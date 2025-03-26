康師傅控股有限公司「產品結構+運營效率」雙輪驅動 提升盈利空間



香港, 2025年3月25日 - (亞太商訊) - 2025年3月24日，康師傅控股有限公司（0322.HK，以下簡稱「公司」，連同其附屬公司「集團」）發布2024年年度業績公告。2024年，面對複雜環境帶來的諸多挑戰，本集團秉承長期主義，積極推進高質量發展，持續優化產品結構，積極推進創新升級，不斷加强渠道建設，精準把握消費趨勢，各項財務指標穩健增長。截至2024年12月31日止十二個月，集團收益同比上升0.3%至806.51億元人民幣。其中，方便面事業收益284.14億元人民幣，飲品事業收益516.21億元人民幣。毛利率同比提高2.7個百分點至33.1%，EBITDA同比增長17.3%至96.28億元人民幣。董事會建議派發末期股息每股普通股人民幣33.14分及特別末期股息每股普通股人民幣33.14分，全年派息率達100%。 財務摘要 截至12月31日止12個月 人民幣千元 2024年 2023年 變動 收益 80,650,914 80,418,075 ↑ 0.3% 毛利率（%） 33.1% 30.4% ↑ 2.7個百分點 集團毛利 26,695,643 24,467,089 ↑ 9.1% 扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA） 9,627,802 8,206,526 ↑ 17.3% 本期溢利 4,322,135 3,516,667 ↑ 22.9% 本公司股東應占溢利 3,734,429 3,117,461 ↑ 19.8% 每股溢利（人民幣分） 基本 66.28 55.33 ↑ 10.95分 攤薄 66.28 55.31 ↑ 10.97分 于2024年12月31日之銀行存款及現金（含長期定期存款）爲人民幣16,002,668千元，相較2023年12月31日增加人民幣1,264,287千元，淨負債與資本比率爲-19.3%。 2024年，中國經濟保持穩健增長， GDP同比增長5.0%，CPI小幅上升0.2%。在這一宏觀經濟背景下，消費者行爲模式發生轉變，呈現出更爲謹慎、理性的消費傾向，對情緒價值、健康、綠色環保、品質化及性價比的關注度明顯提升。同時，購物渠道持續演變，傳統大賣場發展受阻，而倉儲會員店則保持增長勢頭，食雜店、小超市等貼近消費者生活圈的近場小業態存在可觀的市場增量潜力。面對消費變化和渠道變革，能够精準洞察消費趨勢、前瞻性把握渠道發展方向的企業，更有能力圍繞消費者需求開展產品創新、捕捉市場機遇、贏得消費者信賴，進而在激烈的市場競爭中實現業績的穩健攀升與高質量發展。 2024年，方便面事業的毛利結構穩步改善。方便面事業收益爲284.14億元人民幣，同比衰退1.3%，占集團總收益35.2%。年內，受惠于有利的產品售價及原材料價格變動，方便面毛利率同比提高1.6個百分點至28.6%，有效抵消了收入衰退的不利影響，在毛利率同比提高帶動下，方便面事業2024年全年的本公司股東應占溢利同比提高1.8%至20.45億人民幣。年內，面對消費趨勢日益分化的市場環境，方便面事業持續聚焦核心產品，推動升級迭代，優化營銷策略，逐步改善毛利結構。通過與知名IP和代言人合作，探索「品牌車」移動營銷模式，深入校園等人流密集區域，與年輕消費群體展開高效互動，顯著提升品牌知名度和影響力。此外，緊跟消費者購物習慣的改變，敏銳捕捉新興渠道的發展契機。同時，堅持以航天品質爲標杆，通過引進航天食品的先進技術，成爲方便面業內首家獲得應用航天專利的企業，進一步夯實和彰顯產品的品質優勢與科技實力，爲推動行業的高質量發展發揮引領作用。 2024年，飲品事業整體收益爲516.21億人民幣，同比增長1.3%，占集團總收益64.0%。年內，得益于有利的產品售價策略，飲品毛利率同比提高3.2個百分點至35.3%。在毛利率同比提高的帶動下，飲品事業2024年全年本公司股東應占溢利同比提高52.3%至19.19億人民幣。年內，飲品事業始終圍繞建立規模優勢展開布局。持續鞏固核心品類，同時布局戰略品類。精心推出無糖產品，滿足消費者對健康與功效的追求，積極拓寬產品品類。通過實施優化品類管理、大力拓展新興渠道、提升通路服務質量、精準費用管控、有效提高資本周轉率及增强供應鏈效能等一系列舉措，致力于實現運營效率的全面提升，推動業務的穩健發展與可持續增長。 康師傅行政總裁陳應讓先生表示：「預計2025年，中國經濟增長的核心動力仍依賴於內需。集團將始終秉持『鞏固、革新、發展』的發展策略，持續深耕主營業務，深化可持續發展布局，致力於實現品牌的高質量發展。集團將持續加大在產品研發、品牌建設和渠道拓展等方面的資源投入，精準捕捉市場趨勢，構建以消費者需求爲導向的創新機制，進一步深化品牌與消費者的情感聯結。借助精細化的市場洞察與科學合理的渠道策略，不斷優化渠道效率與服務質量。同時，積極推行精益采購管理，通過數字化與AI技術的全面應用，顯著提升智能化管理水平。我們將堅持可持續發展理念，積極履行社會責任，致力於爲廣大客戶提供優質服務，爲消費者創造長期價值，爲股東實現可持續的豐厚回報，將康師傅打造成備受政府信賴、合作夥伴共贏、深受消費者認可的『民族品牌』。」 關於康師傅控股有限公司 (0322.HK) 康師傅控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）主要在中國從事生產和銷售方便面及飲品。本集團於1992年開始生產方便面，幷自1996年起擴大事業至方便食品及飲品；2012年3月，本集團進一步拓展飲料事業範圍，完成與PepsiCo中國飲料事業之戰略聯盟，開始獨家負責制造、灌裝、包裝、銷售及分銷PepsiCo於中國的非酒精飲料。「康師傅」作爲中國家喻戶曉的品牌，經過多年的耕耘與積累，深受中國消費者喜愛和支持。 如有垂詢，請聯絡： 投資者查詢

康師傅控股有限公司投資者關係團隊

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陳敏芝

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