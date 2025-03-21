中國生物製藥（1177.HK）公佈2024全年業績



財務摘要 截至12月31日止年度 人民幣 2024年 2023年 變動 人民幣億元 人民幣億元 % 收入 288.7 262.0 +10.2% 毛利率（%） 81.5% 81.0% +0.5 百分點 銷售及管理費用佔收入比例（%）* 42.1% 42.2% -0.1百分點 研發費用佔收入比例（%） 17.6% 16.8% +0.8百分點 本年度盈利 63.6 51.0 +24.9% 歸屬於母公司持有者應佔盈利** 35.0 23.3 +50.1% 經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤*** 34.6 25.9 +33.5% 基於歸屬於母公司持有者之經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤計算之每股基本盈利（人民幣分）

18.90

13.97

+35.3% 創新產品收入**** 120.6 98.9 +21.9% 佔收入比例（%） 41.8% 37.8% 新產品收入***** 100.9 80.5 +25.4% 佔收入比例（%） 35.0% 30.7% 每股股息（港仙） 7.0 5.0 +40.0% -中期 3.0 2.0 +50.0% -末期 4.0 3.0 +33.3% * 銷售及分銷成本加行政費用除以收入 ** 歸屬於母公司持有者盈利同比顯著增長主要受惠於本年度收入明顯增長及錄得出售附屬公司收益 *** 指撇除已終止經營業務、若干非現金項目以及聯營公司及合營公司之盈利及虧損之影響後的歸屬於母公司持有者基本盈利 **** 收入為銷售額扣除銷售折扣，創新產品包含創新藥及生物類似藥 ***** 五年內上市的產品 重點成果



腫瘤創新藥

- 福可維（鹽酸安羅替尼膠囊）目前已獲批七個適應症。三項新適應症已向中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（「CDE」）遞交上市申請，另有三項新適應症的關鍵性臨床試驗已取得陽性結果，集團將於近期向CDE遞交新增該等適應症的上市申請。此外，安羅替尼還有多項新適應症的臨床研究正在III期，包含一線非鱗狀非小細胞肺癌、一線結直腸癌等，預計將在未來幾年逐步遞交上市申請。

- 億立舒（艾貝格司亭）注射液通過三項全球多中心、隨機、對照研究的關鍵性III期臨床試驗，與臨床上常用的短效升白藥和長效升白藥進行了對比，證明了其療效和安全性。艾貝格司亭於2023年成功納入國家醫保目錄，並在2024年加速放量，成為集團收入增長的重要貢獻品種。

- 安方寧（格索雷塞片）是一款新型、高效的KRAS G12C抑制劑，於2024年11月獲得NMPA的上市批准，用於治療至少接受過一種系統性治療的KRAS G12C突變型的晚期非小細胞肺癌。集團將深入挖掘格索雷塞的多適應症潛力，有望將其打造為腫瘤領域的又一款重磅產品。

- 安倍斯（貝伐珠單抗注射液）、得利妥（利妥昔單抗注射液）、賽妥（注射用曲妥珠單抗）和帕樂坦（帕妥珠單抗注射液）分別於2023年2月、2023年5月、2023年7月和2024年12月獲得NMPA的上市批准。該等生物類似藥在2024年快速放量，加速了集團的收入增長。



肝病創新藥

- 天晴甘美（異甘草酸鎂注射液）是第四代甘草酸製劑，目前已獲批3個適應症：慢性病毒性肝炎、急性藥物性肝損傷和改善肝功能異常。異甘草酸鎂是全球第一個99.9%的純化α體甘草酸，具有肝臟靶向性強、抗炎效果優、安全性高等優勢。

- 拉尼蘭諾（泛PPAR激動劑）目前正在全球開展III期臨床試驗，用於治療代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）。2023年7月，拉尼蘭諾被CDE納入突破性治療藥物程序。拉尼蘭諾是中國第一個進入臨床III期的MASH藥物，有望填補中國市場空白。 呼吸系統創新藥

- 天晴速暢（吸入用布地奈德混懸液）是中國首款獲批上市的布地奈德霧化劑型仿製藥，打破了國內市場長期被原研壟斷的局面，為國內氣道慢性炎症患者帶來了兼具有效性、安全性與經濟性的高端製劑產品。該產品已被納入集采範圍，集團及時採取了一系列主動管理措施，包括管道下沉、拓展市場覆蓋和集采外市場的二次開發，使其銷售額在2024年實現了穩步增長。

- 天韻（注射用多黏菌素E甲磺酸鈉）於2021年首仿上市，是中國首款獲批上市的注射用多黏菌素E甲磺酸鈉，並於2023年成功納入國家醫保目錄。目前，國內僅兩家同通用名產品獲批。集團通過積極的學術推廣，不斷拓展市場覆蓋，天韻的銷售額在2024年快速增長。 外科/鎮痛創新藥

- 澤普思（氟比洛芬凝膠貼膏）是中國首個獲批上市的國產凝膠貼膏，連續多年蟬聯外用鎮痛市場份額第一位。氟比洛芬凝膠貼膏的銷售額在過去幾年保持增長態勢，並在2024年實現了突破性增長。集團開發的第二代氟比洛芬貼劑預計將於2025年獲批上市。 其他

- 2024年，第十批集採產品僅佔本集團總收入的1%，集採風險基本出清。此外，集團自主研發的兩款1類創新藥，安柏尼（富馬酸安奈克替尼膠囊）及安洛晴（枸櫞酸依奉阿克膠囊），新增納入醫保目錄，有望惠及更多患者。



