Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, March 26, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 26 March 2025, 12:19 HKT/SGT
Share:
DeepSeek說：朝雲股價是否被低估 看這些指標

香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 2025年以來，港股強勢上升，至今恒生指數累計上漲超20%，資本市場對港股市場的信心在增強。摩根資管預判，中國資產重估才剛開始。

當下行情，如何選擇投資標的？當把這個問題拋給DeepSeek，它給出的答案之一是 - 高息股。理由是，在特定市場階段的避險價值與長期複利效應，使高息股成為資產配置中不可或缺的一環。

在低息環境下，這也確實符合不少人的投資原則。尤其是經濟環境不確定之下，優質高息股是一種相對確定性的安全之選。

不過，DeepSeek也提醒"防雷"，規避盈利下滑、股息支付率過高的"價值陷阱"，建議以公用事業、必選消費為底倉，獲取穩定分紅。

其中兼備"家居剛需消費股"及"寵物潛力股"的朝雲集團，可以作為一個參考。

朝雲集團：現金流強勁、連續80%高派息

根據其2024年財報，朝雲集團實現營收純利4連增，2024年全年收入18.2億元（人民幣，下同），同比增長12.7%；純利1.95億元，同比增長13%。朝雲集團持續實行高額派息，2024年派息率高達80%。

難得的是，朝雲集團財務狀況非常穩健、現金流強勁。截至年末，擁有現金、現金等價物及各項銀行存款總額為27億元，沒有現金負債。

這幾年，基於自身經營優勢，朝雲集團還不斷挖掘新場景，從家居護理領域向高潛力的寵物護理領域延伸，拓展新的業績增長點。

連DeepSeek給出評價，"高派息、現金流強勁，增長潛力可觀""長期看好"。

下面，就來全面拆解一下朝雲集團憑什麼能連續高派息、讓投資人年年有錢分。

高派息的背後：營收純利4連增，持續盈利

投資圈有一個共識是，看一個公司先看所處的行業。

朝雲集團的優勢盤是家居護理品類，屬剛需消費板塊。其主營的家居護理、個人護理、寵物護理品類，已經在多個細分品類建立了行業領導地位。

這兩年，隨著消費者對健康需求、品質生活的追求提升，作為高頻消費品的家庭清潔產品，產品的功能細分和功效創新不斷強化，帶動市場規模不斷走高。消費品行業競爭中的一個慣用打法是低價策略，通過犧牲利潤換取增長。從營收純利數據來看，朝雲集團並未陷入低價競爭，而是堅持通過產品創新來提升產品競爭力，打造品牌護城河。

在渠道端，朝雲集團在線上線下同步發力。

線上渠道，在深耕淘系、京東、拼多多的基礎上，緊抓新電商渠道高速發展的趨勢，發力抖音、社群等渠道，打造出更多的億元渠道，期間，朝雲拒絕燒錢買流量，而是著力優化投產，提升線上運營效率和盈利能力。

在此打法下，朝雲電商爆款頻出，據抖音商城排行榜顯示，2024年，超威小綠瓶作為億元單品，長期佔據"驅蚊噴霧水爆款榜""驅蚊噴霧水人氣榜""兒童驅蚊液爆款榜""兒童驅蚊液人氣榜"榜單銷售首位。

在線下渠道，朝雲集團強化高毛利、多品類產品的分銷，提升經銷商利潤，精選合作夥伴提升分銷點的質量，並積極拓展超趨勢渠道，如山姆等會員制商超、到家業務等，提升網路基礎。

截至2024年末，朝雲集團構建了超過1200家線下經銷商、62萬個銷售網點的網路，為業務穩健發展提供了有力支撐。

多措並舉，2024年，朝雲集團的家居護理產品類別實現收入約16.34億元，同比增長11%，占比高達89.8%。

其中核心品牌地位穩固，據NielsenIQ零售市場數據顯示，朝雲集團殺蟲驅蚊產品連續十年(2015年至2024年)在國內同類產品中的綜合市場份額排名第一。2024年，集團旗下的電熱蚊香液、殺蟲氣霧劑等多個品類，佔據線下市場份額第一。

基於領先的品牌效應和競爭優勢，未來隨著家居清潔市場規模的不斷擴大，朝雲集團也將獲得業績的持續增長。

寵物業態真成第二增長曲線？是盲目擴張還是維持盈利？

評價一個企業的標準，不僅要看其現有成績，也要看未來成長性。家居清潔賽道競爭激烈，已是紅海一片。為了獲得持續性的增長，朝雲集團走出舒適區，挖掘寵物經濟的機會。

養寵家庭數持續增長，中國寵物消費規模逐年增加。在精細化養育的觀念的影響下，各大寵物細分市場興起，食品、健康護理、智能用品、醫療、美容等等消費，仍具有較大提升空間。

