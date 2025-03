Wednesday, 19 March 2025, 18:54 HKT/SGT Share:

來源 Everest Medicines Limited 雲頂新耀啟動嘉善工廠伊曲莫德生產建設項目 加速本地化供應佈局

香港, 2025年3月19日 - (亞太商訊) - 今日,雲頂新耀宣佈正式啟動伊曲莫德(VELSIPITY®)位於嘉善工廠的生產建設項目,以支持該藥物的本地化生產,進一步滿足中國及亞洲市場對潰瘍性結腸炎(UC)治療的需求。該項目總投資達7000萬元,預計投產後年產能可達5000萬片,供應範圍涵蓋中國大陸、中國香港、中國澳門、中國台灣、韓國及新加坡等市場。 隨著潰瘍性結腸炎(UC)患者數量的持續增長,中國市場對創新療法的需求日益迫切。預計到2030年,中國潰瘍性結腸炎患者將增至約100萬,對更高效、安全、便捷的治療方案提出了更高要求。伊曲莫德是一款每日一次口服的一線先進療法,適用於中重度活動性UC患者,具有快速起效、臨床緩解、黏膜癒合及良好安全性等優勢。該藥物已在多個國家和地區獲批,並在2024年12月獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正式受理新藥上市申請(NDA),此外已在中國香港獲得NDA受理,並納入粵港澳大灣區內地9市臨床急需進口港澳藥品醫療器械目錄,正式惠及內地患者。 嘉善工廠自2022年投入運營以來,已建立先進的生產設施和完善的質量保障體系,並符合全球良好生產規範(GMP)標準認證。在政府的大力支持下,該基地不僅承擔伊曲莫德及其他創新藥的生產任務,還將作為雲頂新耀mRNA技術平台本地化的戰略支點,支持mRNA腫瘤及自免治療藥物的從研發到商業化全流程,進一步強化公司在創新藥物生產領域的核心競爭力。 目前,雲頂新耀已成功本地化經過臨床驗證的自主研發mRNA技術平台,並在個性化腫瘤治療性疫苗(PCV)、腫瘤相關抗原疫苗(TAA)、免疫調節腫瘤疫苗和自體生成CAR-T四大方向實現全面佈局。在近期投資者交流會上,公司披露了最新的mRNA管線進展,公司自主研發的首款mRNA個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已在北京大學腫瘤醫院完成首例患者給藥,EVM14及自體生成CAR-T項目亦取得重要的臨床前研究數據,進一步驗證了mRNA技術平台的潛力。 雲頂新耀的mRNA技術平台依託深度學習的自研「妙算」系統(EVER-NEO-1)新抗原預測算法,能夠精准篩選高免疫原性肽段,優化mRNA疫苗抗原設計,提高免疫應答效果。經過四年多的持續優化,公司已成功迭代至第三代mRNA序列設計算法系統,其新抗原預測能力表現出行業領先水平,進一步夯實了雲頂新耀在mRNA創新藥物研發領域的技術壁壘。 嘉善工廠生產建設項目的啟動,不僅彰顯了雲頂新耀對伊曲莫德市場前景的信心,也為公司其他創新藥的本地化供應奠定了基礎。通過全面提升生產和質量管理體系,雲頂新耀正在實現從研發、生產到商業化的全價值鏈條整合,進一步鞏固其成為亞洲領先的全球綜合性生物製藥公司。