香港, 2025年3月21日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團-中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股票編號：1177）公布截至2024年12月31日止12個月之經審核財務業績。 年內，集團錄得收入約288.7億元（人民幣，下同），按年增長約10.2%。歸屬於母公司持有者應佔盈利約35.0億元，按年大幅增長約50.1%。基於歸屬於母公司持有者應佔盈利計算之每股盈利約19.13分，按年顯著增長約51.9%，該顯著增長主要受惠於本年度收入明顯增長及錄得出售附屬公司收益。扣除已終止經營業務之歸屬於母公司持有者應佔盈利，應佔聯營公司及合營公司虧損（扣除相關稅項及非控制權益），若干資產及負債之公允價值變動及一次性調整之減值，流動權益投資之公允價值虧損╱（利潤）（扣除相關稅項及非控制權益），股權激勵費用（扣除相關稅項及非控制權益），可轉換債券債務部份之利息費用及匯兌（收益）╱虧損之影響後，經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤約人民幣34.6億元，按年增長約33.5%。集團流動資金保持充裕，資金儲備總額約241.1億元（計入流動資產之現金及銀行結餘約95.7億元、計入非流動資產之銀行存款約93.7億元、理財管理產品總額約51.7億元）。 董事會建議派發末期股息每股4港仙（2023年：3港仙），連同已派發中期股息每股3港仙，全年合共派發股息每股7港仙（2023年：5港仙）。 銷售：強大銷售體系持續發力，仿製藥收入實現正增長

集團以仿製為基石，全面推進創新轉型，創新產品不斷驅動銷售增量，收入佔比逐年提升。年內，創新產品收入達到120.6億元，按年增長21.9%，佔集團總收入比例達41.8%。 年內，抗腫瘤用藥之收入達約107.3億元，佔集團收入約37.2%。外科╱鎮痛用藥和肝病用藥之收入分別約44.6億元和34.4億元，各佔集團收入約15.4%和11.9%。此外，呼吸系統、心腦血管用藥和其他等不同領域產品的銷售持續貢獻集團收入。其中，呼吸系統及心腦血管用藥之收入分別佔集團收入的約10.9%和7.5%。 研發：全力以赴推動創新產品開發，積極申請各類專利

集團繼續專注抗腫瘤、肝病、呼吸系統和外科/鎮痛四大治療領域的新產品研發。截至報告期日，集團有在研創新藥70個，其中抗腫瘤用藥39個、肝病用藥7個、呼吸系統用藥13個、外科/鎮痛用藥6個，其他類用藥5個。另外，集團還有65個在研仿製藥産品。 集團亦十分重視保護知識產權，鼓勵成員企業積極申報各種專利，以提高核心競爭能力。年內，集團提交專利申請1,069項及獲得專利發明授權349項。截至報告期日，集團累計有效專利及專利申請5,082項，累計獲得專利發明授權1,958項。 展望：聚焦核心業務和創新，繼續推進「雙路徑」國際化發展戰略

中國醫藥市場憑藉龐大的體量與遞增的市場需求，在全球醫藥産業中占據關鍵地位。此外，醫藥産業作為關係國計民生的戰略性産業，是國家政策引導和激勵的重點扶持對象。同時，一系列的政策拓寬了創新藥的定價空間，提升了藥品可及性，創新藥有望迎來更廣闊的市場前景。 集團秉承「專注創新、服務病患，成為全球領先的製藥企業」的願景，堅持全面創新，不斷加大研發投入，自主研發能力持續增强，目前已構建完善的管綫産品組合。同時，集團大力推進商務拓展和戰略合作，力爭成為全球製藥與生物科技公司的最佳合作夥伴。 目前，集團已進入創新成果收穫期，預計到2027年，集團已上市創新産品數量將超過30個，創新産品收入占總收入比例將突破50%，這將强化集團在四大治療領域的優勢地位，為未來可持續發展注入强大動力。此外，集團以人工智能為核心驅動力，推動數字化戰略升級，已完成DeepSeek、ChatGPT等AI模型的本地化部署，優化跨部門協作等關鍵業務，顯著提升運營效率。 同時，集團采用「雙路徑」國際化發展戰略，加速創新發展。一方面，集團通過引進全球醫藥創新成果到中國，惠及中國病患；另一方面，集團拓展國際市場，瞄準全球尚未滿足的臨床需求。 未來，集團將進一步聚焦核心業務和創新，持續提升四大治療領域的研發效率和質量，並積極推進國際化佈局，驅動業務高速增長和業績穩步提升，為全球醫藥事業的發展貢獻力量。 有關中國生物製藥有限公司（股票編號：1177）

中國生物製藥，連同其附屬公司，是中國領先的創新研究和研發驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥研發平台、智慧化生産和強大銷售體系全産業鏈。産品包括多種生物藥和化學藥，在腫瘤、肝病、呼吸系統、外科/鎮痛四大治療領域處於優勢地位。公司於2000年在香港聯交所上市，2013年入選MSCI全球標準指數之中國指數成分股；2018年入選恒生指數成分股；2020年入選恒生滬深港通生物科技50指數成分股、恒生中國(香港上市)25指數。中國生物製藥連續五年榮登美國權威雜志《製藥經理人》發布的「全球製藥企業TOP50」，連續三年獲評《福布斯》(亞洲) 「亞太最佳公司50強」。

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