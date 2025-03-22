祖龙娱乐發佈2024年全年業績



財務摘要︰ - 2024年收益為人民幣1,141.1百萬元，較2023年同期增長25.6%。其中，綜合遊戲發行及運營業務收益同比增長45.9%至人民幣1,035.0百萬元，佔總收益的90.7%。

- 2024年毛利為人民幣826.0百萬元，較2023年同期增長27.0%，毛利率為72.4%，與去年同期保持基本一致。

- 2024年研發開支同比減少8.6%至人民幣532.1百萬元，銷售及營銷開支增加至人民幣565.0百萬元，主要由於報告期內《龍族：卡塞爾之門》在中國大陸上線以及《以閃亮之名》持續進行運營推進所致。

- 2024年經調整虧損淨額較2023年同期收窄4.6%至人民幣270.0百萬元。 營運摘要︰ - 截至2024年全年業績公告發佈之日，集團在逾170個地區市場推出23款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本，已上線遊戲的全球累計註冊用戶數超過2億人，全球累計總流水超過人民幣220億元。

- 超自由時尚女性向手遊《以閃亮之名》自上線以來，十餘次以強勁之姿躋身中國大陸iOS遊戲暢銷榜前十名。伴隨兩周年慶活動序幕拉開，遊戲不但於2025年3月4日躍居iOS遊戲暢銷榜第八，更是憑藉高質量精準呈現的大屏效果，高居iPad暢銷榜第二。截至2024年12月31日，《以閃亮之名》的全球累計註冊用戶數超過2,000萬。

- 策略卡牌類遊戲《龍族：卡塞爾之門》於2024年9月在中國大陸地區正式上線，上線首日即登頂iOS應用商店遊戲免費榜並持續霸榜一周，且連續數日衝入遊戲暢銷榜前十名，成為祖龙娱乐又一款首月流水超過人民幣1億元的自主發行產品。

