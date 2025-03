福壽園公佈2024年全年業績 「福壽園」煥發科技新動能 推動殯葬行業向縱深發展

香港, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的殯葬服務提供者 -- 福壽園國際集團有限公司(「福壽園」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:1448) 公佈截至2024年12月31日止年度 (「本年度」) 之全年業績。 2024年,中國經濟整體穩定運行,長期向好。隨著中國全面步入小康社會,站在了新的歷史起點上,推動民生福祉達到新水準、不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感將是中國在民生領域未來發展的主要目標。進入了新時代,人民群眾對美好生活的嚮往從「生」延伸到「死」,提升人民群眾身後事的服務質量、實現「逝有所安」已成為殯葬領域重大時代課題,並不斷推動中國殯葬行業向縱深發展。 然而,在另一方面,隨著外部環境更趨複雜嚴峻和不確定,殯葬情景中客戶的消費行為趨向謹慎,疊加去年同期在疫情後被累積和遞延的市場消費需求快速釋放形成的高基數,都給今年集團的發展帶來了挑戰。但在全集團員工的齊心努力下,於本年度內,集團總收益達人民幣2,077.5百萬元。本公司擁有人應佔溢利及全面收入達人民幣373.1百萬元。 福壽園國際集團有限公司董事局主席兼執行董事白曉江先生表示:「在2024年,為應對經濟大環境和客戶消費行為的相應變化趨勢,集團從市場和產品的雙重維度持續關注,在服務延展、科技引領、文化創新等領域多點發力,因「園」施策,著力滿足墓園客戶多元化、差異化,特別是精神層面的消費需求,持續提升產品和服務的核心競爭力,實現集團長期可持續發展。同時,集團持續秉承「以人為本、文化為根」的理念,正在從行業領先的殯葬綜合服務商轉型為生命科技服務提供者,從物理世界「福壽園」向精神世界「福壽元」發展。致力於把「記號做美,記載做厚,紀念做長」。」 福壽園持續秉承「以人為本、文化為根」的理念,正在從行業領先的殯葬綜合服務商轉型為生命科技服務提供商,從物理世界「福壽園」向精神世界「福壽元」發展。集團致力於把「記號做美,記載做厚,紀念做長」。本年度,全網涉「福壽園」相關信息共計約11.4萬條,同比增長74%,全網報導量、正面報導量均創歷年新高。社會普遍認可福壽園AI數字化探索,群眾點讚北京大學清明論壇、數智人虛擬清明發佈會、福壽園生命公益節等品牌活動及產教融合、生命教育等公益踐行,並多媒體地宣傳集團內各地禮儀師、墓碑設計師、保潔員等從業人員,稱之為「種星星的人」。 回顧期內,集團在公益事業、公共關系、科技創新、品牌發展方面的表現獲得社會各界認可,先後獲得第十三屆公益節「年度教育公益貢獻獎」、第八屆中國公益年會「年度中國公益企業」、第十三屆財經峰會「數智化創新引領獎」及「傑出品牌形象獎」、第七屆社會責任大會「年度責任金獎」等榮譽。在2025年1月,福壽園受邀參加2025達沃斯世界品牌峰會,入圍「2024世界創新品牌500強」,福壽園品牌價值獲評價29.16億美元(約人民幣212億元),品牌指數高達492.45分,排名第380位。 截至目前,集團的業務已進入十九個省、自治區、直轄市的四十餘座城市,其中包括正在運營的位於全國十七個省的主要城市、直轄市和自治區的墓園和殯儀設施。集團在全國其他重要省份、省會城市及空白區域的拓展計劃仍在穩步推進中。集團將以審慎和穩健的步伐,堅守對股東負責的態度,聚焦核心高能級城市,關注更具區域協同效應的新建及存量項目的機會,篩選合適的目標,整合多元業務資源,以公允合理的對價收購優質資產。 