招金礦業（1818.HK）全年業績超預期：淨利潤大幅飆升120.8% 每股盈利增加150%

香港, 2025年3月21日 - (亞太商訊) - 招金礦業（股份代號：1818）公佈截至2024年12月31日止年度之全年業績。2024年，在全球地緣緊張局勢加劇、美聯儲步入降息週期、全球央行持續購金等因素的共同推動下，黃金市場呈現出蓬勃發展態勢。招金礦業把握金價高企、政策加力等機遇利好，實現產量、業績「雙增雙優」。全年收入首次突破百億元大關，達到人民幣115.55億元，實現淨利潤人民幣18.51億元，同比增長121%。母公司擁有人應佔溢利約為人民幣14.5億元，較去年大幅上升111.35%。歸屬於母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利均約為人民幣0.35元，較去年均增加約150%。經董事會建議，每股擬派發現金紅利人民幣0.05元（稅前）。

根據中國黃金協會資料顯示，2024年，我國黃金行業積極回應高品質發展要求，加強地質勘探，努力增儲上產，堅持科技創新，嚴守安全環保底線，加快推進綠色礦山建設。2024年，國內原料產金377.24噸，比2023年增加2.09噸，同比增長0.56%，其中，黃金礦產金完成298.41噸，有色副產金完成78.83噸。本年度上海黃金交易所9999、9995黃金全年均價分別為580.78元/克和548.50元/克，同比分別上升28.35%和22.15%。

主營產品量價齊升，主要指標再創新高

於2024年，公司通過科學制定生產計畫，分解落實指標任務，合理配置人力資源，強化激勵考核措施，優化工藝流程和「五率」指標，推動優產、增產、增效，全年完成黃金產量26,449.73千克，同比增長7.15%。其中，完成礦產金18,337.72千克，同比增長4.34%。得益于金價上漲、國際化戰略深入推進及成本有效控制，公司產量、收入、利潤等主要指標均實現大幅增長，創近年來新高，提升了公司在國內黃金行業領先地位以及國際黃金市場影響力。

勘探並購齊頭並進，全球化成效顯著

公司始終堅持投資並購與探礦增儲並舉，加快國際化戰略步伐，為產量和儲量帶來持續增量。公司斥資人民幣37億元，投資並購象牙海岸德拉羅泊礦業及獅子山西金兩大海外項目，增加黃金產量2.25噸，海外礦山成為業績增長的重要引擎。公司通過內生增儲、合作探礦、對外收購，保有資源儲量取得顯著提升，黃金資源量增加261.16噸，同比增幅達22.04%。根據JORC報告，截止2024年12月31日，公司保有資源儲量達到1,446.16噸，可采儲量為517.54 噸。

踐行ESG理念，實現可持續發展

於2024年，公司遵循「安全、綠色、合規、和諧」的原則，踐行ESG理念，獲得中誠信A-評級及財聯社ESG先鋒獎；健全完善合規管理體系，提升公司依法合規水準，獲得"第十九屆中國上市公司董事會金圓桌獎--公司治理特別貢獻獎"；落實企業文化及民心工程建設，打造和諧招金，榮獲"2024中國企業慈善公益500強"。公司始終把安全環保放在首要位置，重點推進安全"三化"、安全資訊化管理、綠色礦山建設，安全環保形勢持續穩定，國家級、省級綠色礦山及工廠達到19家。

展望2025，國際局勢變亂交織，機遇挑戰共生並存。公司將順應黃金高價週期，持續放大主業盈利能力，緊盯海內外重點項目，通過投資並購推動公司規模、儲量、產量躍升，持續為股東創造更大價值。

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