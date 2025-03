GA-ASI 獲得 EMAR/FR 145 維修組織認證，適用於 MQ-9A 和 MQ-9B 平台

Friday, 21 March 2025, 01:00 HKT/SGT Share:

聖地亞哥, 2025年3月21日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.,GA-ASI)作為無人航空系統(UAS)領域的全球領導者,近日獲得法國軍方持續適航管理機構 DSAE 頒發的 EMAR/FR 145 維修組織認證,允許其進行組件維修。該認證凸顯了 GA-ASI 在軍用航空領域對最高安全標準、合規性及運營卓越性的承諾。 EMAR 框架基於商用航空標準(FAA/EASA)制定,旨在確保歐洲軍用航空器的適航性。該框架建立了一套全球軍用適航機構普遍認可的共同標準。EMAR/FR 145 認證授權維修組織執行關鍵維修任務,並確保嚴格遵守安全性、可靠性及文件記錄等要求。 獲得 EMAR/FR 145 認證後,GA-ASI 可為經過核准維修組織維修的組件簽發 EMAR 表單 1(適航釋放證書),以確認設備的安全性及適航性。此次認證適用於 GA-ASI 位於加利福尼亞州波威(Poway)和阿德蘭托(Adelanto)的維修設施,並涵蓋 CAT C(組件維修)服務。 「這一認證對 GA-ASI 來說是一項重要成就,使我們能夠更好地服務國際客戶,特別是我們 MQ-9A 和 MQ-9B 無人機系統的軍方使用者,」GA-ASI 維持與後勤副總裁 Sam Richardson 表示。「利用 EMAR/FR 145 認證可簡化公司流程、降低成本,並加速未來的適航認證,因為許多潛在客戶將承認該認證,而無需重新進行獨立的適航審查。」 通過獲得 EMAR/FR 145 認證,GA-ASI 進一步展現了其滿足全球國防市場嚴苛要求的能力。該框架的廣泛認可確保 GA-ASI 能夠拓展業務,為國際客戶提供高品質且合規的維修服務,從而推動公司在全球市場的增長。 此認證為 GA-ASI 及其客戶帶來了重大的運營與財務優勢。對 GA-ASI 而言,該認證使公司能夠利用 DSAE 稽核團隊的監督活動,降低未來監管成本,從而為非法國 EMAR 客戶提供更高效且更具成本效益的認證流程。對於客戶而言,EMAR/FR 145 認證提供了一個國際認可的框架,使維修認證流程更加簡化。EMAR 國家與非 EMAR 國家之間的認證互認協議,使未來客戶能夠利用 GA-ASI 的法國認證,相較於重新申請完整認證,能夠節省大量時間與資源。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.,GA-ASI)是全球領先的無人航空系統(UAS)製造商。GA-ASI 的 Predator® 系列無人機已累積超過 800 萬飛行小時,並在過去 30 年內持續服役,旗下機型包括 MQ-9A Reaper®、MQ-1C Gray Eagle® 25M、MQ-20 Avenger® 以及 MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®。公司致力於提供長航時、多任務解決方案,以實現持續的態勢感知與快速打擊能力。 欲了解更多信息,請訪問 www.ga-asi.com 。 Avenger、Grey Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是 General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 在美國和/或其他國家註冊的商標。 聯絡資訊