持續落實「3JI」理念 科技賦能管理 集團正在從行業領先的殯葬綜合服務商轉型為生命科技服務提供商,在墓園業務領域,持續致力於落實「3JI」理念在各地、各墓園的應用。回顧期內,在「3JI」理念的導引下,集團推出了墓穴產品+服務的新情緒整合產品,致力於為生命提供創新、藝術和更多維度的服務與滿足。以「3JI」理念設計並成功落地的17家墓園園區,藝術美學得到了深刻的表達,從飽含人文關懷態度的設計理念到內外兼修的園區整體構造,從作為修飾性的自然景觀到功能性和藝術性共存的碑體形態,對生命的敬畏和對生命美學的追求均得以彰顯。 此外,作為「3JI」理念中記載和紀念活動的體現,包括數字禮祭(數字化沉浸式落葬、追思及禮祭)、「福壽園服務在線」小程序、數字人文紀念館、人生回憶錄和數位家祠等在內的個性化、數字化創新服務已被開發整合在殯、葬、祭等多個場景和環節,使得客戶可通過上傳聲音、圖片和視頻等材料,完成二維和三維數字人模型、人生微電影、人生回憶錄的製作,以及以家庭為單位的家傳的生成,均給客戶帶來更加豐富、立體的情感體驗和有益的情緒干預。同時,在數字時代下,集团強化了科技賦能管理,在各墓園企業中,我們已全面推行工程、保安、保潔以及園區管理的數字化系統,配合人效目標的實施,進一步提升了運營效率。 回顧期內,在國內建築行業整體下行的大環境下,本集團設計板塊的全資子公司天泉佳境專注殯葬領域的規劃設計,仍保持了較為穩定的經營和發展。天泉佳境通過市場公開招標在本年度獲得多地殯葬設施的規劃設計業務,其設計實力及經營能力在國內仍保持領先地位。同時,在集團內部,天泉佳境積極踐行「3JI」理念,為集團各實體公司的「3JI」規劃與落地,提供了強有力的保障,進一步增強集團產品在市場上的競爭力。 核心流程改造 實現現代殯儀的「新消費」需求 回顧期內,集团著重在業務結構調整、客戶價值創造、禮儀服務轉型和科技賦能管理幾個方面開展工作。通過以「新場景、新用品、新服務」為主的核心流程改造,實現現代殯儀的「新消費」需求,激發傳統殯儀業務的活力,滿足市場差異化、多元化的服務需求,引領行業發展。充分關注客戶心理需求,利用智能聲光系統改造火化場景,將「冥想療愈」服務引入告別儀式;研發安靈接運儀式、故人沐禮、懸掛祈福禮及相關文創產品;廳堂標準化的進一步升級形成《生命「四堂」規劃方案》,提升守靈告別廳的實用性、美觀度、科技感,增強客戶對殯儀服務的體驗感和獲得感。同時,集团進一步擴大殯儀用品集中研發和集中採購範圍,將「文化紙棺」、「文化靈盒」、「隨行香囊」等嵌入到儀式中,確保殯儀「新文化」全覆蓋。此外,集团持續推進技術含量高,如防腐和古人沐浴等高附加值服務的推廣,強化自身的核心競爭力,助推殯儀服務高質量可持續發展。 在人口老齡化的社會背景下,生前契約服務正吸引更多希望儘早安排好自己身後事的客戶群,亦得到各級政府及長者服務機構的肯定、支持和服務採購。本年度內,累計簽訂生前契約20,229份合約(二零二三年:17,707份合約),較上年增長14.2%。 自研環保智慧火化設備 降低運維成本 回顧期內,集團繼續優化環保火化設備產品性能,持續收集客戶回饋,進一步提高產品質量,降低運維成本。 集团積極維持國內外客戶,做好售前技術支持、售後維修保障工作,研發並提供了舊式JS-2火化爐更新改造服務,以使得現有客戶可以分享最新的產品升級和能耗節約成果。同時,集團持續對新型揀灰爐、尾氣淨化系統設備進行數據統計分析驗證,不斷優化調整,進一步降低火化時長和燃料消耗。此外,集團亦在建立環保火化設備板塊自身的國內外銷售體系。本年度內,集團與國內外多家潛在合作方保持密切聯系,亦與多家簽訂了火化機、尾氣系統和若干輔助設備的銷售合作協議。



話題 Press release summary



部門 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network