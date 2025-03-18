數字生態矩陣趨完善：通通AI社交集團公告併購兩企

香港, 2025年3月18日 - (亚太商讯) - 通通AI社交集團有限公司(股票代碼：00628.HK，以下簡稱「通通AI社交集團」或「集團」）發佈收購公告：集團通過合同安排完成收購兩家運營公司-北京爆款連連文化科技有限公司（以下簡稱「爆款連連」）、共域通兌（海南）科技有限公司（以下簡稱「共域通兌」），由通通AI社交集團享受全部經濟利益，并獲全面豁免關聯交易。其中，通通AI社交集團此前已經持有共域通兌50%股份，本次收購餘下50%股份，實現對共域通兌100%控股。

完成上述兩家公司收購後，通通AI社交集團將進一步豐富數字內容生態服務能力，以及深化集團商業生態協同，持續拓展和完善 「社交+商業」領域的戰略佈局，充分把握互聯網WEB3.0時代和數字經濟發展機遇。

「爆款連連」深耕內容生産 助力商業化引流

根據公告，本次收購的爆款連連，立足于新媒體影視網絡生態內容領域，業務涵蓋影視製作、網生內容開發、影視宣傳發行以及藝人培訓等多個板塊，實現了影視産業鏈的一體化運營。目前，該公司主要聚焦于網劇和微短劇等新媒體平台賽道，為年輕受衆打造高品質、精品化的影視創新內容，全力構建網生環境下的青春影視製作産業鏈。

此次收購爆款連連，意味著通通AI社交集團將會擁有可持續的網絡內容生産能力-短視頻、短劇等，在自家平台集中生産與傳播，符合當前微短劇高熱度的發展趨勢，持續吸引更多用戶，提高用戶在平台的停留時間，助力用戶引流和商業轉換。

「共域通兌」打通會員運營壁壘 激活生態活力

公開信息顯示，本次收購的共域通兌主要通過建立商家積分互通互兌的機制，開展跨客戶資産互通的業務，實現跨商戶會員積分的兌換和會員共享，以此推動品牌商家對中小商家的品質權益賦能，以及中小商家對品牌商家的流量賦能。共域通兌旨在助力發展高質量會員經濟共域，不同領域、不同行業、不同群體之間相互開放通兌，助力商家資産實現價值提升和低成本裂變獲客。

完成收購後，通通AI社交集團將獲得通用兌換業務核心能力及互聯網系統，助力自身實現不同業務間會員體系共享，打破各業務運營阻礙。届時，集團在互聯網領域的引流能力將顯著提升，各業務間的協同發展也將獲得巨大驅動力。

棋落兩子鞏固「社交+商業」戰略佈局

至此，通通AI社交集團的「社交+商業」戰略佈局再落兩子，其所打造的綜合互聯網數字生態矩陣更趨完善。當下，數字經濟浪潮澎湃，AI+智能技術方興未艾，數字化轉型與創新已成為企業前行的核心引擎。通通AI社交集團董事會認為，此次對爆款連連和共域通兌的收購舉措，將促使集團順利切入全新的業務領域，繼續鞏固「社交+商業」戰略佈局。這不僅會為集團開拓多元的商業契機，提高其綜合競爭力與風險抵禦能力，長遠來看，更將為集團股東創造更為可觀的價值回報。

當前，元宇宙、人工智能等技術正值風口，持續為Web3.0 時代的數字經濟注入創新動能，驅動互聯網新平台、新技術、新業態加速變革。對此，業內分析認為，在此瞬息萬變的商業環境中，通通AI社交集團的此番收購動作頗具戰略眼光，彰顯企業在前沿技術佈局和商業生態構建層面的超前洞察力。據悉，此次收購獲得董事會一致審議通過後，通通AI社交集團將進一步擴大業務版圖，促進「社交+商業」生態版圖下的資源整合，并有望開拓更廣闊的發展空間。

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