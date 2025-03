維信金科2024全年數智驅動穩健發展

Wednesday, 26 March 2025, 10:32 HKT/SGT Share:

香港, 2025年3月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立在綫消費金融服務提供商維信金科控股有限公司(「維信金科」或「集團」;股票編號:2003.HK)公布截至2024年12月31日止年度(「本年度」)業績。 在2024年,儘管外部環境複雜嚴峻、國際貿易摩擦持續及面對多重挑戰,中國經濟仍保持相對穩定,政策落實推動經濟企穩回升。雖然消費者需求仍處復甦階段,但消費意願提升預示市場逐步回暖。集團積極調整經營策略,加強風險控制和提高營運效率,同時繼續強化業務框架。2024年全年,在中國內地貸款實現量為人民幣557.5億元。 2024年,集團繼續優化風險模型,創新產品和服務,並提高技術標準,繼續專注於更優質的借款人;在進行金融科技創新及加強風險控制的同時,集團亦注重保護借款人的消費者權益及個人資料安全,致力應對行業的監管發展。總收入為人民幣39.3億元, 經調整淨利潤錄得人民幣4.8億元。董事會建議派發末期股息每股股份20港仙。 技術賦能創新 數智化平台體系深化運營升級 集團進一步深化人工智能(AI)技術在風險管理領域的應用,涵蓋了客戶分類、建模、核保及催收等流程,顯著提高了風險識別的精確度和效率;同時透過不斷優化多源評分卡及策略模型,增強了風險管理的穩健性。此外,審批流程的不斷優化和風控策略的細化調整,亦幫助集團穩步提升新客戶審批量,並帶動用戶基礎的大幅增長,為業務拓展注入新動力。 2024年上半年,集團正式推出AI大模型「金烏大模型」,並在業務各方面部署。透過AI技術,集團完成了對核心風險控制系統「蜂鳥」進行進一步迭代升級,以維持規則引擎的表現。此外,在數據安全及用戶隱私保護方面,集團亦引入AI大模型分析APP隱私政策文本,確保數據收集的合規性。 積極拓展優質獲客渠道 持續優化各環節的用戶體驗 集團致力於拓展優質獲客渠道,在2024年下半年,與國內領先的金融科技平台簽訂合作協議;同時針對全鏈條斷點,重構了新客戶的營運版圖,設計了差異化的新客戶互動方式、接觸手段及策略。通過這些措施,集團成功實現獲客及新客戶運營的閉環管理,進一步提高了新客戶的運營效率。截至2024年12月31日,集團累計註冊用戶人數達到1.58億名,較2023年同比增加9.7%。 除了爭取優質新客戶,集團持續優化對現有用戶的營運策略,在業務流程的各個環節進行服務升級,縮短貸款發放時間,減少用戶操作路徑,成功優化用戶的使用體驗。2024年,複貸客戶為集團貢獻85.9%的貸款量。 科技賦能金融生態共建 協同築牢消費者權益保障基座 截至2024年12月底,集團已與110家外部資金合作夥伴建立長期合作關係,包括全國性股份制商業銀行、消費金融公司和信託基金等,有關合作關係幫助集團擴建豐富多元的融資庫。透過建設維信金科資金管理平台系統,集團可更有效地管理資金需要,加強對資金合作夥伴的全生命周期管理,穩步降低資金成本。 集團亦將技術解決方案推廣至資金合作夥伴,通過自主研發的「崑崙鏡智能風控系統」,利用基於信用數據的標準化風控模型進行智能風險識別,擴大其數字化聯盟。該系統亦可進行聯合建模,滿足資金合作夥伴的個性化風險控制需求,為其提供全面的信用風險管理解決方案。集團同時深化了與資金合作夥伴在貸款監控及消費者權益保障等方面的合作。 展望 為促進集團消費金融業務的進一步增長及滿足優質客戶的財務需求,集團將致力優化業務策略及提升技術能力。除了發展在國內現有的消費金融業務之外,集團將在香港、東南亞及歐洲等其他市場,尋求投資、合作或收購類似、相關或互補的業務機會,以拓展和豐富集團的業務戰略。集團將持續評估潛在的投資機會和業務前景,並於機會出現時作出合適的投資和收購決策。 此外,集團擬繼續實施一系列的發展策略,包括優化和拓寬其信貸解決方案,從而更好地服務客戶,並提升品牌知名度,同時加強客戶的忠誠度;持續部署人工智能等技術,提高風險管理能力;深化與持牌金融機構及其他業務合作夥伴的長期合作關係;確保業務嚴格遵循監管標準,實現合規的持續健康發展;審閱及評估潛在業務機會,投資、合作或收購中國及其他司法權區的相關或互補產業;建立充滿活力的企業價值觀和文化,培養內部人才。 有關維信金科控股有限公司 維信金科控股有限公司(簡稱維信金科),中國領先的金融科技平臺。秉承"維有信用,凝聚價值"的初心,致力於以風險評估量化、智慧化風控等金融科技,賦能持牌金融機構,讓更多用戶享受到負責任、可信賴的金融科技服務。 2024年,維信金科榮獲"2023年度虹口區百強科創及成長型企業"、"2023年度虹口區重點企業特殊貢獻獎"等榮譽;2023年,維信金科榮獲2023"磐石行動"網路攻防演練"優秀藍方隊伍"獎、"2023年上海市互聯網綜合實力50強企業"、"2023上海軟體和資訊技術服務業百強企業"等榮譽。 網址:http://www.vcredit.com/ 如有垂詢,請聯絡博雅集團:

