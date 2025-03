Monday, 24 March 2025, 11:03 HKT/SGT Share: 中國電力(02380):新戰略落地成效顯著,經營性利潤創歷史新高

香港, 2025年3月24日 - (亞太商訊) - 「十四五」開篇以來,能源央企深入落實習近平總書記關於能源安全和綠色發展的一系列重要論述,統籌「保障能源安全」和「綠色低碳轉型」兩大任務,積極貫徹國家「雙碳」戰略,全力推動高質量發展。 中國電力(02380)作為國家電投旗下清潔能源旗艦上市平台,是電力企業清潔轉型和高質量發展方面最具有代表性的上市公司之一。 智通財經APP了解到,中國電力3月20日發佈2024年業績公告,並在3月21日召開業績發佈會。該公司全年實現收入542.13億元,同比增長22.48%,其中清潔能源收入322億元,佔總收入60%,同比提升了9個百分點。實現權益持有者應占利潤38.62億元,經營性淨利潤創上市以來歷史新高。合併裝機容量達到4939.1萬千瓦,其中清潔能源佔比80.12%。 該公司計劃宣派2024年度股息人民幣0.162元/股,派息率60%;加上2024中期特別股息0.05元/股,全年派息總額0.212元/股,派息率達到78%,對應股息率超過7.7%。 四年「翻一番」,能源轉型和業績增長全面提速 2021年,中國電力發佈全新戰略,步入清潔發展和創新驅動的轉型快車道,清潔能源裝機佔比快速提升、資產質量持續優化、科技創新形成新的支撐,形成了清潔發展與科技創新「雙輪驅動」、水火風光協同互濟的發展格局。存量提質方面,成功對超600萬千瓦虧損煤電開展煤電聯營,快速堵住經營業績「出血點」,煤電板塊度電盈利能力已從行業中下游躍升至領先地位。 從轉型的成效來看,2021年以來,該公司實現4年「翻一番」:合併裝機容量增加85%,資產總額增加118%,營業收入增長91%,歸母淨利潤增長126%。 數據來源:公司財報 聚焦科技創新與核心競爭力,紮實推進戰新產業發展 2021年以來,中國電力科技創新全面提速,在新型儲能、儲能安全、新型電力系統建設關鍵技術等領域掌握了一批技術。在新型儲能領域,新源智儲已獲評北京市「獨角獸」,牽頭建設應急管理部電化學儲能安全重點實驗室,推出了「智儲-銀河」系列超分子全浸沒式工商業儲能一體機,從源頭上切斷了發生火災的可能性;在綠電交通領域,啟源芯動力市場佔有率保持行業領先,C輪融資投後估值達100億元;在清潔供暖和地熱領域,新源泰利建成房山區首個100%可再生能源供熱製冷項目,獲批共建地熱院士專家工作站。 分紅金額逐年上升,以實際行動回饋股東 2021-2024年,該公司每股派息從0.05元上升至0.162元,2021年利潤受到火電的影響而虧損,但該公司依舊堅持派息,2022年恢復盈利後,三年的平均派息比例超過60%。拉長周期看,根據東方Choice數據,2004年以來該公司累計派息21次,平均派息比例達56.91%,在業內處於領先水平。而在分紅的持續增長下,目前其股息率已具較大吸引力。 數據來源:公司公告,2024年不包括特別股息 高度重視資本市場,市值表現取得顯著突破 2021年以來,中國電力密集開展資產結構調整、收購母公司資產、股權激勵、母公司增持、ESG管理、投資者關係等工作,在資本市場關注度逐漸提升。2021-2022年,中國電力股價上漲超過3倍,市值最高超過600億港幣,之後2年受大環境以及電力政策影響有所回撤。該公司管理層稱,將全面加強市值管理,落實國資委關於加強中央企業控股上市公司市值管理工作的各項意見,研究各項市值管理工具利用,加大重視股東回報。 值得注意的是,該公司持續獲得各方看好:大股東國家電投近年持續開展增持;中信金融資產於2024年舉牌並獲得1名董事席位;而港股通資金也在持續流入,其中滬港通於最近60日淨買入1.62億股,截止3月21日持股比例13.78%,較2021年增長約10個百分點。此外,該公司也獲得多家境內外投行看好,給予目標價均顯著高於現價。 綜合來看,「十四五」開篇至今,中國電力加速內功修煉,向市場交出了一份靚麗的成績單。在算力需求呈指數級增長導致全球開啟電力競賽的背景下,在能源政策支持電力企業高質量發展的趨勢下,電力公司在資本市場有望獲得估值回歸。而中國電力憑藉自身戰略、資產結構等差異化優勢,有望迎來更好的投資機會。



