氧化鋁東南亞龍頭南山鋁業國際開啟香港招股

香港, 2025年3月18日 - (亞太商訊) - 南山鋁業國際（Nanshan Aluminium International) 是位於廖丙群島省民丹島經濟特區的氧化鋁生產商，其子公司享受印尼園區20年所得稅免稅政策。市場份額穩居東南亞氧化鋁行業首位，得益於印尼當地豐富的鋁土礦供應、廉價的能源供應，以及員工成本優勢等，南山鋁業國際的單體盈利能力遠高於高於同行業可比公司。

南山鋁業國際的母公司是中國電解鋁行業龍頭之一。根據印尼政府的政策，從2023年6月開始禁止鋁土礦出口，並推動在本國加工鋁土礦的發展。該政策客觀上催生了南山鋁業國際在印尼加工的業務佈局。2019年開始，南山鋁業國際200萬噸氧化鋁項目正式開工建設，2021年5月建成投產，當年即實現2.8億元人民幣淨利潤。目前南山鋁業國際的採購、生產、銷售環節均在印尼本土、東南亞或其他國家實現，是中資背景企業在海外實現外循環完整佈局的典範。

南山鋁業國際已於2025年3月17日啟動港股IPO簿記，現正招股中，公司發行估值區間160-190億港元，發行比例為15%，計劃募資規模為27.0-32.0億港元。預計2025年3月25日於香港聯交所主板掛牌上市。

單噸生產成本全球最低，盈利空間高，經營穩健

南山鋁業國際主要面對全球市場提供優質冶金級氧化鋁粉，公司目前氧化鋁年產能達200萬噸，隨着未來三期、四期擴建項目的推進，總產能將於2026年底提升至400萬噸。公司自建設以來均依靠股東自有資金，目前有息負債為零，淨資產接近100億港幣。

憑藉印尼得天獨厚的資源優勢，南山鋁業國際鋁土礦、煤炭、員工成本均遠低於行業水平，搭配自建的160兆瓦發電廠、3.5萬噸級深水碼頭、煤制氣廠和專用水庫等配套設施，公司是全球氧化鋁廠商中單噸成本最低的公司，單噸氧化鋁生產成本僅約1700元人民幣，僅為當前中國企業平均生產成本的55%。此外，公司的子公司所在的印尼經濟特區更賦予其長達20年的所得稅豁免政策，為公司構築了遠超同業的成本護城河。

面對國際氧化鋁價格的波動，南山鋁業國際更凸顯成本優勢的穩健經營的優勢。鋁作為全球最重要的大宗商品之一，在汽車、3C產品、飲料罐、食品包裝等領域均有大量的應用，因此國際需求穩步上升。作為成品鋁的上游產品，國際氧化鋁價格擾動因素較多，包括全球三大供給地區澳大利亞、幾內亞和印度尼西亞的出口政策，開採和加工成本、遠洋運費和同行業企業開工率等等。長期看，氧化鋁的供應和需求將保持動態平衡。

財務表現優異

財務數據顯示，在量價齊升的行業周期驅動下，公司業績呈現爆發式增長：

營業收入、淨利持續飆升：2021-2024年公司營收分別為1.7億、4.7億、6.8億、10.2億美元，年複合增長率高達80%；2021-2024年公司淨利潤分別為0.4億、1.0億、1.7億、4.6億美元，年複合增長率高達126%；

穿越周期的盈利韌性：2021-2024年公司毛利率分別為25.9%、24.0%、29.2%、50.6%。公司依託印尼資源稟賦構築的「成本凹地」穩定優勢，在24年氧化鋁周期上升通道期間，成功將產品價格上行紅利轉化為自身毛利率增長超逾50%。此外，公司的盈利質量也得到了充分的逆周期驗證，2023年氧化鋁下行周期內，公司也展現出了獨特的抗周期特質，毛利率水平依然可以保持接近30%水平，足以印證公司的成本護城河深度。

增長前景廣闊

2023年，印尼為東南亞氧化鋁產能最大的國家（占該地區產能的70%以上），在全球氧化鋁設計產能分佈中位居第五，僅次於中國、澳大利亞、巴西及印度。更重要的是，受限於中國國內氧化鋁、電解鋁生產的產能規模限制，東南亞的氧化鋁產量增速將顯著高於全球水平，從2019年的23.7億噸增至2023年的54.8億噸，複合年增長率達到23.3%，顯著高於全球1.8%的年複合增長率，後續預計將以7.1%的速度增至2028年的85.1億噸，氧化鋁行業市場前景十分廣闊。

未來，伴隨公司400萬噸產能全面投產，南山鋁業國際的東南亞第一市場地位可以得到進一步鞏固，疊加可預期的氧化鋁產能翻倍的盈利貢獻和廣闊的市場前景需求，南山鋁業國際作為優質投資標的屬性將會進一步凸顯。

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