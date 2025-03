Friday, 21 March 2025, 11:41 HKT/SGT Share:

來源 CTF LIFE 周大福人壽冠名贊助:飛越啟德「小劍神」培訓計劃 - 即日起接受報名 培育新一代劍擊精英 成就未來世界冠軍

香港, 2025年3月21日 - (亞太商訊) - 由周大福人壽冠名贊助的飛越啟德「小劍神」培訓計劃,旨在透過有系統的選拔和培訓,發掘年滿6至10歲兒童的劍擊潛能,培育新一代代表中國香港隊的劍擊精英運動員,成就未來世界冠軍,並推動香港體育精英化及普及化。計劃即日(3月18日)起接受報名,預計招募600位具潛質的劍擊學員。 系統化訓練為期兩年 由香港劍擊隊領隊執教 「小劍神」培訓計劃(計劃)由啟德體育園社區項目飛越啟德主辦,今屆為周大福人壽首度冠名贊助,目標是經過科學化的方法篩選出有劍擊潛質的學員,並接受為期接近兩年的系統化訓練。學員於培訓後期更有機會與不同國家及地區的劍手比賽,進一步提升技能,及學習勇於挑戰的運動精神,其中九龍東基層家庭學員更會獲得周大福人壽全額資助。計劃由香港劍擊隊領隊、香港劍擊隊奧運代表、亞運會雙銅牌得主林衍聰將擔任總教練,他將帶領專業教練團隊因材施教,提供全面培訓,並激發學員們的體育精神。 首階段遴選五月展開 無需劍擊經驗亦可參與 計劃首階段「『小劍神』培訓計劃」遴選,將於2025年5月4日(星期日)上午10時至下午5時,假啟德體藝館競技場舉行。當日學童將完成全日互動測試,內容涵蓋基礎體能、協調能力及反應評估等,無需劍擊經驗亦可參與。 即日起至3月31日,監護人只需登記成為「周大福人壽・生活圈」會員並繳付港幣100元(全數捐贈「飛越啟德運動基金」用作舉辦活動予基層市民參與),即可為學童提交報名,成功入選者將獲資格參與後續系統化培訓。計劃更設有「周大福人壽.生活圈」專屬名額,其中鑽石及黃金會員更將獲優先取錄,讓會員優先體驗。 訓練由淺入深解放學員潛能 引領「未來小劍神」衝出香港 獲選中的學員,經過基礎及進階兩個階段的系統化訓練後,將有機會參加「周大福人壽小劍神盃」,並藉此甄選表現傑出的學員進入為期一年半的精英培訓、表現優異的學員更有機會銜接香港14歲以下精英運動員培訓。 - 第二階段:基本培訓,達標學員可獲紀念證書

- 第三階段:進階培訓,達標學員可獲紀念證書

- 第四階段:「周大福人壽小劍神盃」實戰比賽,計劃特選學員之比賽報名費用全數由周大福人壽贊助

- 第五階段:精英培訓計劃,培育未來運動新星 報名連結: https://lifepillars.ctflife.com.hk/events/FENCINGPLUS/introduction 以上計劃之內容及日程如有更改,恕不另行通知。 周大福人壽 周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」)扎根香港40年,為周大福創建集團有限公司的全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員,周大福人壽緊扣鄭氏家族(「周大福集團」或「集團」)多元業務體系的雄厚資源,致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中,提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局,周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司,持續開創保險新價值。



