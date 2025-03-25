DEXIS 將於 2025 年 IDS 展會中展示尖端創新技術

貴格鎮, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 全球牙科影像技術領導品牌 DEXIS 欣然宣布，將參加於德國科隆舉辦的 2025 年國際牙科展（International Dental Show, IDS）。

DEXIS 將展示其最新技術，這些技術整合於 DEXIS 數位生態系統中。該平台由 AI 技術驅動，能連結從診斷到治療交付的每個數位流程步驟。此一整合式解決方案結合了人工智慧、2D 與 3D 影像、口內掃描、診斷分析與治療規劃，幫助牙科診所簡化流程並提升生產力。

「我們非常期待能在 IDS 展會上，讓與會者搶先一睹我們的最新技術，」DEXIS 總裁 Robert Befidi 表示。「我們的所有創新，皆旨在改善病患互動體驗，並協助牙科診所提升效率與效能。我們也十分期待將這些產品帶給牙科專業人員，展示其強大的應用能力。」

這些創新技術中，包含 DEXIS 口內掃描產品線的令人振奮的新進展。參觀者將可搶先目睹 DEXIS 正在開發中的全新口內掃描儀 —— Imprevo。此設備擁有全新時尚外型、重新設計的硬體架構，以及 AI 驅動的演算法，將成為 DEXIS IOS 產品線中的高效旗艦新星。

此外，DEXIS 也將預覽其口內掃描軟體 IS ScanFlow 的最新版本 —— IS ScanFlow 2.0。新版本加入了全新功能「微笑視覺化工具（Smile Visualizer）」，協助牙科專業人員向病患展示療程前後的擬真微笑模擬畫面，幫助病患更清楚理解並接受治療建議。

DEXIS 也將發表 ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D™ EX 的更新版本，未來將新增 頭顱定位影像（Cephalometric Imaging） 功能。這項全新頭顱模式採用了 DEXIS 專利的 ORTHOceph™ Plus 設計，將支援包括側顱與兒童側顱影像、前後位影像以及腕骨攝影* 等臨床所需的協定，並具備快速掃描時間與低劑量的優勢。

此外，DEXIS 的 3D 影像產品線也將於 ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D™ LX 中新增 自動劑量控制（Automatic Dose Control） 功能。該功能能根據病患解剖結構自動設定曝光參數，以達成最佳影像品質與輻射劑量控制。

早期使用者對此功能反應熱烈，其中來自聖地牙哥健康中心的 Katya Archambault 醫師表示：「新的自動劑量控制功能，是我人生中少數不需要懷疑的事情之一。它不僅提升了影像品質，也讓品質更穩定。我對結果無可挑剔。」

DEXIS 將同步展示其數位生態系統核心軟體 DTX Studio™ Clinic的多項全新功能。DTX Studio Clinic 以全面整合各種患者資料格式而聞名，能有效簡化診斷流程、病患溝通、治療計畫與手術導板的製作。

此次新增功能重點之一，是一套專為 植牙治療規劃流程優化 所設計的工具組。使用者現在可於椅旁快速完成植牙規劃，並在 3 分鐘內自動產生手術導板。此外，軟體也導入了「輔助式植牙規劃模組」，可自動建立初步植體定位，搭配「臉部掃描整合工具」，可將面部掃描與 3D X 光影像結合，進一步提升治療計畫的準確度與效率。

參觀者也將搶先一睹即將於 DTX Studio Clinic 未來版本中推出的創新功能。其中包括一項 AI 驅動的根管治療功能，能以 3D 視覺化方式呈現根管結構，有助於提升診斷準確性與治療效率。此外，升級版的 焦點區域偵測工具 將同步展出，除了加強口內 X 光中牙齒區域的可視化效果，還能自動辨識額外 八項牙科病徵。

DTX Studio Clinic 也將推出全新的 雲端解決方案，協助臨床醫師將診所連線並整合所有資料於同一平台。此功能設計旨在提升團隊協作效率、簡化診所工作流程，進而優化營運與病患照護成果。

這些技術進展展現了牙科科技的未來趨勢，使 DTX Studio Clinic 成為現代牙科不可或缺的核心組件。

DEXIS 誠摯邀請所有 IDS 與會者蒞臨 11.2 館 K050 / L069 展位，親自體驗 DEXIS 精心打造的各項創新。現場將有專業團隊進行即時操作展示並回答相關問題。

目前，DEXIS 於全球已有超過 165,000 套解決方案 投入臨床使用，持續引領牙科影像品質與可靠性的業界標準。如欲了解 DEXIS 於 IDS 展會的更多資訊，請造訪 DEXIS @ IDS 2025。

關於 DEXIS

DEXIS 在數位放射影像領域擁有超過 70 年的全球領先品牌地位。如今，DEXIS 匯聚了最受信賴的 3D 影像、口內掃描解決方案與診斷軟體品牌，為您提供完整的數位診斷解決方案。我們屢獲殊榮的創新技術能提升診斷準確性、加速工作流程，並提供更簡單的治療途徑，從而改善患者的治療效果。欲了解更多資訊，請造訪 [www.dexis.com]( https://www.dexis.com )。

關於 Envista Holdings Corporation

Envista 是由 30 多個備受信賴的牙科品牌組成的全球企業集團，其中包括 Nobel Biocare、Ormco、DEXIS和Kerr，共同秉持著「攜手專業人士，改善人們生活」的使命。Envista 透過業界領先的牙科消耗品、解決方案、技術和服務，幫助客戶提供最佳的患者護理。Envista 的綜合產品組合涵蓋牙科植體與治療方案、正畸技術及數位影像技術，滿足牙科醫師在診斷、治療與預防牙科疾病以及提升美學效果的廣泛臨床需求。Envista 憑藉其Envista Business System（EBS）方法論、經驗豐富的領導團隊，以及以持續改進、創新承諾和深厚客戶導向為核心的企業文化，能夠全面滿足全球牙科專業人士的需求。Envista 是全球最大的牙科產品公司之一，在牙科行業中最具吸引力的細分市場擁有強勁的市場地位。欲了解更多資訊，請造訪 [www.envistaco.com]( https://www.envistaco.com )。

DXIS01006/Rev00

*Carpus 是一個可選的成像程序

聯絡資訊

Maria Penaloza

Media & Content Strategy Manager

maria.penaloza@issuerdirect.com

Michelle Cabral

Senior Marketing Director, DEXIS

michelle.cabral@envistaco.com

來源: Envista

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network