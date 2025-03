Monday, 24 March 2025, 18:37 HKT/SGT Share:

來源 CTF LIFE 周大福人壽發揮集團多元業務體系優勢 推出「灣區門診通」保障計劃 - 市場首創一家三保中西醫及牙醫一站式門診方案及健康管理增值服務

- 照顧粵港澳大灣區家庭的醫療需要

香港, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 周大福人壽今天欣然宣佈,推出「灣區門診通」保障計劃(「灣區門診通」/ 「計劃」),讓經常往返港澳及指定大灣區城市*的客戶,獲享周大福企業旗下的大灣區醫療集團強大醫療網絡所提供的便捷和優質的醫療服務,充分發揮集團多元業務體系優勢,為客戶帶來優質體驗,持續開創保險新價值。周大福人壽更成為首家與大灣區醫療集團合作提供中醫門診服務的保險公司。計劃設有三個級別,覆蓋指定大灣區城市*以至香港及澳門,提供市場首創1一個計劃可為客戶及最多兩位指定家屬2提供中西醫門診治療、牙科洗牙及健康管理增值服務。「灣區門診通」涵蓋一系列服務,包括線上3,4線下普通科醫生診症3,5連最多三天處方基本藥物、中醫門診3,6與牙科洗牙3,7以及兩項增值服務 : 主動式健康管理3,8及慢性疾病管理計劃3,9,一站式照顧客戶及其家人2在篩查、持續監察至健康教育等範疇的需要,提供可信任、可負擔、可觸及的健康管理服務,為客戶及其家庭健康打下穩固的基礎,讓他們安心穿梭大灣區。 周大福人壽早於去年初已與大灣區醫療集團結成策略合作夥伴,並與其旗下大灣區三甲醫院組成三方聯盟,為客戶提供一站式優質醫療服務,不僅有效提高醫療效率、降低醫療開支,更可提升客戶服務體驗。這次進一步深化合作,積極支持特區政府發展大灣區的舉措,為經常北上南下的客戶提供高質素的醫療服務。 周大福人壽首席產品總監關珮妍表示:「隨着粵港澳大灣區的急速發展,巿場對跨地域的醫療保障需求殷切。『灣區門診通』特別針對客戶不斷變化的生活方式,以及越趨普及中西治療的融合概念,讓粵港澳大灣區客戶及其家人可受惠於集團多元業務體系,獲享由大灣區醫療集團提供的優質中西醫療服務。計劃引入市場首創1的一家三保保險方案,只需投保一個計劃,客戶及其家人2可共用計劃服務下中西醫門診及牙科洗牙等服務,充分體現周大福人壽以人為本、以客為先的服務承諾。周大福人壽更成為首家保險公司與大灣區醫療集團合作,提供中醫門診服務,提升客戶對醫療服務的體驗。我們期待繼續與大灣區醫療集團加強協作,在未來推出更多迎合客戶需求的服務,開創健康新價值。」 大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士則表示:「大灣區醫療集團與周大福人壽的深入合作,是順應跨境生活及養老趨勢的切實舉措,也是雙方踐行『保險+醫療』融合創新的積極探索。通過『灣區門診通』,客戶及其家人可預約符合國際標準的GOLDTM金牌家庭醫生,獲享粵港澳三地全科門診、指定大灣區城市*中醫門診、視頻問診、慢病管理、主動式健康管理等服務,以及跨境直付的便利。大灣區醫療集團基於從預防到治療的全程服務能力,廣泛的跨境服務網絡以及粵港澳醫療資源優勢,為周大福人壽的客戶提供覆蓋粵港澳三地、服務三代人的一站式、連續性健康管理服務,助力灣區家庭實現從疾病預防到健康傳承的全週期守護。未來,我們將依託已建立的專業、可信任的醫療體系及標準,共同推動大灣區特色價值醫療的發展,繼續攜手開創更多以客戶為中心的健康管理方案。」 計劃的核心特點包括: 1) 市場首創1一家三保保險方案:

- 計劃為客戶及其最多兩位指定家屬2提供保障,周全照顧家庭的需要,為客戶提供全面的健康保障和日常生活中所需的醫療支持。 2) 線上3,4線下普通科醫生診症服務:

