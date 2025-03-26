朝雲集團（6601.HK）持續80%高派息成“分紅王” 營收純利4連增

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|Wednesday, 26 March 2025, 11:14 HKT/SGT
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香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 3月25日晚，朝雲集團（6601.HK）發佈2024年全年業績，公司持續高派息80%，遠高於港股平均派息率4%，連續3年高額派息成港股"分紅王"。公告顯示，公司現金、現金等價物及各項銀行存款總額人民幣27億元，現金儲備強勁，業務模式成熟，價值邏輯顯現。
現金奶牛業績低調"狂飆"
朝雲集團2024年營收18.2億元（人民幣，下同），同比增長12.7%；純利1.95億元，同比增長13%，毛利率增長4.6個百分點，公司已連續4個業績期營收純利雙位數增長。按銷售渠道看，公司線上線下渠道雙增長，線上渠道收入6.71億元，同比增長22.1%；線下渠道收入11.49億元，同比增長7.8%。一直堅持多品牌多品類全渠道發展戰略的朝雲，家居護理品類持續高增長，收入16.34億元，同比增長11%；寵物品類收入1.27億元，同比增長64.5%。
80%高派息背後的盈利護城河
如此硬氣的高派息背後，得益於朝雲整體業績呈高質量、可持續、穩利潤發展。
產品端，主要得益於通過技術創新打造高毛利爆品矩陣推出具有差異化、強功效性、成分健康的大單品，帶動產品結構逐步優化和盈利能力提升。
渠道端，線上在深耕淘系、京東、拼多多等平台的基礎上，實現新電商渠道高速發展，同時優化投產，提升運營效率和盈利能力；線下推行多品類分銷覆蓋、加強高毛利產品的分銷和分銷網點的質量、從而提升市場基礎，利用具有核心競爭力的產品積極拓展渠道。
供應鏈降本方面，公司推行供應鏈改革，對自有工廠及外協工廠進行精益化管理，從而整體提升集團的供應鏈運營效率，增強盈利能力。
寵物業務第二增長曲線高質量拓展
值得注意的是，消費升級是行業當下確定性趨勢，寵物賽道仍是長期優選賽道。朝雲寵物重塑渠道和品類，線上培育功能性主食生鮮包爆品，線下持續打造實體門店服務業態，高質量拓店，目前門店已覆蓋深圳、上海、成都、重慶、杭州、廣州、佛山、蘇州等一二線城市。在寵物消費市場持續高速發展背景下，預計未來為公司業績貢獻增量。
話題 Press release summary
部門 消费者, 金融, 业务
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