五菱汽車（00305.HK）2024年股東應占淨利大增115.6% "菱勢工程"引領開啟增長新征程

香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 國內先進的汽車零部件及商用整車製造商五菱汽車(00305.HK)於3月25日公佈2024年全年業績。得益於汽車零部件及其他工業服務業務高利潤產品銷量占比增加,五菱汽車2024年全年淨利潤約為1.1億元(人民幣,下同),同比增加60.2%,公司擁有人應占溢利為5062.1萬元,同比大幅增加115.6%。 主營業務增長超預期,增量市場多點突破成果顯著 2024年,五菱汽車營收79.5億元,其中汽車零部件及其他工業服務貢獻營收占比69%,汽車動力系統占比22%,商用整車占比9%。 具體來看,公司汽車零部件及其他工業服務分部收入約為54.6億元,由於部分高利潤產品銷量占比增加,加上政府輔助收入增加,取得經營溢利約1.5億元,同比大增68.3%。 2024年,五菱汽車聚焦主要客戶上汽通用五菱業務存量深耕,同時對外積極開拓,成功獲取多款新車型零部件業務,其中電動座椅開關及組合開關等產品擔任獨家配套供應商的角色。 另一方面,五菱汽車尋求外部市場多點突破,積極承接動力電池產品,開拓包括東風猛士、一汽解放、奇瑞汽車以及吉利汽車等主機廠的增量市場。 新近建成投產湖北荊門基地,抓住長城汽車上量契機,保持快速增長,2024年實現收入約7.3億元,同比增長超過100%;在產品發展方面,年內完成拓建第二條超高強度鋼管熱氣脹成型生產線,成功承接長城、比亞迪等增量客戶訂單。 不僅如此,五菱汽車還相繼承接了上汽大通後橋、比亞迪弗迪動力螺傘齒輪、多拉汽車副車架等產品,其中新能源後橋產銷累計突破150萬台。與此同時,五菱汽車積極把握新能源爆發所衍生的配套市場機會:成功研發並優化新一代新能源電動後橋、三合一電機電控、增程器、動力系統以及差速鎖等產品,多款新能源電動橋陸續承接長城汽車、江淮汽車等電驅橋、增程器專案,其中為長安凱程市場配套的首台商用化落地的電驅同軸電橋已實現量產。 在汽車動力系統業務方面,該分部2024年收入約為17.4億元。年內動力系統分部與客戶保持積極溝通,提升計劃訂單管控能力,在保證客戶需求之餘,採取措施減少庫存,提升效益。鑄造件業務逆境突圍,持續擴大增長點,成功爭取新客戶長源朗弘的市場配套訂單,分部鑄造件全年銷售完成118萬件,同比增長25%。 此外,五菱汽車動力系統業務依託項目平台管理優勢,聚焦H15TD+DHT混動總成架構平台、三合一電驅動系統、高壓鑄造等核心項目,推進創維汽車、東風柳汽、中聯重科、森鵬電子等新能源項目建設,積極開發江淮汽車、玉柴芯藍、河北中興、吉利遠程、奇瑞商用車、小鵬汽車、零跑汽車等新能源客戶市場,同時抓住海外市場機遇,重點推進LJ481Q6匹配江淮M4出口(海灣國家)項目、海外CLT靈活燃料混動項目、五菱科技MSR項目,為海外發展奠定堅實基礎。 商用整車業務2024年收入約為7.2億元,受益於成本控制的執行,經營溢利約為7592萬元。秉承公司策略,該分部持續向高附加值細分領域尋求業務突破。 聯營公司五菱新能源2024年新能源整車業務發展態勢良好,實現銷量超1.4萬台,同比增長超過41%,營收10.2億元,同比增長29.5%。年內,五菱新能源推出了多款產品,其中11月上市的黃金小卡,在微小卡單後輪市場中排名第三,位列商用車市場前列;海外方面,超過800台出口日本、韓國,同比增長約58%。 轉型升級打造增長新引擎,全面助力集團構建汽車產業生態鏈 在積極發展主營業務之時,五菱汽車也不斷轉型升級拓展新業務,壯大發展新動能。2024年,五菱汽車加大研發投入,助推新能源業務加速飛馳;在香港揭牌成立創新中心,並與香港理工大學、香港中文大學、香港應用科技研究院XR智能項目簽訂相關合作協議,構建創新生態。 2025年是五菱汽車母公司廣西汽車集團有限公司為整個集團制定的"菱勢工程"開局之年。廣西汽車集團提出,在2025年到2027年將加大投資,全力推進以"菱勢工程"為核心引領、"131"戰略為具體執行路徑的發展藍圖。 "131戰略"即,1個整車品牌:傾力打造"菱勢"新能源整車品牌;3個國家級製造業單項冠軍:國家級中小排量節能混合動力系統產業單項冠軍、國家級輕微型驅動橋單項冠軍、國家級汽車車架單項冠軍;1個汽車產業生態鏈:一個由廣西汽車集團主導經營的汽車生態鏈。 為此,五菱汽車董事會主席袁智軍先生表示:"公司將積極配合廣西汽車集團,加快落實"菱勢工程"規劃,加速科研成果的轉化和應用,完善產品譜系提升產品品質,積極拓展海內外市場,為用戶提供更具價值、更環保的產品。在"菱勢工程"引領下,公司有信心創造穩定向好的經營業績,讓股東們共享發展成果。"



