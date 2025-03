泛遠國際附屬加入亞馬遜服務商網絡

香港, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 泛遠國際控股集團有限公司(上市編號:2516,下稱「泛遠國際」;連同其附屬公司,統稱「泛遠國際」或「本集團」)欣然宣佈,本集團間接全資附屬公司杭州泛遠國際物流有限公司(「杭州泛遠」)近日成功加入亞馬遜服務商網絡(「亞馬遜SPN」),為亞馬遜平台賣家提供跨境物流服務。這不僅標誌着本集團綜合能力與服務品質得到全球電商巨頭亞馬遜的認可,同時亦有力推動本集團之跨境電商全球化佈局進程,為集團跨境物流業務的可持續發展奠定堅實基礎。 亞馬遜SPN是亞馬遜針對賣家尋找服務商難、同類服務商難對比、溝通週期長等痛點,推出的「一站式跨境解決方案」工具,能幫助賣家快速找到合適的服務商並建立聯繫。其涵蓋包括物流、海外倉、合規稅務在內的8大服務板塊,提供逾30種服務類型,並覆蓋19大亞馬遜海外站點,高效連接賣家與服務商,最終協助賣家達成跨境出海之目標。選定為亞馬遜SPN需經過多維度、嚴苛的資質審核,對認證服務商的服務能力、運營效率、客戶口碑、合規性及品牌影響力均有高標準的要求。 泛遠國際作為中國知名的跨境電商物流服務商,擁有廣泛的服務網點及供應商網絡,可為客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項,並在市場上積累良好口碑。是次本集團附屬成功通過亞馬遜各項嚴苛審核,最終成為亞馬遜SPN的認證服務商。這不僅是亞馬遜平台對本集團跨境電商服務能力和卓越運營管理水平的高度認可,更為本集團深化全球佈局注入強勁動力。本集團將透過亞馬遜SPN平台積極開拓海外市場,與全球范圍內的新興客戶建立深度合作關係,並致力於以穩、快、優的跨境物流綜合服務體系,滿足不同國家和地區客戶的多樣化需求,為更多企業順利出海保駕護航。 泛遠國際控股集團有限公司主席兼執行董事王泉先生表示:「今次有集團附屬公司成功加入亞馬遜服務商網絡,我們既驚喜又榮幸。這是繼阿里巴巴國際站後,又一全球知名跨境電商平台對本集團於跨境物流領域多年深耕與卓越能力的充分肯定。此次成為亞馬遜服務商有望為本集團帶來更多優質客戶資源與業務機會,同時亦將進一步深化本集團在跨境電商的全球化佈局。展望未來,本集團將積極把握市場機遇,深度整合物流網絡資源,持續為客戶提供更高效便捷的跨境物流服務。同時,本集團亦將繼續深化大平台戰略合作,重點拓展與主流跨境電商平台的深度合作,進一步拓展中小直客,助力更多企業出海。」 有關泛遠國際控股集團有限公司(股份代號:2516.HK) 泛遠國際控股集團有限公司於2023年12月在香港聯交所主板掛牌上市,為中國知名的跨境電子商務物流服務供應商,主要提供端到端跨境配送服務、貨運代理服務以及其他物流服務,致力打造穩、快、優的跨境電子商務物流服務體系。本集團作為中國(杭州)跨境電子商務綜合試驗區首批試點企業,擁有創新的自研物流運輸系統,採用直營網點模式,網點遍佈中國主要貿易中心,尤其聚焦於長江三角洲及粵港澳大灣區。本集團設有30多個境內網點,1,100多家供應商網路,服務覆蓋全球超過220多個國家和地區,向客戶提供多項靈活可靠的跨境配送選項及定制化供應鏈解決方案。 有關杭州泛遠國際物流有限公司 杭州泛遠國際物流有限公司為本集團全資附屬公司,主營國際海運、國際空運、國際快件代理業務、跨境電子商務供應鏈及全球物流倉儲整體解決方案等服務。公司秉承「以人為本,傾力親為」的宗旨,致力於打造以涵蓋國際貨物運輸所有業務門類的操作平台為核心的,集倉儲、分撥、配送、物流方案解決為一體的,以跨境物流和全球倉儲服務為基礎的一站式集成物流解決方案供應商。



