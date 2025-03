Monday, 24 March 2025, 19:46 HKT/SGT Share: 企展控股公佈二零二四年度業績 創新驅動高質量發展 營收淨利大幅飆升

財務摘要 - 收益約人民幣408,585,000元,同比增长約574%;

- 毛利約人民幣46,014,000元,同比增长約77%;

- 純利約人民幣73,561,000元,同比增长約1,835%;

- 期末現金及現金等價物約為人民幣160,575,000元。 香港, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 企展控股有限公司(「企展控股」或「公司」;股份代號:1808.HK)公佈公司及其附屬公司(合稱「集團」)截至二零二四年十二月三十一日止年度(「報告期」)之綜合財務業績。 二零二四年,在人工智能等新興業務拉動下,中國數字產業總體運行平穩,創新能力進一步增強,企業出海步伐加快,新動能新優勢持續積聚。集團積極把握行業發展機遇,以創新為引領,穩中求進,在穩步拓展原有業務的同時,培育新質生產力,重點聚焦數字經濟領域,業務佈局和發展已取得初步成效與階段性成果。 報告期內,得益於繼續拓展原有業務,在綜合資訊科技解決方案、邊緣計算、智算業務及其他數據服務方面訂立並完成了新合同,集團錄得收益約人民幣408,585,000元,同比增加約574%;受收益大幅增加以及出售金融資產及公平值調整產生的收益淨額增加所推動,純利同比增長約1,835%,達約人民幣73,561,000元。 業務回顧 2024年,集團以業務為導向,加快建設「三鏈一圈」步伐,不斷鞏固創新驅動和開放共贏的數字經濟領域生態圈。同時,通過產業孵化投資等方式,結合自身技術與資本優勢雙鏈路賦能產業生態各節點,打造業務增長新引擎。 在資本運作層面,集團設立產業投資基金,通過產業孵化投資等方式,聚集更多優勢資源,打造新的業務增長引擎,進一步鞏固其在數字經濟領域的優勢地位。對外投資方面,於2024年,集團旗下北京東方龍馬軟件發展有限公司投資北京龍騰海達科技發展有限公司15%股權,以擴大在中國企業領域的市場滲透,藉助北京龍騰在雲端平台及人工智能工具方面的技術優勢,協助客戶提升營運效率。 受惠於管理方面的全面改善,軟件業務於2024年顯著增長。報告期內,集團持續發展現有業務,同時訂立及完成來自綜合資訊科技解決方案、邊緣計算、智算等數據服務的新合約,軟件業務整體收益達人民幣407,756,000元,按年增加579%。 未來展望 在數字化轉型的大潮中,數字科技正融入社會經濟發展的各個角落,成為帶動城市經濟加速增長,助力產業高質量發展的重要引擎。未來,集團將充分發揮多年累積的客戶資源和產品服務優勢固本強基,夯實現有業務,同時主動佈局由前沿科學技術突破、生產要素創新配置和產業轉型升級等要素共同催化促進的新質生產力發展,特別是數字經濟領域,促進數字與實體的融合,加快業務創新升級。 為迎接數字化轉型的時代機遇,集團將持續優化、鞏固自身在數據要素、數據資產運營、智算與邊緣計算領域的先發優勢,充分釋放產業鏈集聚效應,在產業鏈一體化和產業生態建設中長期耕耘,釋放大數據、大模型、大算力的技術潛力,努力成為專注於數字經濟領域,聚焦數據要素、數據資產運營和人工智能智算與邊緣計算,為客戶提供數字科技集成解決方案的服務供應商,為股東創造價值。 關於企展控股有限公司 企展控股有限公司(簡稱「企展控股」或「公司」;股份代號:1808.HK)是專注於數字經濟領域,聚焦數據要素、數據資產運營和人工智能智算與邊緣計算,為客戶提供數字科技集成解決方案的服務供應商。 公司將以業務為導向,打通並構建「三鏈一圈」,專注於創新鏈、產業鏈、金融鏈的整體協同,持續優化、夯實自身在數據要素、數據資產運營、智算與邊緣計算領域的先發優勢,充分釋放產業鏈集聚效應,在產業鏈一體化和產業生態建設中長期耕耘,不斷鞏固創新驅動和開放共贏的數字經濟領域生態圈,發揮大數據、大模型、大算力的技術潛力,促進數字與實體的融合,持續推動業務創新升級。



