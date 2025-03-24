基石科技2024財年全年收入增長近一倍至1億5,310萬港元

香港, 2025年3月25日 - (亞太商訊) - 香港領先的電動車（EV）充電解決方案供應商基石科技控股有限公司（「基石科技」或「集團」；股份代號 8391.HK），今天公佈其截至2024年12月31日止年度（「報告年度」）的經審核全年業績。

於報告年度內，集團業績取得了顯著的增長，收入由去年的7,810萬港元增長近一倍至1億5,310萬港元。毛利同比增長91.8%至2,730萬港元。此外，經調整之扣除利息、折舊及攤銷前虧損（「經調整LBITDA」）亦進一步收窄至4,120萬港元，體現了運營效率和成本管理方面的持續優化。

核心業務強勁增長 市場增長潛力優厚

基石科技核心業務 - 私人住宅EV充電訂閱服務（Cornerstone HOME）及公共充電網絡（Cornerstone GO）均展現強勁增長勢頭。其中，Cornerstone HOME訂戶數量大幅增長，突破860戶，業務按年增長達169.6%；而公共充電網絡業務Cornerstone Go更錄得436.4%的顯著按年增長，會員則按年大增165.3%至50,498名，站點總數亦由去年的43個增至103個。業務擴張充分反映本港市場對可持續充電解決方案的需求持續攀升。

香港環境保護署預計香港EV市場於2021年至2030年間的複合年增長率將達30%。於2025年二月，本港新登記的私家車中，接近六成半為電動車，反映市場對EV的接受程度極高，且未來增長潛力龐大。然而，目前全港登記的EV總數已達112,000輛，而公共電動車充電設備僅約10,000個，供需之間仍存在顯著差距。

成功進軍泰國市場 推動國際業務增長

基石科技於2024年成功拓展至泰國市場，並以Spark品牌正式營運，在該國建立電動車充電站網絡，標誌著集團國際擴展策略的重要里程碑。泰國業務迅速獲得市場認可，更帶動國際收入錄得544.4%的顯著增幅。

泰國電動車市場正處於快速增長階段，截至2024年底，該國已登記EV約為227,500輛，但可用充電設備僅有約11,500個充電點，EV與充電器的比例高達19.8，反映出顯著的需求與發展空間。泰國政府更訂下目標，計劃於2026年將EV數量提升至725,000輛，並於2040年達到250萬輛，進一步凸顯市場潛力。參考香港EV與充電器比例10.8的標準，泰國到2026年至少需要67,129個充電點。這巨大的市場機遇促使基石科技戰略性進軍泰國市場，擴展其全球佈局，為未來業務擴展奠定堅實基礎。

基石科技行政總裁兼執行董事葉兆康先生表示：「集團正穩步邁向盈利，並對未來發展充滿信心。我們將積極把握香港、泰國及其他市場的發展機遇，專注於推動技術創新與提供優質服務，鞏固行業領導地位。可持續發展為我們戰略的核心 - 我們致力於拓展智能化及高效能的充電解決方案，以滿足市場需求，為持份者創造長遠價值。我們相信，透過不斷創新與戰略佈局，基石科技將在行業中扮演關鍵角色，攜邁向更綠色、更智能的未來。」

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