康哲藥業（00867）發佈2024年度業績：聚焦創新與專科突破 重塑增長動能



深圳, 2025年3月19日 - (亞太商訊) - 3月17日，康哲藥業發佈2024年度業績，公司全年實現營業收入人民幣74.69億元，同比下降6.8%；若全按藥品銷售收入計算，營業額為人民幣86.22億元，同比下降9.0%；實現淨利潤人民幣16.13億元，剔除相關資產減值損失計提後的正常化淨利潤為人民幣17.14億元。公告顯示，公司業績下滑主要受國采執行影響，三款未中標原研藥2024年收入同比下降28.8%至人民幣26.91億元（全按藥品銷售收入計算）。 然而，對於公司而言，2024年既是挑戰中的「重塑之年」，更是光芒初現的「突破之年」。公司整體業績雖正經曆短期陣痛，但獨家藥、創新藥發展卻不乏亮點，潛力已初步顯現。公司2024年全按藥品銷售收入計算的獨家產品及創新產品營收達人民幣45.51億元，同比增長4.1%，占總營業額的比重達到52.8%。本年度公司累計5款創新藥進入商業化，但均處於早期市場導入階段，未來隨著已上市創新藥逐步鋪開大規模臨床應用、快速放量，以及儲備優質創新管線源源不斷獲批上市，公司將進入由獨家藥、創新藥驅動的高質量、可持續發展新週期。 公告顯示，2024年康哲藥業遞交了重磅白癜風治療創新藥蘆可替尼乳膏等2款新藥的中國NDA，新增3項創新合作、3款醫美產品合作。截至2024年底，公司已儲備的短、中、長期創新管線總計近40項。此外，公司東南亞業務正蓄勢待發，本年度已推動超過 5 款創新藥遞交上市註冊申請，且聯營公司的新加坡工廠前序準備工作基本完成，即將全面開展藥品CDMO、銷售推廣業務，培育第二增長曲線。 產品力為核心 夯實創新增長引擎 作為深耕醫藥市場三十餘年、已推動多款在售藥品取得領先市場地位的藥品商業化龍頭，康哲藥業在佈局創新藥時也秉持著敏銳的市場洞察，以一線需求指導立項，優選全球FIC、BIC創新藥，其需符合「三好品種」篩選標準：具有學術差異化優勢、較大市場潛力與良好競爭格局、及綜合投資回報率高。 從公司已上市的創新藥來看，5款產品或是較市場既有品種有明顯差異化優勢，或在細分領域填補了市場空白，因而能為患者提供有價值的創新治療方案。舉例來說，用於慢性腎臟病（CKD）患者降磷的維福瑞（蔗糖羥基氧化鐵咀嚼片）是經中國NMPA批准上市的首個鐵基-非鈣磷結合劑，並填補了國內12-18歲CKD4-5期或接受透析治療的CKD患兒的降磷治療用藥空白，根據全球多項臨床研究、真實世界研究資料（如發表在學術期刊International Urology and Nephrology、Clinical Nephrology的文獻）及產品中國說明書，與其他磷結合劑相比，服用維福瑞的患者平均日服藥片數減少了約50%，血磷達標率可提高95%；而益路取（替瑞奇珠單抗注射液）是一款靶向 IL-23p19亞基、治療中重度斑塊狀銀屑病的創新生物製劑，維持期只需每3個月給藥一次，憑藉其優異的長期療效、便捷的用藥週期和較好的安全性，有助於提升患者依從性。公司以優異的產品力為核心，並借助多年積累的豐富學術資源、推廣經驗，將有望實現已上市產品市場滲透力和品牌影響力的快速提升。 公司目前處於NDA審評階段、有望於2025年上市的2款創新藥，蘆可替尼乳膏、德昔度司他片，均被認為具備高市場潛力。根據公告，蘆可替尼乳膏是截至目前美國FDA以及歐洲EMA批准的首個也是唯一一個局部 JAK 抑制劑白癜風複色產品，若成功上市，將為國內超千萬深受困擾、無對症藥物可用的白癜風患者帶來治療曙光。德昔度司他片用於治療非透析成人CKD患者的貧血，並採用口服給藥方式，中國III期臨床試驗結果顯示，其在有效性、安全性和耐受性方面均表現良好。數據顯示，我國CKD患者約有1.32億，貧血是其常見併發症之一，產品上市後有望進一步滿足CKD患者的貧血治療需求。 此外，公司已儲備的、將於未來2至4年內獲批上市的創新管線中，也有多款市場關注度高、業內評估有望成為FIC與BIC的大品種，如用於卒中治療的注射用Y-3 、高選擇性小分子口服JAK1抑制劑povorcitinib（非節段型白癜風、化膿性汗腺炎）、URAT1抑制劑ABP - 671（痛風）、抗IL-4Rα人源化單抗注射液 MG-K10（特應性皮炎）、口服改良型新藥ZUNVEYL（阿爾茨海默病）等，可有力支撐公司未來業績的持續增長。 值得關注的是，康哲藥業始終堅持「合作開發+自主研發」並舉的高效創新路徑，重視研發資源投入效益最大化。2018年至2024年，公司累計研發開支為人民幣43.5億元，占同期全按藥品銷售收入比重為7.6%，其中費用化研發投入為人民幣8.8億元，占同期全按藥品銷售收入的1.5%。公司通過較為審慎的研發投入，實現多個優質創新產品的成功立項、臨床開發與上市，創新投入產出效率極高。此外，2024年底公司銀行結餘及現金達人民幣37.07億元，為持續加碼創新、深耕前沿領域提供了充足保障。 