Tuesday, 18 March 2025, 18:52 HKT/SGT Share: 氧化鋁東南亞龍頭南山鋁業國際開啟香港招股

香港, 2025年3月18日 - (亞太商訊) - 南山鋁業國際(Nanshan Aluminium International) 是位於廖丙群島省民丹島經濟特區的氧化鋁生產商,其子公司享受印尼園區20年所得稅免稅政策。市場份額穩居東南亞氧化鋁行業首位,得益於印尼當地豐富的鋁土礦供應、廉價的能源供應,以及員工成本優勢等,南山鋁業國際的單體盈利能力遠高於高於同行業可比公司。 南山鋁業國際的母公司是中國電解鋁行業龍頭之一。根據印尼政府的政策,從2023年6月開始禁止鋁土礦出口,並推動在本國加工鋁土礦的發展。該政策客觀上催生了南山鋁業國際在印尼加工的業務佈局。2019年開始,南山鋁業國際200萬噸氧化鋁項目正式開工建設,2021年5月建成投產,當年即實現2.8億元人民幣淨利潤。目前南山鋁業國際的採購、生產、銷售環節均在印尼本土、東南亞或其他國家實現,是中資背景企業在海外實現外循環完整佈局的典範。 南山鋁業國際已於2025年3月17日啟動港股IPO簿記,現正招股中,公司發行估值區間160-190億港元,發行比例為15%,計劃募資規模為27.0-32.0億港元。預計2025年3月25日於香港聯交所主板掛牌上市。 單噸生產成本全球最低,盈利空間高,經營穩健 南山鋁業國際主要面對全球市場提供優質冶金級氧化鋁粉,公司目前氧化鋁年產能達200萬噸,隨着未來三期、四期擴建項目的推進,總產能將於2026年底提升至400萬噸。公司自建設以來均依靠股東自有資金,目前有息負債為零,淨資產接近100億港幣。 憑藉印尼得天獨厚的資源優勢,南山鋁業國際鋁土礦、煤炭、員工成本均遠低於行業水平,搭配自建的160兆瓦發電廠、3.5萬噸級深水碼頭、煤制氣廠和專用水庫等配套設施,公司是全球氧化鋁廠商中單噸成本最低的公司,單噸氧化鋁生產成本僅約1700元人民幣,僅為當前中國企業平均生產成本的55%。此外,公司的子公司所在的印尼經濟特區更賦予其長達20年的所得稅豁免政策,為公司構築了遠超同業的成本護城河。 面對國際氧化鋁價格的波動,南山鋁業國際更凸顯成本優勢的穩健經營的優勢。鋁作為全球最重要的大宗商品之一,在汽車、3C產品、飲料罐、食品包裝等領域均有大量的應用,因此國際需求穩步上升。作為成品鋁的上游產品,國際氧化鋁價格擾動因素較多,包括全球三大供給地區澳大利亞、幾內亞和印度尼西亞的出口政策,開採和加工成本、遠洋運費和同行業企業開工率等等。長期看,氧化鋁的供應和需求將保持動態平衡。 財務表現優異 財務數據顯示,在量價齊升的行業周期驅動下,公司業績呈現爆發式增長: 營業收入、淨利持續飆升:2021-2024年公司營收分別為1.7億、4.7億、6.8億、10.2億美元,年複合增長率高達80%;2021-2024年公司淨利潤分別為0.4億、1.0億、1.7億、4.6億美元,年複合增長率高達126%; 穿越周期的盈利韌性:2021-2024年公司毛利率分別為25.9%、24.0%、29.2%、50.6%。公司依託印尼資源稟賦構築的「成本凹地」穩定優勢,在24年氧化鋁周期上升通道期間,成功將產品價格上行紅利轉化為自身毛利率增長超逾50%。此外,公司的盈利質量也得到了充分的逆周期驗證,2023年氧化鋁下行周期內,公司也展現出了獨特的抗周期特質,毛利率水平依然可以保持接近30%水平,足以印證公司的成本護城河深度。 增長前景廣闊 2023年,印尼為東南亞氧化鋁產能最大的國家(占該地區產能的70%以上),在全球氧化鋁設計產能分佈中位居第五,僅次於中國、澳大利亞、巴西及印度。更重要的是,受限於中國國內氧化鋁、電解鋁生產的產能規模限制,東南亞的氧化鋁產量增速將顯著高於全球水平,從2019年的23.7億噸增至2023年的54.8億噸,複合年增長率達到23.3%,顯著高於全球1.8%的年複合增長率,後續預計將以7.1%的速度增至2028年的85.1億噸,氧化鋁行業市場前景十分廣闊。 未來,伴隨公司400萬噸產能全面投產,南山鋁業國際的東南亞第一市場地位可以得到進一步鞏固,疊加可預期的氧化鋁產能翻倍的盈利貢獻和廣闊的市場前景需求,南山鋁業國際作為優質投資標的屬性將會進一步凸顯。



話題 Press release summary



部門 金属,矿产, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Oct 7, 2024, 22:01 HKT/SGT Nanshan Aluminium International擬來港IPO