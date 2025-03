Tuesday, 18 March 2025, 22:08 HKT/SGT Share: 數字生態矩陣趨完善:通通AI社交集團公告併購兩企

香港, 2025年3月18日 - (亚太商讯) - 通通AI社交集團有限公司(股票代碼:00628.HK,以下簡稱「通通AI社交集團」或「集團」)發佈收購公告:集團通過合同安排完成收購兩家運營公司-北京爆款連連文化科技有限公司(以下簡稱「爆款連連」)、共域通兌(海南)科技有限公司(以下簡稱「共域通兌」),由通通AI社交集團享受全部經濟利益,并獲全面豁免關聯交易。其中,通通AI社交集團此前已經持有共域通兌50%股份,本次收購餘下50%股份,實現對共域通兌100%控股。 完成上述兩家公司收購後,通通AI社交集團將進一步豐富數字內容生態服務能力,以及深化集團商業生態協同,持續拓展和完善 「社交+商業」領域的戰略佈局,充分把握互聯網WEB3.0時代和數字經濟發展機遇。 「爆款連連」深耕內容生産 助力商業化引流 根據公告,本次收購的爆款連連,立足于新媒體影視網絡生態內容領域,業務涵蓋影視製作、網生內容開發、影視宣傳發行以及藝人培訓等多個板塊,實現了影視産業鏈的一體化運營。目前,該公司主要聚焦于網劇和微短劇等新媒體平台賽道,為年輕受衆打造高品質、精品化的影視創新內容,全力構建網生環境下的青春影視製作産業鏈。 此次收購爆款連連,意味著通通AI社交集團將會擁有可持續的網絡內容生産能力-短視頻、短劇等,在自家平台集中生産與傳播,符合當前微短劇高熱度的發展趨勢,持續吸引更多用戶,提高用戶在平台的停留時間,助力用戶引流和商業轉換。 「共域通兌」打通會員運營壁壘 激活生態活力 公開信息顯示,本次收購的共域通兌主要通過建立商家積分互通互兌的機制,開展跨客戶資産互通的業務,實現跨商戶會員積分的兌換和會員共享,以此推動品牌商家對中小商家的品質權益賦能,以及中小商家對品牌商家的流量賦能。共域通兌旨在助力發展高質量會員經濟共域,不同領域、不同行業、不同群體之間相互開放通兌,助力商家資産實現價值提升和低成本裂變獲客。 完成收購後,通通AI社交集團將獲得通用兌換業務核心能力及互聯網系統,助力自身實現不同業務間會員體系共享,打破各業務運營阻礙。届時,集團在互聯網領域的引流能力將顯著提升,各業務間的協同發展也將獲得巨大驅動力。 棋落兩子鞏固「社交+商業」戰略佈局 至此,通通AI社交集團的「社交+商業」戰略佈局再落兩子,其所打造的綜合互聯網數字生態矩陣更趨完善。當下,數字經濟浪潮澎湃,AI+智能技術方興未艾,數字化轉型與創新已成為企業前行的核心引擎。通通AI社交集團董事會認為,此次對爆款連連和共域通兌的收購舉措,將促使集團順利切入全新的業務領域,繼續鞏固「社交+商業」戰略佈局。這不僅會為集團開拓多元的商業契機,提高其綜合競爭力與風險抵禦能力,長遠來看,更將為集團股東創造更為可觀的價值回報。 當前,元宇宙、人工智能等技術正值風口,持續為Web3.0 時代的數字經濟注入創新動能,驅動互聯網新平台、新技術、新業態加速變革。對此,業內分析認為,在此瞬息萬變的商業環境中,通通AI社交集團的此番收購動作頗具戰略眼光,彰顯企業在前沿技術佈局和商業生態構建層面的超前洞察力。據悉,此次收購獲得董事會一致審議通過後,通通AI社交集團將進一步擴大業務版圖,促進「社交+商業」生態版圖下的資源整合,并有望開拓更廣闊的發展空間。



