招金礦業（1818.HK）全年業績超預期：淨利潤大幅飆升120.8% 每股盈利增加150%

香港, 2025年3月21日 - (亞太商訊) - 招金礦業(股份代號:1818)公佈截至2024年12月31日止年度之全年業績。2024年,在全球地緣緊張局勢加劇、美聯儲步入降息週期、全球央行持續購金等因素的共同推動下,黃金市場呈現出蓬勃發展態勢。招金礦業把握金價高企、政策加力等機遇利好,實現產量、業績「雙增雙優」。全年收入首次突破百億元大關,達到人民幣115.55億元,實現淨利潤人民幣18.51億元,同比增長121%。母公司擁有人應佔溢利約為人民幣14.5億元,較去年大幅上升111.35%。歸屬於母公司普通股股東應佔之每股基本及攤薄盈利均約為人民幣0.35元,較去年均增加約150%。經董事會建議,每股擬派發現金紅利人民幣0.05元(稅前)。 根據中國黃金協會資料顯示,2024年,我國黃金行業積極回應高品質發展要求,加強地質勘探,努力增儲上產,堅持科技創新,嚴守安全環保底線,加快推進綠色礦山建設。2024年,國內原料產金377.24噸,比2023年增加2.09噸,同比增長0.56%,其中,黃金礦產金完成298.41噸,有色副產金完成78.83噸。本年度上海黃金交易所9999、9995黃金全年均價分別為580.78元/克和548.50元/克,同比分別上升28.35%和22.15%。 主營產品量價齊升,主要指標再創新高 於2024年,公司通過科學制定生產計畫,分解落實指標任務,合理配置人力資源,強化激勵考核措施,優化工藝流程和「五率」指標,推動優產、增產、增效,全年完成黃金產量26,449.73千克,同比增長7.15%。其中,完成礦產金18,337.72千克,同比增長4.34%。得益于金價上漲、國際化戰略深入推進及成本有效控制,公司產量、收入、利潤等主要指標均實現大幅增長,創近年來新高,提升了公司在國內黃金行業領先地位以及國際黃金市場影響力。 勘探並購齊頭並進,全球化成效顯著 公司始終堅持投資並購與探礦增儲並舉,加快國際化戰略步伐,為產量和儲量帶來持續增量。公司斥資人民幣37億元,投資並購象牙海岸德拉羅泊礦業及獅子山西金兩大海外項目,增加黃金產量2.25噸,海外礦山成為業績增長的重要引擎。公司通過內生增儲、合作探礦、對外收購,保有資源儲量取得顯著提升,黃金資源量增加261.16噸,同比增幅達22.04%。根據JORC報告,截止2024年12月31日,公司保有資源儲量達到1,446.16噸,可采儲量為517.54 噸。 踐行ESG理念,實現可持續發展 於2024年,公司遵循「安全、綠色、合規、和諧」的原則,踐行ESG理念,獲得中誠信A-評級及財聯社ESG先鋒獎;健全完善合規管理體系,提升公司依法合規水準,獲得"第十九屆中國上市公司董事會金圓桌獎--公司治理特別貢獻獎";落實企業文化及民心工程建設,打造和諧招金,榮獲"2024中國企業慈善公益500強"。公司始終把安全環保放在首要位置,重點推進安全"三化"、安全資訊化管理、綠色礦山建設,安全環保形勢持續穩定,國家級、省級綠色礦山及工廠達到19家。 展望2025,國際局勢變亂交織,機遇挑戰共生並存。公司將順應黃金高價週期,持續放大主業盈利能力,緊盯海內外重點項目,通過投資並購推動公司規模、儲量、產量躍升,持續為股東創造更大價值。



