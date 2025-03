Wednesday, 26 March 2025, 11:14 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)持續80%高派息成“分紅王” 營收純利4連增

香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 3月25日晚,朝雲集團(6601.HK)發佈2024年全年業績,公司持續高派息80%,遠高於港股平均派息率4%,連續3年高額派息成港股"分紅王"。公告顯示,公司現金、現金等價物及各項銀行存款總額人民幣27億元,現金儲備強勁,業務模式成熟,價值邏輯顯現。 現金奶牛業績低調"狂飆" 朝雲集團2024年營收18.2億元(人民幣,下同),同比增長12.7%;純利1.95億元,同比增長13%,毛利率增長4.6個百分點,公司已連續4個業績期營收純利雙位數增長。按銷售渠道看,公司線上線下渠道雙增長,線上渠道收入6.71億元,同比增長22.1%;線下渠道收入11.49億元,同比增長7.8%。一直堅持多品牌多品類全渠道發展戰略的朝雲,家居護理品類持續高增長,收入16.34億元,同比增長11%;寵物品類收入1.27億元,同比增長64.5%。 80%高派息背後的盈利護城河 如此硬氣的高派息背後,得益於朝雲整體業績呈高質量、可持續、穩利潤發展。 產品端,主要得益於通過技術創新打造高毛利爆品矩陣推出具有差異化、強功效性、成分健康的大單品,帶動產品結構逐步優化和盈利能力提升。 渠道端,線上在深耕淘系、京東、拼多多等平台的基礎上,實現新電商渠道高速發展,同時優化投產,提升運營效率和盈利能力;線下推行多品類分銷覆蓋、加強高毛利產品的分銷和分銷網點的質量、從而提升市場基礎,利用具有核心競爭力的產品積極拓展渠道。 供應鏈降本方面,公司推行供應鏈改革,對自有工廠及外協工廠進行精益化管理,從而整體提升集團的供應鏈運營效率,增強盈利能力。 寵物業務第二增長曲線高質量拓展 值得注意的是,消費升級是行業當下確定性趨勢,寵物賽道仍是長期優選賽道。朝雲寵物重塑渠道和品類,線上培育功能性主食生鮮包爆品,線下持續打造實體門店服務業態,高質量拓店,目前門店已覆蓋深圳、上海、成都、重慶、杭州、廣州、佛山、蘇州等一二線城市。在寵物消費市場持續高速發展背景下,預計未來為公司業績貢獻增量。



話題 Press release summary



部門 消费者, 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network