- 無論選擇面診還是網上診症,受保人及指定家屬2均可獲得最多三天的處方基本藥物以及免費快遞服務 (只適用於網上診症)。計劃設有三個級別,面診服務的醫療網絡範圍覆蓋指定大灣區城市*以至香港及澳門。

- 投保計劃三更可享無限次接受於中國內地醫療網絡之指定診所的普通科醫生網上診症及藥物快遞服務10。 3) 中醫門診與牙科洗牙服務:

- 客戶可因應個人需要選擇中西合璧治療,只要經由大灣區醫療集團GOLDTM金牌醫生轉介,即可於指定的大灣區城市*內的中醫診所接受中醫治療,包括診症、診斷,並可獲得最多三天的處方中藥及相關中醫醫療服務。

- 計劃亦提供每年一次洗牙及保健服務。 4) 健康管理增值服務:

- 主動式健康管理 : 貼心服務由大灣區醫療集團GOLDTM金牌醫生及護士進行,涵蓋家族病史評估、健康目標設定、疾病預防教育、健康生活方式建議等,根據客戶需要提供後續跟進。

- 慢性疾病管理計劃 : 由大灣區醫療集團GOLDTM金牌醫生及護士為客戶及家人提供慢性疾病預防教育,包括健康檢查預約、糖尿病篩查、藥物控制及健康生活方式建議,以達至「早預防、早發現、早治療」的目的。 周大福人壽推出「灣區門診通」保障計劃,讓經常往返港澳及指定大灣區城市*的客戶,獲享由大灣區醫療集團強

大醫療網絡所提供的便捷和優質的醫療服務,充分發揮集團多元業務體系優勢。左起 : 周大福人壽首席產品總

監關珮妍、周大福人壽首席策略總監歐陽明欣、大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士、大灣區醫療集團首席

保險官方以棟。 註: *是指中華人民共和國廣東省內6 個城市,包括廣州、深圳、珠海、佛山、東莞及中山。

1.「市場首創」特點是指計劃可讓受保人自己及最多兩位指定家屬共享計劃服務,且計劃服務同時提供西醫及中醫門診、牙科洗牙以及健康管理增值服務。「市場首創」乃比較香港主要人壽保險公司同類主要保障計劃後所得出之結果,資料截至2025年3月24日。

2.家人 / 指定家屬即保單持有人(即受保人)於投保或續保時指定的最多 2 位直系家屬(即保單持有人的合法配偶、子女或父母 )。指定家屬於同一保單年度內不能作出更改。受保人繕發年齡由18至80歲,指定家屬繕發年齡由初生15日至80 歲。

3.就每次門診服務診症,受保人或指定家屬須支付20港元 / 20澳門元 / 人民幣8 元之共付費。如受保人及 / 或指定家屬於門診服務及健康管理增值服務中所提及之任何診症時接受由大灣區醫療集團所提供不在本計劃涵蓋服務範圍內之任何醫療服務、治療及 / 或藥物,受保人及 / 或指定家屬將需要自行承擔該等醫療服務、治療及 / 或藥物的費用。

4.普通科醫生網上診症服務只適用於於網上診症當天已年滿 7 歲或以上的受保人及 / 或指定家屬。受保人或指定家屬可選擇接受由大灣區醫療集團的中國內地醫療網絡之指定診所的註冊醫生作出的網上診症及提供為期最多 3 天的處方基本藥物連基本藥物快遞服務,惟受保人或指定家屬的地址必須處於與提供網上診症的註冊醫生的診所位置相同之地區內。若在網上診症時,受保人或指定家屬與該註冊醫生身處不同地區,此計劃服務將不涵蓋該網上診症或任何門診服務,本公司亦無需負責受保人或指定家屬因此而蒙受的損失。

5.受保人及 / 或指定家屬可於大灣區醫療集團的指定大灣區城市、香港或澳門 ( 受限於產品小冊子內計劃一覽表中根據不同計劃級別所列明的服務地域 ) 內醫療網絡之指定診所,接受醫療網絡的註冊醫生以門診方式作出的面對面診症及提供為期最多 3 天的處方基本藥物。

