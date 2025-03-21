周大福人壽冠名贊助：飛越啟德「小劍神」培訓計劃

香港, 2025年3月21日 - (亞太商訊) - 由周大福人壽冠名贊助的飛越啟德「小劍神」培訓計劃，旨在透過有系統的選拔和培訓，發掘年滿6至10歲兒童的劍擊潛能，培育新一代代表中國香港隊的劍擊精英運動員，成就未來世界冠軍，並推動香港體育精英化及普及化。計劃即日（3月18日）起接受報名，預計招募600位具潛質的劍擊學員。

系統化訓練為期兩年 由香港劍擊隊領隊執教

「小劍神」培訓計劃（計劃）由啟德體育園社區項目飛越啟德主辦，今屆為周大福人壽首度冠名贊助，目標是經過科學化的方法篩選出有劍擊潛質的學員，並接受為期接近兩年的系統化訓練。學員於培訓後期更有機會與不同國家及地區的劍手比賽，進一步提升技能，及學習勇於挑戰的運動精神，其中九龍東基層家庭學員更會獲得周大福人壽全額資助。計劃由香港劍擊隊領隊、香港劍擊隊奧運代表、亞運會雙銅牌得主林衍聰將擔任總教練，他將帶領專業教練團隊因材施教，提供全面培訓，並激發學員們的體育精神。

首階段遴選五月展開 無需劍擊經驗亦可參與

計劃首階段「『小劍神』培訓計劃」遴選，將於2025年5月4日（星期日）上午10時至下午5時，假啟德體藝館競技場舉行。當日學童將完成全日互動測試，內容涵蓋基礎體能、協調能力及反應評估等，無需劍擊經驗亦可參與。

即日起至3月31日，監護人只需登記成為「周大福人壽・生活圈」會員並繳付港幣100元（全數捐贈「飛越啟德運動基金」用作舉辦活動予基層市民參與），即可為學童提交報名，成功入選者將獲資格參與後續系統化培訓。計劃更設有「周大福人壽．生活圈」專屬名額，其中鑽石及黃金會員更將獲優先取錄，讓會員優先體驗。

訓練由淺入深解放學員潛能 引領「未來小劍神」衝出香港

獲選中的學員，經過基礎及進階兩個階段的系統化訓練後，將有機會參加「周大福人壽小劍神盃」，並藉此甄選表現傑出的學員進入為期一年半的精英培訓、表現優異的學員更有機會銜接香港14歲以下精英運動員培訓。

- 第二階段：基本培訓，達標學員可獲紀念證書

- 第三階段：進階培訓，達標學員可獲紀念證書

- 第四階段：「周大福人壽小劍神盃」實戰比賽，計劃特選學員之比賽報名費用全數由周大福人壽贊助

- 第五階段：精英培訓計劃，培育未來運動新星

報名連結：

https://lifepillars.ctflife.com.hk/events/FENCINGPLUS/introduction

以上計劃之內容及日程如有更改，恕不另行通知。

周大福人壽

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建集團有限公司的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）多元業務體系的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

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