2019年以來，朝雲集團就積極佈局這一潛力賽道，打造第二增長曲線。不僅自主孵化出倔強尾巴、倔強嘴巴品牌，完成寵物用品和寵物食品雙賽道佈局，還不斷強化上游供應鏈及下游渠道分銷能力，通過戰略合作、股權投資等方式完善寵物賽道生態佈局。

朝雲集團目前還在大力發展線下寵物門店業態，打造全渠道協同發展模式，推進寵物線下千店計劃，實現更廣泛的市場覆蓋。需要指出的是，不同於很多企業為了搶佔市場、大規模擴張，忽視供應鏈和運營端的成本管理，最後導致降質降利，朝雲集團則追求可盈利、可複製、可持續的商業模型，並以此向全國輸出。

截至2024年末，朝雲集團已擁有60家線下寵物門店，2024年寵物版塊增長64.5%。在經過門店形象提升及打磨盈利模型後，盈利能力不斷提升，2024年新店月業績水平實現增長約84%。

現金流高達27億、但兼併購速度慢？未來或有大動作

截至年末，朝雲集團擁有現金、現金等價物及各項銀行存款總額為27億元。而在佈局寵物業務的港股裏，朝雲集團也是擁有最強勁現金流的一家。

財報透露，集團將通過戰略投資、整合優化兼併購業務及加快拓展寵物線下實體門店、打造寵物食品爆品等方式，繼續推動業務的發展，建立自身護城河。擁有這麼多的現金在手，寵物業務的可持續發展模式也已摸索完成，接下來朝雲集團或會啟動新的收併購動作。

不少投資者也用真金白銀投票。2025年以來，朝雲集團便持續上漲，當前總市值升至30億港元。

不過，相比港股很多上市公司，朝雲集團股價仍處於低估狀態。可以期待的是，降准降息鼓勵消費的政策不斷，朝雲集團所處的民生剛需版塊，若集團能延續發展穩健、持續盈利的狀態，以及高分紅的策略，這一"估值窪地"也將獲得更多人認可。



話題 Press release summary

部門 消费者, 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Mar 26, 2025, 11:14 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）持續80%高派息成“分紅王” 營收純利4連增
Aug 30, 2024, 12:16 HKT/SGT
持續高額派息的公司，都有什麼不可複製的優勢？
Aug 27, 2024, 14:03 HKT/SGT
朝雲集團（6601. HK）新電商渠道增長300%，線上線下雙增
Apr 19, 2024, 10:24 HKT/SGT
朝雲集團（06601.HK）：穩健增長與高派息策略共驅，多家頭部券商給予增持評級
Mar 28, 2024, 14:10 HKT/SGT
朝雲集團2023年營收純利雙增，派息分紅比例持續走高
Mar 26, 2024, 15:03 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）派息分紅比例持續走高，2023年純利翻倍
Mar 1, 2024, 09:55 HKT/SGT
純利勁增120%，朝雲集團業績盈喜
Feb 29, 2024, 09:21 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）業績盈喜，純利翻倍
Feb 28, 2024, 09:32 HKT/SGT
連開14家寵物門店，揭秘朝雲集團背後生意模式
Jan 16, 2024, 11:50 HKT/SGT
威王品牌代言人亮相，朝雲集團（6601.HK）CNY營銷玩出新高度
Sept 26, 2023, 14:11 HKT/SGT
米樂乖乖獲朝雲集團融資，打造品質寵物門店代名詞
Sept 22, 2023, 11:45 HKT/SGT
朝雲集團寵物業務再度升級：收購深圳米樂雲75%股份 引入互聯網優勢
Sept 22, 2023, 11:12 HKT/SGT
加快落實寵物千店計畫，朝雲集團（6601.HK）收購深圳米樂雲75%股份
Sept 1, 2023, 09:34 HKT/SGT
朝雲集團純利增51.7%，擬年中派息率提升至40%，實現股東最大利益
Aug 31, 2023, 10:58 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）：品牌品類孵化+全渠道擴張，多維驅動高質發展
Aug 30, 2023, 12:23 HKT/SGT
多品牌多品類全渠道戰略見成效，朝雲集團（6601.HK）上半年營收純利雙增
Aug 30, 2023, 09:21 HKT/SGT
積極推動多品牌多品類全渠道佈局，朝雲集團（6601.HK）上半年營收純利雙增
Aug 29, 2023, 09:09 HKT/SGT
朝雲集團(06601)營收純利雙增長，純利增51.7%，年中派息由25%提升至40%
Aug 9, 2023, 12:32 HKT/SGT
朝雲集團（06601.HK）發佈盈喜，純利同比增長約45%
Aug 9, 2023, 09:17 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）上半年業績盈喜 純利增長45%
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       