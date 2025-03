巨星傳奇將投資周杰倫2025「嘉年華」巡迴演唱會三亞站

香港, 2025年3月20日 - (亞太商訊) - 巨星傳奇(06683)將投資周杰倫2025「嘉年華」巡迴演唱會三亞站,繼去年參與福州站、杭州站、長沙站、南京站及深圳站投資後,再度成為周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會的投資方之一。通過參與此類大型演唱會項目,公司旨在探索收入來源多元化的可能性,並致力於為股東及潛在投資者創造長期價值。 展望未來,巨星傳奇集團計劃通過「IP+文旅」模式,將演唱會投資與 IP 運營結合,提升「周同學」IP 的國際影響力,並探索其旅遊與經濟潛力。公司擬通過創新策展,拓展 IP 多元化發展,例如開發更多聯名商品、舉辦主題展覽及推廣線下互動活動,以進一步貼近粉絲與市場需求,增強「周同學」IP 的情感共鳴與文化價值。



