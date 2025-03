Thursday, 20 March 2025, 22:38 HKT/SGT Share:

來源 Hengdeli Holdings Ltd 亨得利2024全年收入錄得人民幣10.44億元 - 海運業務取得了良好成績

香港, 2025年3月20日 - (亞太商訊) - 亨得利控股有限公司(「亨得利」或「公司」及其子公司「集團」,股票編號:3389)宣佈截至2024年12月31日止12個月(「回顧年內」)之全年業績。 2024年,國際環境錯綜複雜,地緣政治衝突、區域性戰亂及貿易保護主義愈演愈烈,世界經濟增長動能依然偏弱。於中國而言,經濟總量實現了新的突破,但風險隱患仍然較多。面對複雜的環境,本集團秉承「行穩致遠」的原則,順應市場調整業務,保生存、求發展,努力維護股東的利益。 截至2024年12月31日止,本集團收入錄得1,043,555,000元(人民幣,下同;(2023年12月31日:1,421,454,000元),較去年同期下降了26.6%;高端消費配套業務等收入為688,104,000元(2023年12月31日:710,708,000元),較去年同期下降3.2%,大宗商品貿易收入為355,451,000元(2023年12月31日:710,746,000元),較去年同期下降50.0%。集團年度錄得虧損約55,472,000元(2023年12月31日:溢利35,191,000元),股東應佔虧損約為65,161,000元(2023年12月31日:溢利33,885,000元)。虧損的的主要原因是:銷售及毛利下降,物業、廠房、設備的折舊費用上升及匯率波動導致營運單位產生外匯兌換虧損等。 回顧年度內,中國經濟壓力承重,集團的高端消費配套業務受到了一定的影響。但集團採取多種措施應對複雜的經營環境,取得了較為明顯的成效。年度內,高端消費配套業務的銷售雖然有些許下降,但利潤較去年同期仍有良好的提升。 回顧年度內,集團的大宗商品國際貿易業務主要為鐵礦石、動力煤及焦煤向中國內地的進口。受國際、國內經濟環境的影響,鐵礦需求走弱,礦砂及煤炭等產品的市場價格波動較大,致集團的國際大宗商品貿易額及利潤較去年同期均有所下降。年度內,集團計劃於墨西哥建設一個集清關、進口、運輸、倉儲於一體的大宗貨物中轉物流園區,致力於服務中國大型企業。 2024年全球乾散海運市場整體波動增長。集團緊抓市場上漲時機,大力拓展業務。年度內,集團成功開發了中國國家能源集團、澳洲兖礦、天元錳業集團、印度鋼鐵管理局有限公司、印度安塞樂米塔爾集團等一系列國內外知名大型礦山、電力和鋼鐵企業。在深耕傳統運輸航線外,首次開闢土耳其至中國鋁礬土運輸航線,並簽訂了長期運輸協議。本年度,集團海運業務收入與利潤均取得了良好的成績。 當前,於全球來看,政治動盪不安趨勢明顯,經營環境依然複雜嚴峻。而中國內地經濟運行除了外部環境變化帶來的不利影響外,自身發展也面臨一定的困難和挑戰。但是,中國經濟基礎穩、韌性強、潛能大,長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變相信中國內地經濟發展動能會持續增強,發展態勢將持續向好。 新的一年,本集團仍將堅持「行穩致遠、持續經營」之原則,背靠中國內地「穩中求進、以進促穩」的經濟發展環境,緊貼市場,謹慎而穩妥地繼續國際貿易的進程,並不斷擴充與加強與國際貿易密切相關的國際海運業務,努力成長,以冀成為國際海運供應鏈中較強的一員,實現企業突破性的發展。 集團亦仍將順應市場需求,面向中國內地及國際雙市場,不斷提升商業空間一體化服務水平;調整高端名表配套產品的生產,同時展開有限多元化的業務進程,加強高端消費配套生產在珠寶、化妝品及手機等其他高端生活品領域的拓展,將商業空間美化服務擴充至生活空間美化服務領域等,繼而成為高端消費配套生態鏈中不可或缺的一個獨立環節。



話題 Press release summary



部門 手表/珠宝

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network