專科聚焦強化商業化體系 賦能產品價值釋放 強產品力與高效商業化能力協同發力，是康哲藥業保持競爭優勢的關鍵。康哲藥業持續優化專科業務聚焦的商業化體系，形成以心腦血管/消化、皮膚/醫美、眼科為核心的專科深耕格局，已積累豐富的專業推廣網路和學術平台，為創新產品的成功商業化保駕護航。 2021年起獨立運營的皮膚醫美業務公司「康哲美麗」，正成長為中國領先、專業聚焦皮膚健康的創新型醫藥企業。康哲美麗已構建起以皮膚處方藥為核心，並涵蓋皮膚學級護膚品、輕醫美產品的全產品矩陣。截至2024年底，其皮膚處方產品組合已全面覆蓋白癜風、銀屑病、AD、靜脈炎、靜脈曲張及化膿性汗腺炎等多種皮膚疾病；皮膚學級護膚品方面，專研敏感肌養護的「禾零舒緩產品系列」進一步完善，並新增「喜遼妥®壬二酸產品系列」，為痘肌修護提供全套解決方案；輕醫美業務方面，童顏針中國註冊申請已獲受理，並引入少女針、微晶瓷、脫細胞基質植入劑三款處於中國註冊性臨床階段的再生類產品，進一步完善輕醫美產品線。康哲美麗以多元的皮膚健康與美學產品矩陣，為不同皮膚健康需求人群提供全面、綜合解決方案。 同一時期開始獨立運營的眼科業務公司「康哲維盛」則專注於眼科處方藥、醫療器械及耗材的開發與商業化。在中國，眼病患者數量龐大，且人口增長和老齡化導致眼科疾病負擔顯著上升。康哲維盛借助眼科領域專業產品組合、廣泛的網絡及渠道資源等，持續鞏固產品品牌力及學術地位，致力於成為中國領先的眼科藥械公司。 截至2024年底，康哲藥業擁有約4,700名市場及推廣人員，推廣網絡覆蓋全國超5萬家醫院及醫療機構、約30萬家零售藥店。依託覆蓋廣泛的推廣網絡、執行高效的推廣團隊，公司圍繞已上市創新藥和核心獨家產品，動態優化市場策略、推動真實世界研究及上市後臨床研究，持續積累學術證據，強化產品學術影響力並加速轉化為市場價值。同時，本年度內公司強化院外市場覆蓋深度與廣度，並通過線上線下融合、多渠道協同，實現院外引流與患者獲益的雙向提升。 以東南亞為起點 培育海外業務第二增長曲線 在深耕中國市場的同時，康哲藥業加快國際化步伐，以東南亞為起點，借助當地對高性價比醫藥產品需求迅速增長這一有利契機，積極培育海外業務增長引擎，為公司長期、可持續增長注入新的動力。 2024年，東南亞業務公司「康聯達健康」結合區域特徵與疾病譜特點，精准規劃產品組合與商業化路徑，多款產品的上市註冊取得階段性進展，為後續市場推廣與銷售落地奠定基礎。本年度內，康聯達健康獲得創新產品povorcitinib（選擇性小分子口服JAK1抑制劑，有望為相關自身免疫性和炎症性皮膚病患者帶來新的治療選擇）東南亞十一國的獨家許可權利。同時，康聯達健康亦積極推進蘆可替尼乳膏、益路取、萊芙蘭、維圖可、維福瑞等多款創新產品在東南亞及/或港澳台市場的上市註冊工作。其中，蘆可替尼乳膏已於澳門、香港獲批上市，用於治療白癜風；並已於新加坡、台灣市場遞交註冊申請。此外，康聯達健康與君實生物合作的特瑞普利單抗（抗PD-1單抗）也於本年度內遞交了馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南市場的註冊申請。 CDMO業務方面，康哲藥業聯營公司PharmaGend位於新加坡大士的生產工廠已取得美國FDA的GMP認證，並順利完成新加坡HSA現場審計，將為全球藥企提供CDMO服務，同時也為康哲藥業海外生產的供應鏈安全提供有力保障。 站在新征程的起點，康哲藥業以變應變、向新而行，堅定執行「創新驅動、效率優先、專科突破、全球佈局」戰略，重塑增長曲線，以更加多元、更有韌性的業務格局，邁向高質量發展的新階段，將為患者提供更多優質治療選擇，為股東創造長期穩定回報。 康哲藥業免責與前瞻性聲明 本新聞無意向您做任何產品的推廣，非廣告用途。本新聞不對任何藥品和醫療器械和/或適應症作推薦。若您想瞭解具體疾病診療信息，請遵從醫生或其他醫療衛生專業人士的意見或指導。醫療衛生專業人士作出的任何與治療有關的決定應根據患者的具體情況並遵照藥品說明書。 由康哲藥業編制的此新聞不構成購買或認購任何證券的任何要約或邀請，不形成任何合約或任何其他約束性承諾的依據或加以依賴。本新聞由康哲藥業根據其認為可靠之資料及數據編制，但康哲藥業並無進行任何說明或保證、明述或暗示，或其他表述，對本新聞內容的真實性、準確性、完整性、公平性及合理性不應加以依賴。本新聞中討論的若干事宜可能包含涉及康哲藥業的市場機會及業務前景的陳述，該等陳述分別或統稱為前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非對未來表現的保證，存在已知及未知的風險、不明朗性及難以預知的假設。康哲藥業並不採納本新聞包含的第三方所做的任何前瞻性聲明及預測，康哲藥業對該等第三方聲明及預測不承擔責任。



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