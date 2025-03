中海石油化學2024年實現收入人民幣119.46億元

Tuesday, 18 March 2025, 22:57 HKT/SGT Share:

財務摘要 (人民幣億元) 截至 12 月 31 日止年度 2024年 2023年 變動 收入 119.46 129.90 - 8.04% 毛利 17.05 20.61 - 17.27% 本公司擁有人應佔淨利潤 10.71 23.82 - 55.04% 每股基本盈利 (人民幣元) 0.23 0.52 - 55.80% 香港, 2025年3月18日 - (亞太商訊) - 中國化肥產能及產量最大的央企中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」,股份編號:3983) 公佈截至2024年12月31日止年度經審計之全年業績。2024年公司實現收入人民幣119.46億元,本公司擁有人應佔淨利潤為人民幣10.71億元。董事會建議派發2024年度末期股息每股人民幣0.1208元(含稅),派息率達52%。 2024年公司盈利較2023年下降,一方面是因爲2023年公司利潤包含了出售附屬公司天野化工(已更名為新材料公司)的67%股權權益所帶來的一次性收益人民幣8.52億元,另一方面是因爲公司2024年三套尿素裝置集中檢修導致尿素銷量降低以及尿素等產品價格大幅下降。 中海石油化學董事長兼執行董事侯曉峰先生表示:「過去一年,化肥行業整體承壓,尿素價格波動顯著。面對挑戰,公司聚焦「安全運營、降本增效、市場開拓」三大主線,優化生產管理、強化成本管控、統籌產品營銷。於報告期內,公司歸屬於股東的淨利潤為1,071百萬元。為回饋股東長期支持,董事會擬派發2024年度末期股息每股0.128人民幣元(含稅),派息率達,52%,與股東共享發展成果。」 公司堅定踐行綠色發展戰略,能效指標持續領跑:甲醇裝置連續13年蟬聯中國石油與化學工業聯合會「能效領跑者」稱號,合成氨裝置連續5年獲評中國氮肥工業協會"水效領跑者"。憑藉卓越的可持續發展實踐,公司榮膺國際肥料工業協會(IFA)"行業管理領軍者"認證,成為2024年度國內唯一入選企業,彰顯全球影響力。 生産管理方面,公司持續加強生產經營管控,過去一年全年未發生各類安全生産事故,生產裝置安穩長優運行。公司生產裝置均實現了2024年度「1個200天或兩個100天」的長週期運行目標,海南一期甲醇裝置實現514天長週期,華鶴煤化工氣化裝置實現510天長週期運行,打破自身歷史紀錄並在同行業處於領先地位。員工死亡事故和環保污染事故事件連續三年為「零」。丙烯腈項目順利通過品質竣工驗收,合格率100%。得益於此,公司全年生產尿素191.8萬噸、磷複肥85.5萬噸、甲醇143.8萬噸、丙烯腈系列產品23.0萬噸。 銷售管理方面,公司繼續加強市場研究、把握市場節奏,助力公司營銷創效。此外,公司持續優化化肥電商直銷平台「海油惠農寶」,打造便捷高效的化肥選購環境,同時拓寬產品市場,開闢甲醇燃料領域應用。公司2024年全年銷售尿素188.8萬噸、甲醇142.6萬噸、磷肥50.9萬噸、複合肥29.5萬噸、丙烯腈系列產品22.6萬噸;全年共出口了0.4萬噸尿素、12.6萬噸磷酸二銨、0.9萬噸甲醇和0.9萬噸丙烯腈。 展望2025年,國內尿素供需差距仍然存在,預計尿素市場仍然承壓。國內磷肥供應預計穩定,受糧食增産任務支撑,耕地面積恢復性增長等因素驅動,磷肥需求有望增長,磷肥市場價格有望繼續維持穩定態勢。甲醇産能預計相較去年有較大增量,與此同時,甲醇下游計劃投産産能較大,將進一步帶動甲醇需求上升,因此預計甲醇市場或呈現供需兩旺態勢。國內丙烯腈産能過剩格局凸顯,下游ABS行業增長帶動的新增需求卻不足以消納過剩産能,而全球經濟進入低速增長常態,因此丙烯腈出口或仍面臨一定阻力。另一方面,海南自貿港政策為公司佈局港口物流與國際貿易提供了戰略機遇。 公司董事長兼執行董事侯曉峰先生表示:「2025年,公司將聚焦三個方向發展:一、打造『植物營養解決方案供應商』的品質定位;二、強化技術研發與成果轉化,圍繞『富碳氣基』、『生物質基』及『磷資源基』構建化工新材料產業體系;三、探索海外天然氣資源綜合利用項目,拓展國際化發展空間。」 侯曉峰先生總結:「未來,公司秉持穩保國家的糧食安全供應,致力提升股東價值回報,持續鞏固公司在央企化肥領域産能與産量的『雙第一』地位,爲行業樹立標杆。」 有關中海石油化學股份有限公司 中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」)是專門從事化肥及相關化工産品開發、生産及銷售的上市企業,是化肥産能及産量最大的中央企業,為從事石油和天然氣勘探、開發、生産及銷售的中國海洋石油集團有限公司之子公司。中海石油化學於2006年9月29日在香港聯合交易所主板掛牌上市,股份編號:3983。公司現有生産設施位於中國海南、湖北及黑龍江,總設計年産能達184萬噸尿素、100萬噸磷複肥(磷酸一銨、磷酸二銨和複合肥)、140萬噸甲醇、20萬噸丙烯腈及7萬噸MMA,公司並擁有位於海南省東方市的設計年吞吐能力為1,828萬噸的深水港口。中海石油化學的企業品牌價值持續提升,2024年達67.58億元,創歷史新高。2024年,中海石油化學分別榮獲IFA「行業管理領軍者」稱號和「2024年中國化肥企業百强」前列。 如欲查詢更多公司資料,請瀏覽公司網站www.chinabluechem.com.cn。



