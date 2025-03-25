香港股票分析師協會熱烈歡迎 中國僑聯副主席，全國政協委員 盧文端博士GBM、GBS、SBS、BBS、JP成為本會榮譽顧問

香港, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 香港股票分析師協會（「協會」或「本會」）欣然宣佈，熱烈歡迎中國僑聯副主席，全國政協委員盧文端博士 GBM、GBS、SBS、BBS、JP（「盧博士」）成為本會榮譽顧問。相信有盧博士的加入，其豐富的政商屆學識與資源能夠進一步助力本會與其攜手一同推動國家和特區發展，及加深本會與國家和特區政府的緊密聯繫。

香港股票分析師協會一直聚焦本港金融發展，積極在不同的政策和議題中反映業界聲音，並多次與財經事務局、證監會、港交所等多個機構進行交流，共同探討香港金融界的發展前景，支持特區政府施政，促進業界發展。香港股票分析師協會亦緊跟國家政策發展，積極舉辦多個活動，包括國慶慶典活動、特區政府財政預算案集思會、虛擬資產發展集思會、內地與香港金融市場合作研討會、金融業界大灣區交流團、支持本港青少年發展等的活動，匯聚財經界專業人士相互交流等。

盧博士現任第十屆中國僑聯副主席。在公職上，盧博士亦為中國人民政治協商會議第九至十二屆全國委員會委員；第十一屆、十二屆全國政協外事委員會副主任及第十一屆中華全國工商業聯合會副主席。作為商界驕子、「功勳企業家」，盧博士亦曾创辦羅文貿易公司、香港榮利有限公司，現任香港榮利集團有限公司董事局主席、榮利箱包有限公司董事長、榮徽國際有限公司董事長、榮利貿易（中國）有限公司董事長、豐德資本能源控股有限公司董事及中國港澳台僑和平發展亞洲基金有限公司董事長。

同時，於2013年至今，盧博士亦被委任為中國和平統一促進會香港總會理事長；於2015年被任命為中國港澳台僑和平發展總會會長；於2016年被提名為香港民建聯監事委員會主席,香港福建社團聯會永遠榮譽會長及香港中華總商會永遠榮譽會長等。

此外，由於盧先生多年對社會的貢獻，亦令其獲得大紫荊勳賢、金紫荊星章、銀紫荊星章、銅紫荊星章、榮譽勳章及太平紳士等榮譽。

香港股票分析師協會主席鄧聲興博士表示：「非常榮幸能夠邀請盧文端博士成為本會的榮譽顧問。期待未來大家一起攜手，進一步加強與國家和特區政府的緊密交流，共同積極推動國家及香港的經濟和金融發展，齊齊為業界發聲」

關於香港股票分析師協會

香港股票分析師協會自2002年創立至今，一直為業界制定更高層次的專業標準，推廣專業知識，培訓金融業人材，增強大眾對金融市場的認識，達致提高本港金融中心的地位。本會吸納逾兩百位專業分析師會員，為行業十大商會之一，本會理事會成員在香港特別行政區金融服務界選委會選舉中擁有投票權，故在金融業界有一定代表性。

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