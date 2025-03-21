超市及便利店連鎖運營商 江蘇宏信超市H股全球發售

發售摘要：

- 香港公開發售將於2025年3月26日（星期三）中午十二時正（白表eIPO服務申請於上午十一時三十分）截止；

- 發行價範圍：2.50港元至3.00港元；

- 每手1,000股；

- 最大集資淨額約1.177億港元（於任何超額配股權獲行使前）;

- 預期股份在2025年3月31日（星期一）於香港聯交所主板開始買賣；

- 綽耀資本有限公司為獨家保薦人。

香港, 2025年3月21日 - (亞太商訊) - 江蘇宏信超市連鎖股份有限公司（「公司」，股份代號：2625）今日宣佈全球發售及於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市之計劃。

江蘇宏信超市連鎖股份有限公司是一家糧油批發商，總部設在揚州，主要集中在蘇中地區以「宏信龍」品牌經營超市及 便利店零售業務。根據行業報告，按銷售額計，公司於2023年在揚州超市運營商中排名第二，市場份額約為9.1%，及按銷售額計，公司於2023年在江蘇中部地區的超市運營商中排名第五，市場份額約為2.3%，及按2023年的銷售額計，於江蘇省超市營運商中排名第20位左右，市場份額約為0.4%。

江蘇宏信超市連鎖股份有限公司計劃發售的股份數目為53,562,000股（視乎超額配售權行使與否而定），其中，香港發售股份數目為5,357,000股（可予重新分配），國際發售股份數目為48,205,000股（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）。發售價範圍2.50港元至3.00港元，每手買賣單位1,000股。

是次香港公開發售於2025年3月21日（星期五）開始，並預期於2025年3月26日（星期三）中午十二時正（白表eIPO服務申請於上午十一時三十分）截止。公司H股預期將在2025年3月31日（星期一）於香港聯交所主板開始買賣。

假設超額配股權完全不獲行使，倘發售價定為每股3.00港元（即發售價範圍的上限），則全球發售的所得款項淨額將增至約1.177億港元。公司擬將全球發售的所得款項淨額用作下列用途：

- 約30.9%將用作開設新零售店舖，其中包括門店翻新，購買貨價，購買冷藏設施、照明、空調、閉路電視監控系統及POS系統及用於安裝消防安全系統。

- 約41.2%將用作建立新配送中心，其中包括收購地塊用於建設新配送中心，新配送中心的建設及購置貨架、燈具及附屬設施以及安裝消防安全系統。

- 約26.8%將用作建立新的餐食中央廚房，其中包括建設新中央廚房，採購機器及設備，購置及安裝消防安全系統、通風系統、冷藏設施、公用事業、空調、閉路電視監控系統及配套設施及購買額外車輛，以向客戶配送餐食。

- 約1.1%將用於增強ERP系統及基礎設施系統，以提高運營效率。

公司已成功引入基石投資者Top Legend SPC，其同意認購H股為可按發售價（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）認購總額為500萬美元的數目，禁售期為六個月。

綽耀資本有限公司為獨家保薦人。綽耀資本有限公司及民銀證券有限公司為聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。建銀國際（控股）有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。招銀國際融資有限公司、盈立證券有限公司、星河證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、創陞證券有限公司、長橋證券（香港）有限公司為其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

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