費板塊。其主營的家居護理、個人護理、寵物護理品類，已經在多個細分品類建立了行業領導地位。 這兩年，隨著消費者對健康需求、品質生活的追求提升，作為高頻消費品的家庭清潔產品，產品的功能細分和功效創新不斷強化，帶動市場規模不斷走高。消費品行業競爭中的一個慣用打法是低價策略，通過犧牲利潤換取增長。從營收純利數據來看，朝雲集團並未陷入低價競爭，而是堅持通過產品創新來提升產品競爭力，打造品牌護城河。 在渠道端，朝雲集團在線上線下同步發力。 線上渠道，在深耕淘系、京東、拼多多的基礎上，緊抓新電商渠道高速發展的趨勢，發力抖音、社群等渠道，打造出更多的億元渠道，期間，朝雲拒絕燒錢買流量，而是著力優化投產，提升線上運營效率和盈利能力。 在此打法下，朝雲電商爆款頻出，據抖音商城排行榜顯示，2024年，超威小綠瓶作為億元單品，長期佔據"驅蚊噴霧水爆款榜""驅蚊噴霧水人氣榜""兒童驅蚊液爆款榜""兒童驅蚊液人氣榜"榜單銷售首位。 在線下渠道，朝雲集團強化高毛利、多品類產品的分銷，提升經銷商利潤，精選合作夥伴提升分銷點的質量，並積極拓展超趨勢渠道，如山姆等會員制商超、到家業務等，提升網路基礎。 截至2024年末，朝雲集團構建了超過1200家線下經銷商、62萬個銷售網點的網路，為業務穩健發展提供了有力支撐。 多措並舉，2024年，朝雲集團的家居護理產品類別實現收入約16.34億元，同比增長11%，占比高達89.8%。 其中核心品牌地位穩固，據NielsenIQ零售市場數據顯示，朝雲集團殺蟲驅蚊產品連續十年(2015年至2024年)在國內同類產品中的綜合市場份額排名第一。2024年，集團旗下的電熱蚊香液、殺蟲氣霧劑等多個品類，佔據線下市場份額第一。 基於領先的品牌效應和競爭優勢，未來隨著家居清潔市場規模的不斷擴大，朝雲集團也將獲得業績的持續增長。 寵物業態真成第二增長曲線？是盲目擴張還是維持盈利？ 評價一個企業的標準，不僅要看其現有成績，也要看未來成長性。家居清潔賽道競爭激烈，已是紅海一片。為了獲得持續性的增長，朝雲集團走出舒適區，挖掘寵物經濟的機會。 養寵家庭數持續增長，中國寵物消費規模逐年增加。在精細化養育的觀念的影響下，各大寵物細分市場興起，食品、健康護理、智能用品、醫療、美容等等消費，仍具有較大提升空間。 2019年以來，朝雲集團就積極佈局這一潛力賽道，打造第二增長曲線。不僅自主孵化出倔強尾巴、倔強嘴巴品牌，完成寵物用品和寵物食品雙賽道佈局，還不斷強化上游供應鏈及下游渠道分銷能力，通過戰略合作、股權投資等方式完善寵物賽道生態佈局。 朝雲集團目前還在大力發展線下寵物門店業態，打造全渠道協同發展模式，推進寵物線下千店計劃，實現更廣泛的市場覆蓋。需要指出的是，不同於很多企業為了搶佔市場、大規模擴張，忽視供應鏈和運營端的成本管理，最後導致降質降利，朝雲集團則追求可盈利、可複製、可持續的商業模型，並以此向全國輸出。 截至2024年末，朝雲集團已擁有60家線下寵物門店，2024年寵物版塊增長64.5%。在經過門店形象提升及打磨盈利模型後，盈利能力不斷提升，2024年新店月業績水平實現增長約84%。 現金流高達27億、但兼併購速度慢？未來或有大動作 截至年末，朝雲集團擁有現金、現金等價物及各項銀行存款總額為27億元。而在佈局寵物業務的港股裏，朝雲集團也是擁有最強勁現金流的一家。 財報透露，集團將通過戰略投資、整合優化兼併購業務及加快拓展寵物線下實體門店、打造寵物食品爆品等方式，繼續推動業務的發展，建立自身護城河。擁有這麼多的現金在手，寵物業務的可持續發展模式也已摸索完成，接下來朝雲集團或會啟動新的收併購動作。 不少投資者也用真金白銀投票。2025年以來，朝雲集團便持續上漲，當前總市值升至30億港元。 不過，相比港股很多上市公司，朝雲集團股價仍處於低估狀態。可以期待的是，降准降息鼓勵消費的政策不斷，朝雲集團所處的民生剛需版塊，若集團能延續發展穩健、持續盈利的狀態，以及高分紅的策略，這一"估值窪地"也將獲得更多人認可。



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