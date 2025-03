新希望服務公佈2024年度業績

業績摘要: - 年內,集團錄得收入約人民幣14.8億元,較2023年同期增長17.5%;毛利為人民幣4.5億元,毛利率30.4%,實現股東應佔淨利人民幣2.3億元,同比增長5.5%; 管理費效比較去年同期下降3.9個百分點至9.5%。董事會建議宣派末期股息為每股人民幣0.076元,連同中期股息,2024全年派息總額為每股人民幣0.159元,全年派息比率60%,從新希望服務持續的高派息動作來看,此舉不僅體現了企業的穩健財務狀況,更反映其對股東回報的重視。

- 全年簽約項目數量為256個,簽約面積3897萬平方米,在管項目數量為242個,在管建築面積約為3513萬平方米。

- 全年簽約金額達人民幣6.05億元,較2023年同期增長192%;戰略合作方面獲取合同金額2.15億元,較2023年同期增長169%,為未來發展提供了強有力保障。 香港, 2025年3月25日 - (亞太商訊) - 新希望服務控股有限公司(股份代號:3658.HK)及其附屬公司(統稱「本集團」或「新希望服務」)公佈其截至2024年12月31日止十二個月(「年內」或「2024年」)之年度業績。 深耕戰略價值再顯,西南與華東貢獻超八成 年內,新希望服務95.8%的物業管理收入來自一線、新一線及二線城市的在管項目,其中新一線城市收入增長高達44.9%,二線城市收入增長23.2%,進一步支撐起本集團的利潤空間。 在高能級城市佈局的策略上,本集團進一步深耕西南及華東區域。年內,兩地累計物業管理收入6.95億元,占總物業管理收入的83.0%,累計在管面積2946.4萬平方米,占總在管面積的83.9%。特別是成都、昆明、溫州,三城的全口徑收入已達到總收入的62.2%,實現從服務密度中獲得有質經營。值得一提的是,本集團進一步強化金融業態的佈局,在雲南已累計服務6家銀行300餘個網點,在成都亦於年內成功拓得建設銀行成都溫江支行、雙流支行等項目。 「物業+」生態再拓寬,向外向深引領高質增長 近年來,本集團依託「物業+」模式,聚焦「資產增值保值」和「生活安心美好」兩大維度,通過多元場景延伸與資源協同,深挖客戶需求,讓外拓加法變乘法,進而實現單項目的持續創利。 「物業+商業」方面,作為關鍵利潤單元,本集團在重點保持出租率和收繳率的同時,更憑藉著優質的運營能力,成功拓得蘭庭集項目,踏出了社區資產合作第一步。年內,本集團也與見興裡達成戰略合作,在產業導入、商業運營、資產管理和質量辦公空間標準化建設方面,進一步完善樓宇經濟「大產業」體系,並成功落地中誠鉑悅府、時光薈等項目。 公告所示,依託于世界500強新希望集團的民生供應鏈、品牌口碑、產品品類等方面的優勢,新希望服務搭建起企業服務體系,使得「物業+生活」的市場化能力再提升,中標率達54.5%,並成功拿下民生銀行春節福利、工商銀行禮盒,中銅集團工會福利等多個項目。 另外,從公告中也可以看出新希望服務在B端客戶服務上的拓深,「物業+團餐」領域也獲得新進展,於年內中標郵儲銀行雲南省分行及廣西北部灣銀行項目,以及四川機電學院團餐服務。 隨著核心業務的「向外」、「向深」發展,2024年本集團收入結構不斷優化,「物業+生活+商業」三項收入達90%,經營底盤持續夯實。 三軸穿透逆周期,長效兌現篤定前行 展望未來,新希望服務亦提出將持續以高目標牽引,優化市場佈局,深挖潛在客戶群體,保障服務品質與客戶滿意度;進一步深化「物業+」的價值,強化商業運營、團餐服務、生活場景的協同效應,創造更多收入增長點;同時,繼續憑藉精細化數字運營,提升成本及效率優勢,將逆週期韌性轉化為長效增長動能。本集團亦期待在「高目標牽引、『物業+』價值深化、精細化數字運營」三大戰略主軸下,實現長期穩健發展,為股東與客戶持續兌現價值承諾。 有關新希望服務控股有限公司(3658.HK) 新希望服務控股有限公司(股票代碼3658.HK)是一家四川本土、西部領先、深耕成都的提供民生服務解決方案的綜合物業管理企業。本集團背靠世界500強企業新希望集團有限公司及其附屬公司,重點圍繞「資產增值保值」與「生活安心美好」,為中高端住宅、企業總部、醫療機構、商寫辦公樓、政府公建、金融機構等多種業態場景,提供物業管理服務、生活服務及商業運營服務等積木式服務。截至2024年12月31日,本集團榮獲億翰物業頒發的「中國物業企業綜合實力TOP18」,克而瑞中物研協頒發的「中國物業服務力百強企業TOP19」,入選《哈佛商業評論》中文版的「2024中國新增長敏捷團隊榜」。 更多資訊請訪問新希望服務網站:https://www.newhopeservice.com.cn 此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表新希望服務控股有限公司發佈。 如有垂詢,請聯絡: 金融公關(香港)有限公司