6.若受保人及 / 或指定家屬因傷病,經大灣區醫療集團 GOLDTM金牌醫生確認為醫療必需接受中醫治療而作出首次轉介後,受保人或指定家屬可於大灣區醫療集團指定大灣區城市內之醫療網絡的指定中醫診所就該傷病接受中醫治療服務,包括診症、診斷、為期最多 3 天的處方中藥以及相關的中醫醫療服務及治療,每次門診診症費用上限為人民幣 100 元。

7.受保人或指定家屬可於大灣區醫療集團的指定牙科服務中心接受每保單年度共 1 次的洗牙及保健服務。

8.於受保人及 / 或指定家屬完成登記此計劃服務後,大灣區醫療集團將會主動聯絡受保人及 / 或指定家屬,獲其同意後,大灣區醫療集團 GOLDTM金牌醫生將會安排為受保人及 / 或指定家屬以面對面或網上診症形式進行首次主動式健康管理評估。首次主動式健康管理評估及每次任何其後的跟進評估將分別視為 1 次門診診症,並受限於門診服務每保單年度上限。

9.大灣區醫療集團將為患者進行慢性疾病預防教育,此服務由大灣區醫療集團 GOLDTM金牌醫生及護士為受保人及 / 或指定家屬提供並受限於中國內地醫療網絡。受保人及 / 或指定家屬就此慢性疾病管理計劃而到訪大灣區醫療集團醫療網絡診所及 / 或服務中心將不會視為接受門診服務,並不受限於門診服務每保單年度上限。

10.就超出門診服務之每保單年度上限後的普通科醫生網上診症,受保人或指定家屬需自行承擔藥物及快遞費用。 重要提示:

- 本新聞稿乃資料摘要,僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張及保單文件。有關周大福人壽「灣區門診通」保障計劃詳情,均以此計劃之條款及保障作準。

- 本新聞稿的產品資料不包含「灣區門診通」保障計劃的完整條款,有關完整條款載於保單文件中。上述「灣區門診通」保障計劃可作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。敬請務須參閱有關「灣區門診通」保障計劃之主要產品推銷刊物、保單條款及由閣下的持牌保險中介人所陳述之說明文件以全面了解關於以上定義、收費、產品特點、不保事項及賠償給付條件等之詳情及完整條款及保障。

- 有關「灣區門診通」保障計劃產品小冊子,請瀏覽: https://www.ctflife.com.hk/pdf/tc/products/life-insurance/health/gba-mediaccess-product-brochure.pdf

- 如欲查詢,歡迎致電周大福人壽客戶服務熱線:+852 2866 8898。

- 本新聞稿只適宜於香港分發,不應被詮釋為在香港以外地區提供周大福人壽的任何產品,或就其作出要約或招攬。 如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何周大福人壽的產品屬違法,周大福人壽在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。 關於周大福人壽保險有限公司 周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」)扎根香港 40 年,為周大福創建有限公司(香港股份代號:659)的全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員,周大福人壽緊扣鄭氏家族(「周大福集團」或「集團」)多元業務體系的雄厚資源,致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中,提供個人化的匠心規劃、 終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局,周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司,持續開創保險新價值。 關於大灣區醫療集團 大灣區醫療集團成立於2014年,是一家使命驅動型的香港醫療企業。集團由鄭裕彤家族辦公室 -- 周大福企業有限公司進行控股戰略投資。自成立以來,集團與粵港澳大灣區多地政府合作,開創私營與公立合作(Private Public Partnership)的醫療服務模式,目前已攜手各地政府培養逾3,500名GOLDTM金牌全科醫護,共建逾220家GOLDTM公私合營診所,及在大型公立三甲醫院攜手運營GOLDTM港澳居民健康服務中心,提供全方位的門診及住院服務,憑藉GOLDTM金牌家庭醫生服務帶來的預防醫學和健康管理優勢,與國際保險公司攜手研發集門診+住院服務於一體的創新型跨境醫療險產品,推動價值醫療(Value-Based Care)模式在大灣區的發展。大灣區醫療集團的目標是讓所有人獲得可信任且可負擔的醫療服務,從而在不用擔憂健康的考慮下追求自己的夢想。 傳媒聯絡 周大福人壽