- 經典MMORPG手遊《龍族幻想》以及回合制MMORPG手遊《夢幻誅仙》持續實施多維度運營策略，有效實現了產品的長線平穩運營，保持了收益的持續穩定。

- 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，集團預期於2025年至2027年期間在全球各地推出8款包括MMORPG、放置PRG、策略卡牌及其他類型的遊戲產品，其中包括一款由虛幻引擎4打造的中國風修真題材放置RPG手遊《踏風行》以及一款回合制MMORPG遊戲項目代號：逍遙。 香港, 2025年3月22日 - (亞太商訊) - 祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9990.HK）公佈其截至2024年12月31日止年度（「報告期內」）之經審核年度業績。 2024年，祖龙娱乐錄得收益人民幣1,141.1百萬元，較截至2023年同期人民幣908.5百萬元增加25.6%，主要由於報告期內《龍族：卡塞爾之門》在中國大陸上線及《以閃亮之名》持續發力所致；其中，綜合遊戲發行及運營業務收益較截至2023年同期同比增長45.9%至人民幣1,035.0百萬元，佔總收益的90.7%。2024年，集團毛利為人民幣826.0百萬元，較2023年同期同比增長27.0%，毛利率為72.4%，與去年同期保持基本一致。報告期內，集團研發開支同比減少8.6%至人民幣532.1百萬元，銷售及營銷開支增加至人民幣565.0百萬元，主要由於報告期內《龍族：卡塞爾之門》在中國大陸上線及《以閃亮之名》推廣及廣告開支增加所致。受上述因素綜合影響，2024年集團經調整虧損淨額較2023年同期收窄4.6%至人民幣270.0百萬元。 《以閃亮之名》驗證長線運營實力，新遊上線助力產品賽道拓展 以公司新一代女性製作策劃團隊為核心研發的超自由時尚女性向手遊《以閃亮之名》，自上線以來十餘次以強勁之姿躋身中國大陸iOS遊戲暢銷榜前十名，其2025年1月的單月利潤更是創下該遊戲的歷史新高。伴隨兩周年慶活動序幕拉開，遊戲不但於2025年3月4日躍居iOS遊戲暢銷榜第八，更是憑藉高質量精準呈現的大屏效果，高居iPad暢銷榜第二，當日流水攀升至一周年慶以來的峰值。2024年，遊戲持續進行高質量的迭代更新，與中國郵政、上海海昌海洋公園、沙漠郵局等開展聯動活動；更融入了蜀繡、泉州提線木偶戲、德化白瓷、京劇、柯爾克孜族刺繡、藏羌織繡等中國非物質文化遺產定制內容。此外，寵物系統憑藉其單只可達三千萬根毛發的極致毛流感和獨特的渲染及染色工藝，疊加多樣親寵玩法，一經上線即獲得玩家廣泛關注。未來遊戲還將解鎖大地圖以及模擬經營等更多新玩法，為玩家帶來更豐富多元的遊戲體驗。《以閃亮之名》官方微博已累計獲得超過1,700萬個轉評贊，TapTap平台評分持續高達8.9分。截至2024年12月31日，《以閃亮之名》的全球累計註冊用戶數超過2,000萬。 由虛幻引擎4打造的、根據《龍族》系列小說和動畫改編開發的策略卡牌類遊戲《龍族：卡塞爾之門》，於2024年9月12日在中國大陸地區正式上線。上線首日即登頂iOS應用商店遊戲免費榜並持續霸榜一周，且連續數日衝入遊戲暢銷榜前十名，成為公司又一款首月流水超過人民幣1億元的自主發行產品。該遊戲於2024年11月26日攜手金壇刻紙推出「憑秋剪意」聯動活動，將非遺瑰寶獨特魅力融合遊戲元素展現在玩家面前。 值得關注的是，對於自上線以來已分別運營超過5年和8年的由虛幻引擎4驅動的MMORPG手遊《龍族幻想》以及回合制MMORPG手遊《夢幻誅仙》，憑藉多維度的運營策略持續提升了用戶體驗。這些舉措有效實現了產品的長線平穩運營，保持了收益持續穩定。 多元遊戲儲備豐富產品矩陣，「研運一體」戰略延長生命周期 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合，集團預期於2025年至2027年期間在全球各地推出8款包括MMORPG、放置RPG、策略卡牌及其他類型的遊戲產品。 其中，由虛幻引擎4打造的中國風修真題材放置RPG手遊《踏風行》於2025年3月開啟了新一輪付費測試，並預計將於2025年上半年在中國大陸地區正式上線，該遊戲計劃主要採用自主發行方式。另一款融合國風和卡通美学的回合制MMORPG遊戲項目代號：逍遙，計劃於2025年對外開展測試。此外，改編自《龍族》系列小說，並依托虛幻引擎5打造的開放世界MMORPG+遊戲項目代號：Odin正在有序開發中。 日後，隨著產品類型由MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌擴張至放置RPG等多品類和豐富多樣的風格，及持續完善「研運一體」的有機模式，預期公司遊戲的生命周期將進一步延長，這將對集團的收益作出更穩定及持續的貢獻。 技術創新驅動產品力提升，社會責任引領企業長期價值 創新是祖龙娱乐持續發展的核心動力，技術是公司不斷提升競爭力的重要支撐。作為遊戲領域的先鋒，祖龙娱乐率先將全球領先的虛幻引擎技術引入移動遊戲開發，不斷突破技術邊界，探索未知的可能性。集團不斷在大語言模型(Large Language Model，LLM)方面研究探索，並迅速開展在遊戲產品內接入及本地化部署DeepSeek的工作。同時，公司的技術團隊基於公司產品實際需求正在自主開發能夠在遊戲內嵌入高智能化NPC的模型架構，在控制成本的基礎上更快實現智能化技術的升級與玩家體驗的提升。此外，集團還在不斷積極推進AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)與UGC(User Generated Content)融合性創作的前沿嘗試，力爭讓玩家能夠更便捷的在遊戲內進行創意表達。正是這種對技術的執著追求與創新實踐，讓祖龙娱乐屹立於行業的前沿。 與此同時，作為行業中負責任且有溫度的遊戲公司，祖龙娱乐積極踐行社會責任，篤定躬行社會公益，成功開展了「鴻鵠築夢公益計劃」、「龍行公益」等活動，在文化創新、產教融合等方面取得了可圈可點的表現。 展望未來，作為中國領先的遊戲研發與運營廠商，祖龙娱乐將繼續走在遊戲行業技術探索前沿，繼續堅持精品化、多品類、研運一體、全球化的核心戰略，持續開發各品類行業領先的精品遊戲，在文娛領域持續探索和思考，對市場及用戶的定位、玩家喜好、推廣策略等挖掘更深刻的認識，腳踏實地，勇敢出發，為全球玩家創造卓越的線上娛樂體驗。 關於祖龙娱乐有限公司 祖龙娱乐是中國手遊行業的開拓者，專注於開發優質MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌及其他類型的手遊，開發優質手遊的實力屢經驗證，且注重核心遊戲性體驗品類的持續深耕。截至目前，祖龙娱乐在逾170個地區市場共推出23款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本，所提供的高質量的多元遊戲組合擁有良好的市場聲譽。



話題 Press release summary



部門 运动会, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

