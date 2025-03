陳力博士當選上海市工商業領軍人物

Tuesday, 18 March 2025, 22:28 HKT/SGT Share:

上海, 2025年3月18日 - (亞太商訊) - 3月17日,第七屆上海市工商業領軍人物表彰交流大會順利舉行,華領醫藥創始人、CEO陳力博士憑藉其在生物醫藥領域的卓越貢獻和創新領導力,獲評為「上海市第七屆工商業領軍人物」,並代表獲獎企業家作交流發言。 (陳力博士當選「上海市第七屆工商業領軍人物」) 上海市工商業領軍人物評選活動始於2006年,由上海市工業經濟聯合會、上海市經濟團體聯合會牽頭主辦,上海市商業聯合會和上海市企業聯合會共同組織開展。本次評選旨在激勵工商業領軍人物和廣大企業家奮發有為,為上海培育發展新質生產力、加快建設「五個中心」和現代化產業體系作出新貢獻,共有67位各行各業的企業家當選。 (第七屆上海市工商業領軍人物證書) 陳力博士擁有30多年新藥研發及管理經驗。2004年從美國回到上海,參與創建了跨國公司在上海的第一家研發中心--羅氏研發中心,把國際新藥研發的先進經驗、人才理念、技術標準和品質管理體系帶到了中國,為中國生物醫藥產業環境的建立作出了貢獻。 自2010年創立華領醫藥以來,他始終致力於糖尿病領域的新藥研發,不斷攻克技術難點,填補國內空白,把技術優勢轉化為產業優勢和發展動能,引領公司搶佔糖尿病治療的未來發展制高點,在葡萄糖激酶激活劑(GKA)領域取得了重大突破。 在陳力博士的帶領下,運用血糖穩態治療理念,華領醫藥自主研發的全球首創、中國首發、國家一類新藥GKA多格列艾汀(商品名:華堂寧®)於2022年9月成功獲得國家藥品監督管理局(NMPA)的上市批准,開創了全新的糖尿病治療手段,填補了全球GKA研發的空白。多格列艾汀的研發歷程和成功上市,不僅體現了陳力博士在科學研究上的創新精神和執著探索,也代表了中國創新藥企業管理者的領軍作用。 (陳力博士代表獲獎企業家作交流發言) 在創新研發的道路上,通過實踐聯合創新模式,與產業鏈上的企業密切合作、共用資源,陳力博士也與廣大創新藥先行者們共同帶動了生物醫藥產業生態的繁榮發展。 展望未來,陳力博士還將帶領華領醫藥在創新的道路上繼續前行,不斷探索糖尿病治療領域的新方向。華領醫藥已在積極推進第二代GKA和多格列艾汀固定複方製劑的開發,以期在糖尿病個性化治療以及糖尿病併發症等領域取得進展。公司也將繼續拓展代謝性疾病領域的創新藥研發,利用已有的技術積累和研發經驗,結合大數據和人工智能技術,在免疫穩態和神經穩態方面,探索更多治療空間,為中國乃至全球患者帶來更多的好藥、新藥,為推動科技創新、培育新質生產力、建設現代化產業體系作出新的貢獻。 關於華領 華領醫藥(「本公司」)是一家總部位於中國上海的創新藥物研發和商業化公司,在美國、中國香港設立了公司。華領醫藥專注於未被滿足的醫療需求,為全球患者開發全新療法。華領醫藥匯聚全球醫藥行業高素質人才,融合全球創新技術,依託全球優勢資源,研究開發突破性的技術和產品,引領全球糖尿病醫療創新。公司核心產品華堂寧®(多格列艾汀片)以葡萄糖感測器葡萄糖激酶為靶點,提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性,改善患者血糖穩態失調。2022年9月30日,華堂寧®已獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)的上市批准,用於單獨用藥或者與二甲雙胍聯合用藥,治療成人2型糖尿病。對於腎功能不全患者,無需調整劑量,是一款可用於腎功能損傷的2型糖尿病患者的口服降糖藥物。 詳情垂詢



