中信國際電訊CPC宣佈與深信服達成策略合作



香港, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」)宣布與深信服科技股份有限公司(「深信服」SANGFOR) 攜手深化策略夥伴關係，融合深信服的技術與中信國際電訊CPC創新ICT服務能力，共建創新、合規與安全的信創混合雲服務。全新SmartCLOUD™ C-FUSION 信創混合雲系列，融合全棧SmartCLOUD™ 專屬私有雲、虛擬私有雲与公有雲服务, 為企業客戶提供一個更自主可控，兼容不同技術架構的雲基礎設施和系統組合，推動企業數字化轉型，重新定義企業IT資源管理方式，支援其在中國及全球市場的無縫營運。 左起：中信國際電訊CPC代表郭偉基(商務總裁) 和黄志强(產品及數智發展部副總裁) ，

以及深信服代表姚成志（成熟亞太地區業務總經理）和贾磊（國際市場業務經理） 近年隨著政策支持及行業需求共振，不但推動了重點行業信息系統更新要求，同時也加速企業信創化發展和服務多樣化佈局。中信國際電訊CPC作爲企業數字化轉型的核心數智夥伴，擁有豐富的雲網安服務資源及解決專案落地經驗，在信創浪潮下，積極協助客戶實現數智化升級與信創化部署，並攜手其技術夥伴深信服共築信創雲服務新格局。 深信服在超融合基礎設施（HCI）市場中佔據領先地位，HCI解決方案憑藉高性能、高可靠性和易用性，廣泛應用於政府、金融、醫療、教育等多個行業。深信服全棧自主的信創超融合架構強化了中信國際電訊CPC 現有綜合雲服務能力, 雙方此次策略合作將共建符合信創要求的混合雲解決方案，為企業提供更靈活、可持續的混合雲解決方案，助力企業提升競爭優勢。 強強聯手 共創自主可信雲時代

SmartCLOUD™ C-FUSION混合雲系列支持「一雲多芯」架構，全棧信創雲平台能兼容多種CPU架構與應用需求，構建硬核安全，強化合規性應用，確保多元混合雲平台貫穿信創生態系统，軟硬件環境无缝適配，統一承載、統一管理。加速企業數字化進程，為企業創造更大價值。雙方合作將率先落地北京與廣州市場，為當地企業提供高品質的雲計算服務，並計劃未來逐步拓展至更多區域，攜手推動企業數字化轉型的全面升級。 中信國際電訊CPC 產品及數智發展部副總裁黃志強表示：「我們致力與創新生態圈夥伴包括深信服攜手發展，此次的深化合作體現了我們致力於提供創新、可擴展的IT解決方案的承諾。借助深信服的技術優勢，進一步優化了中信國際電訊CPC的服務能力，相信全新的SmartCLOUD C-FUSION 系列， 包括SmartCLOUD C-Compute及SmartCLOUD C-vONE, 有效助力企業通過單一平台應對複雜的IT基礎設施挑戰，降低成本。憑藉中信國際電訊CPC"服務在地，連接全球"的優勢，配合企業'出海進華'戰略，更可實現無縫接入，在跨地區的雲平台之間互聯互通。我們將繼續提供定制化解決方案，為在中國營運、連接中國以至拓展全球市場的企業帶來更高價值。」 深信服科技股份有限公司成熟亞太地區業務總經理姚成志表示：「中信國際電訊CPC憑藉其卓越的合作表現，最近榮獲深信服'鉑金合作夥伴'獎項，彰顯雙方緊密的合作關係。此次戰略合作將充分發揮雙方優勢，不僅提升產品與服務的供應能力，更有助於我們拓展全球市場。中信國際電訊CPC廣泛的全球基礎設施覆蓋，結合深信服在安全與雲計算領域的前沿技術，將為不同地區與行業的數字化轉型提供強大支持，進一步增強市場競爭優勢。」 SmartCLOUD™ C-FUSION 賦能合規與業務持續性發展

SmartCLOUD C-FUSION混合雲系列具備"一雲多芯"架構，支援X86, 华为鲲鹏及海光C86 多種晶片架構與應用同時運行和無縫對接, 降低日後應用信創化遷移與轉換成本。此方案由中信國際電訊CPC全面管理，為進華企業提供符合信創政策要求的認可技術架構及軟硬件環境，適用於對要求自主可控技術有合規要求的企業，不僅確保業務持續性發展，更能滿足企業"出海進華"及未來IT發展的多元化需求。 賦能企業「出海進華」戰略，拓展全球市場機遇

中信國際電訊CPC與深信服的戰略合作，為企業提供了強大的混合雲解決方案，助力其實現「出海進華」的雙向戰略目標。通過SmartCLOUD C-FUSION混合雲系列, 包括SmartCLOUD C-Compute虛擬私有雲及SmartCLOUD C-vONE專屬私有雲解決方案，企業能夠在中國及全球市場以更有效成本無縫部署和管理IT雲資源，同時享有具備高可靠性、安全性與合規性，滿足各地區的監管要求。對於進軍中國市場的企業，可憑藉雙方合作優勢，提供本地化的雲計算服務，合規性確保高效運營與快速業務落地；對於出海企業，則可借助中信國際電訊CPC的全球網絡覆蓋，實現跨區域資源整合與靈活擴展。這次合作不僅降低了企業的IT複雜性與成本，更為其全球擴張提供了堅實的技術基礎，賦能企業"跨國跨地跨平台"發展，助力企業在國際競爭中脫穎而出。 中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI信息安全解決方案、DataHOUSE全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新-不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。 請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 深信服簡介

深信服科技股份有限公司是專注於企業級網絡安全、雲計算、IT基礎設施及物聯網的産品和服務供應商，擁有深信服智安全和信服雲兩大業務品牌，致力於承載各行業用戶數字化轉型過程中的基石性工作，從而讓每個用戶的數字化更簡單、更安全。目前，深信服員工規模超8000名，在全球有70餘個分支機構，公司先後被評爲國家級高新技術企業、中國軟件和信息技術服務綜合競爭力百強企業等。 一直以來，深信服十分重視研發和創新。持續將20%+年收入投入研發，並在深圳、北京、長沙、南京和成都設立5大研發中心，研發人員比例約為40%，堅持以"持續創新"的理念打造省心便捷的産品。目前，超過10萬家用戶正在使用深信服的産品。根據IDC數據，深信服VPN、全網行爲管理、超融合、應用交付、零信任、安全托管服務MSS和桌面雲均爲中國市佔率第一，下一代防火牆、aEs也均爲中國市佔率前三。在AI技術的先進研發和應用方向上，深信服持續加大投入，發佈了國內網絡安全領域的首個自研安全大模型--安全GPT、率先發佈自研AI算力平台（AICP）等領先産品。請瀏覽www.sangfor.com獲取更多資訊。



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