新希望服務公佈2024年度業績

業績摘要：

- 年內，集團錄得收入約人民幣14.8億元，較2023年同期增長17.5%；毛利為人民幣4.5億元，毛利率30.4%，實現股東應佔淨利人民幣2.3億元，同比增長5.5%; 管理費效比較去年同期下降3.9個百分點至9.5%。董事會建議宣派末期股息為每股人民幣0.076元，連同中期股息，2024全年派息總額為每股人民幣0.159元，全年派息比率60%，從新希望服務持續的高派息動作來看，此舉不僅體現了企業的穩健財務狀況，更反映其對股東回報的重視。

- 全年簽約項目數量為256個，簽約面積3897萬平方米，在管項目數量為242個，在管建築面積約為3513萬平方米。

- 全年簽約金額達人民幣6.05億元，較2023年同期增長192%；戰略合作方面獲取合同金額2.15億元，較2023年同期增長169%，為未來發展提供了強有力保障。

香港, 2025年3月25日 - (亞太商訊) - 新希望服務控股有限公司（股份代號：3658.HK）及其附屬公司（統稱「本集團」或「新希望服務」）公佈其截至2024年12月31日止十二個月（「年內」或「2024年」）之年度業績。

深耕戰略價值再顯，西南與華東貢獻超八成

年內，新希望服務95.8%的物業管理收入來自一線、新一線及二線城市的在管項目，其中新一線城市收入增長高達44.9%，二線城市收入增長23.2%，進一步支撐起本集團的利潤空間。

在高能級城市佈局的策略上，本集團進一步深耕西南及華東區域。年內，兩地累計物業管理收入6.95億元，占總物業管理收入的83.0%，累計在管面積2946.4萬平方米，占總在管面積的83.9%。特別是成都、昆明、溫州，三城的全口徑收入已達到總收入的62.2%，實現從服務密度中獲得有質經營。值得一提的是，本集團進一步強化金融業態的佈局，在雲南已累計服務6家銀行300餘個網點，在成都亦於年內成功拓得建設銀行成都溫江支行、雙流支行等項目。

「物業+」生態再拓寬，向外向深引領高質增長

近年來，本集團依託「物業+」模式，聚焦「資產增值保值」和「生活安心美好」兩大維度，通過多元場景延伸與資源協同，深挖客戶需求，讓外拓加法變乘法，進而實現單項目的持續創利。

「物業+商業」方面，作為關鍵利潤單元，本集團在重點保持出租率和收繳率的同時，更憑藉著優質的運營能力，成功拓得蘭庭集項目，踏出了社區資產合作第一步。年內，本集團也與見興裡達成戰略合作，在產業導入、商業運營、資產管理和質量辦公空間標準化建設方面，進一步完善樓宇經濟「大產業」體系，並成功落地中誠鉑悅府、時光薈等項目。

公告所示，依託于世界500強新希望集團的民生供應鏈、品牌口碑、產品品類等方面的優勢，新希望服務搭建起企業服務體系，使得「物業+生活」的市場化能力再提升，中標率達54.5%，並成功拿下民生銀行春節福利、工商銀行禮盒，中銅集團工會福利等多個項目。

另外，從公告中也可以看出新希望服務在B端客戶服務上的拓深，「物業+團餐」領域也獲得新進展，於年內中標郵儲銀行雲南省分行及廣西北部灣銀行項目，以及四川機電學院團餐服務。

隨著核心業務的「向外」、「向深」發展，2024年本集團收入結構不斷優化，「物業+生活+商業」三項收入達90%，經營底盤持續夯實。

三軸穿透逆周期，長效兌現篤定前行

展望未來，新希望服務亦提出將持續以高目標牽引，優化市場佈局，深挖潛在客戶群體，保障服務品質與客戶滿意度；進一步深化「物業+」的價值，強化商業運營、團餐服務、生活場景的協同效應，創造更多收入增長點；同時，繼續憑藉精細化數字運營，提升成本及效率優勢，將逆週期韌性轉化為長效增長動能。本集團亦期待在「高目標牽引、『物業+』價值深化、精細化數字運營」三大戰略主軸下，實現長期穩健發展，為股東與客戶持續兌現價值承諾。

有關新希望服務控股有限公司（3658.HK）

新希望服務控股有限公司（股票代碼3658.HK）是一家四川本土、西部領先、深耕成都的提供民生服務解決方案的綜合物業管理企業。本集團背靠世界500強企業新希望集團有限公司及其附屬公司，重點圍繞「資產增值保值」與「生活安心美好」，為中高端住宅、企業總部、醫療機構、商寫辦公樓、政府公建、金融機構等多種業態場景，提供物業管理服務、生活服務及商業運營服務等積木式服務。截至2024年12月31日，本集團榮獲億翰物業頒發的「中國物業企業綜合實力TOP18」，克而瑞中物研協頒發的「中國物業服務力百強企業TOP19」，入選《哈佛商業評論》中文版的「2024中國新增長敏捷團隊榜」。

更多資訊請訪問新希望服務網站：https://www.newhopeservice.com.cn

此新聞稿由金融公關（香港）有限公司代表新希望服務控股有限公司發佈。

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