南山鋁業國際香港招股 增長強勁的東南亞氧化鋁龍頭

香港, 2025年3月19日 - (亞太商訊) - 近期，港股IPO市場持續升溫，各行業龍頭紛紛赴港上市，吸引全球投資者的關注和參與。3月17日，東南亞氧化鋁龍頭南山鋁業國際（2610.HK）啟動港股招股。本次IPO，南山鋁業國際計劃募資規模（綠鞋前）為23.5-27.8億港元。發售價介乎26.6-31.5港元之間，每手100股，預計於3月25日登陸香港聯交所主板。

據了解，南山鋁業國際（Nanshan Aluminium International) 是位於印尼廖內群島省民丹島經濟特區的氧化鋁生產商，市場份額穩居東南亞氧化鋁行業首位。此外，南山鋁業國際的母公司是中國電解鋁行業龍頭之一。目前南山鋁業國際的採購、生產、銷售環節均在印尼本土、東南亞或其他國家實現，是中資背景企業在海外實現外循環完整佈局的典範。

成本優勢顯著 穩健經營底盤穩固

南山鋁業國際主要面對全球市場提供優質冶金級氧化鋁粉，憑藉印尼得天獨厚的資源優勢，公司鋁土礦、煤炭、員工成本均遠低於行業水平，搭配其自建的160兆瓦發電廠、3.5萬噸級深水碼頭、煤制氣廠和專用水庫等配套設施，進一步降低了公司的生產成本，使其成為全球氧化鋁廠商中單噸成本最低的公司，單噸氧化鋁生產成本僅約1700元人民幣，僅為當前中國企業平均生產成本的55%。此外，公司於印尼的主要營運附屬公司BAI所在的印尼廖內群島省民丹島經濟特區讓其享有長達20年的所得稅豁免政策，為公司構築了遠超同業的成本護城河。

值得一提的是，作為成品鋁的上游產品，國際氧化鋁價格受全球三大供給地區澳大利亞、幾內亞和印度尼西亞的出口政策，開採和加工成本、遠洋運費和同行業企業開工率等多種因素擾動，而南山鋁業國際強大的成本優勢，讓其能更為從容應對市場波動，助力公司業務穩健經營。

財務表現優異 行業高景氣下成長前景可期

在量價齊升的行業週期驅動下，南山鋁業國際業績呈現爆發式增長。財務數據顯示，2021-2024年，公司營收分別為1.7億、4.7億、6.8億、10.2億美元，年複合增長率高達80%；同期公司淨利潤分別為0.4億、1.0億、1.7億、4.6億美元，年複合增長率高達126%。

與此同時，南山鋁業國際盈利能力持續提升。2021-2024年，公司毛利率分別為25.9%、24.0%、29.2%、50.6%。在24年氧化鋁週期上升通道期間，公司依託印尼資源稟賦構築的「成本凹地」穩定優勢，成功將產品價格上行紅利轉化為盈利增長，推動自身毛利率增長至超過50%。此外，在2023年氧化鋁下行週期內，公司毛利率依然保持接近30%的水平，展現出了公司的盈利韌性，印證了公司的成本優勢。

從行業前景看，2023年，印尼為東南亞氧化鋁產能最大的國家（占該地區產能的70%以上）。受限於中國國內氧化鋁、電解鋁生產的產能規模限制，東南亞的氧化鋁產量增速將顯著高於全球水平，2019年至2023年複合年增長率達到23.3%，顯著高於全球1.8%的年複合增長率，後續預計將以7.1%的速度增至2028年的851.5萬噸，市場前景十分廣闊，為南山鋁業國際提供發展機遇。

目前，南山鋁業國際氧化鋁年產能達200萬噸，且其三期、四期擴建項目正在推進之中，預計於2026年底總產能將提升至400萬噸。未來，隨着其產能全面投產，公司東南亞第一市場地位將得到持續夯實。

股東戰略合作加持，贏得國際產業投資人廣泛認可

除控股股東南山鋁業外，南山鋁業國際還擁有齊力鋁業、Santony家族等強有力的戰略合作夥伴作為股東。公司第二大股東為齊力鋁業，其為東南亞最大的綜合鋁業公司，並已於馬來西亞上市，齊力鋁業已經與公司簽訂了10年期氧化鋁承購安排，與公司建立了穩定、長期的下游合作關係；公司第三大股東為Santony家族，公司與其保持了良好的關係，確保本公司優質鋁土礦、煤炭等原料的穩定供應。

本次上市過程中，公司也吸引了嘉能可Glencore、廈門象嶼的間接附屬公司香港拓威、瑞中國際、Indika Energy等多家知名大宗商品、能源貿易領域基石投資人的加持，並有望為公司帶來更多的資源賦能和合作機會。

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