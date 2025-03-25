雋思集團2024年純利大增61%至129百萬港元 期末股息每股11港仙

香港, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 紙製品製造及印刷服務供應商雋思集團控股有限公司（「雋思集團」或「集團」；股份代號：1412），今日公布其截至2024年12月31日止年度（「2024年財政年度」或「報告期內」）之全年業績。

於2024年財政年度，受惠於原始設備製造商（「OEM」）及網站銷售客戶的需求增加，集團總收益約為1,210.9百萬港元，較去年同比增加約16.5%，加上營運及生產效率持續提升，本公司權益股東應佔溢利大幅上升約61.2%至約129.1百萬港元。

董事會建議派發2024年財政年度期末股息每股11.0港仙（2023年財政年度：8.0港仙）。連同已支付之中期股息3.0港仙（2023年財政年度：2.0港仙），2024年財政年度的股息總額將為每股14.0港仙（2023年財政年度：10.0港仙）。

業務回顧

於報告期內，集團堅定專注於穩步擴張業務和優化營運，成功把握主要OEM客戶產品需求增加帶來的新商機。此外，集團在不同產品線的業務多元化方面取得穩步進展。憑藉在集換式卡牌的產品開發、生產技術及營運標準等方面的優勢，集團與全球集換式卡牌的領先企業及一眾內地集換式卡牌發行商建立業務關係。於報告期內，集團的OEM銷售約984.8百萬港元，較2023年財政年度的約845.8百萬港元增加約16.4%。

網站銷售業務方面，憑著穩固的市場地位、優良的客戶體驗及有效的節約成本措施，集團的網站銷售於報告期內取得穩步增長。集團近年推出的企業對企業對消費者(B2B2C)電商平台Q P Market Network (「QPMN」)亦持續提升網站基礎設施及功能，並成功與全球多個業務夥伴建立業務關係。於2024年財政年度，集團的網站銷售約226.1百萬港元，較2023年財政年度的約193.4百萬港元增加約16.9%。

營運方面，越南廠房於報告期內全面投入運作，成為集團重要的生產點。於2024年9月，集團就越南工廠擴建的建設工程，與承建商訂立建造協議。

展望

展望未來，集團會繼續專注於業務的穩步擴張及優化營運，透過產品結構設計、印刷及加工技術及物料使用方面的創新，進一步加強其OEM方案。有見集換式卡牌遊戲市場蓬勃發展，集團將積極參與相關貿易展會，促進在相關市場的發展，把握當中機遇。

發展QPMN仍為集團網站銷售業務中重要的長遠增長策略。集團將擴闊其產品種類，加強其與市場上普及的電商平台的整合，使其產品定製電商方案更貼合市場標準和業務夥伴的期望。自有品牌生產(「OBM」)業務方面，品牌團隊已制訂一連串線上和線下策略，旨在開拓更多銷售渠道，擴大市場份額和客戶基礎。除卡牌外，品牌將研究集換式卡牌遊戲、桌遊、塔羅牌等其他產品的市場潛力，以提升品牌知名度及拓闊收入來源。

集團將繼續優化生產營運。越南生產基地的擴建工程進展順利，並預期於2025年第三季度投產。此策略性擴充將有助集團在越南建立更全面的供應鏈，分散地緣政治因素引起的潛在營運風險。另一方面，隨著新近達成工業4.0 2i成熟度認證的里程碑，集團將致力改善營運數據的使用，並把智能運作的應用擴展至更多生產線及車間，以推動數碼轉型。

雋思集團創始人、主席及行政總裁鄭穩偉先生總結：「2025年，製造業預期將面對機遇與挑戰並存的複雜經濟格局。消費市場在經濟穩步增長及通脹緩和的支撐下預料將展現韌性，而全球地緣政治局勢緊張觸發關稅的實施及保護主義的加劇，無可避免會對製造業造成影響。基於我們穩固的業務及財務基礎，我們對集團的長期前景抱有信心。我們將持續執行合適的策略，務求保持穩定成長並為持份者創造長期價值。」

有關雋思集團控股有限公司（股份代號：1412）

雋思集團於1985年在香港成立，是中國領先的紙質桌遊及賀卡生產商之一。生產基地位於廣東省東莞市、鶴山市以及越南河南省府里市。主要產品類別為桌遊、賀卡、集換式卡牌、幼教用品及包裝彩盒。集團自2010年開始經營網上客製化產品訂製業務，提供多元化紙製品及禮品訂製方案，現時活躍註冊用戶數量超過77,600個。

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