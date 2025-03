Tuesday, 18 March 2025, 14:53 HKT/SGT Share:

來源 China Lilang Limited 中國利郎公佈二零二四年全年業績 - 收入上升30%至人民幣36.5億元 股東應佔利潤人民幣4.6億元

- 全年派息每股30港仙

香港, 2025年3月18日 - (亞太商訊) - 中國利郎有限公司(「中國利郎」或「本公司」,及其附屬公司,統稱「集團」;股份編號:1234)今天公佈其二零二四年全年業績。 中國利郎主席兼非執行董事王冬星先生說:

「二零二四年,全球局勢依舊複雜多變,地緣政治及經濟環境前景仍然複雜,國際貿易和關稅等因素對實際經濟的影響難以預測。作為行業的領先者,集團於年內堅定推進戰略轉型,善用科技加強企業管理,並在維持與分銷商及各個合作夥伴合作並鞏固全國銷售網路的基礎上,進一步優化渠道佈局,提升運營效率,以實現更高質量的健康增長。」 年內,集團收入同比增長3.0%至人民幣36.5億元。其中,輕商務系列增長27.2%,主要得益於單店平均銷售額的強勁提升以及新零售管道的顯著成效,延續二零二三年的良好勢頭。主系列銷售下跌3.0%,主要由於集團於年內收回東北三省和江蘇四省的分銷商的分銷權,轉以直面消費者(DTC)模式經營,導致分銷業務銷售出現下降。此外,集團需向四個省份原分銷商支付補償金,並直接從銷售收入扣減。 毛利率為47.7%,同比輕微下降0.5個百分點,主要因為向分銷商支付一次性補償金,以及存貨撥備回撥減少所致。股東應佔利潤為人民幣4.6億元(二零二三年: 人民幣5.3億元)。股東應佔利潤率為12.6%(二零二三年: 15.0%)。每股盈利為人民幣38.51分。 集團於年內保持財政穩健,現金流充足。董事會建議派發末期股息每股9港仙及特別末期股息每股3港仙,連同已派發的中期股息,全年每股派息合共30港仙,維持穩定的派息比率。 集團積極回應新零售強勁的發展趨勢,採取全新戰略,將電商平台從清理庫存的渠道改革成為主攻新品的零售渠道。集團同時繼續強化新零售的全平台佈局,在原本的電商渠道佈局的基礎上開拓了「拼多多」及「得物」等多元線上渠道。新零售銷售年內同比增長24%。 面對不斷變化的市場趨勢,集團採取靈活的策略,堅實擁抱變革,通過多元的銷售渠道和精準的市場定位使集團的產品和服務能夠更切合中國男裝消費者的購買習慣,從而促進銷售提升。年內,集團年內佈局渠道轉型,在東北地區及江蘇省率先推行「LILANZ主系列」的DTC模式,取代過去由一級分銷商經營的模式。該等舉措推動不足一年,已經讓集團在東北地區及江蘇省的實現顯著增長,並預期為集團長遠提供更大的貢獻。此外,輕商務則繼續採用直營模式及直營的電商銷售模式。截至二零二四年十二月底,集團主系列店舖共2,451家,輕商務門店共322家,合計共2,773家,同比淨增加78家。 品牌推廣方面,不斷積極探索多元營銷新方式,以「創新、品質、年輕化」為關鍵詞,通過品牌戰略升級、明星、數字化營銷及社會責任踐行等多維度舉措,透過主系列和輕商務系列的產品持續革新,成功觸達各線城市及不同年齡段的消費群體。 集團去年提出「多品牌、國際化」發展策略已邁入實質階段,並成功與國際公司合作,豐富自有產品組合。集團在去年八月通過控股合資形式,獲得了高端高爾夫服飾品牌「MUNSINGWEAR」在中國地區的品牌所有權,相關庫存接管已順利進行。此外,集團籌備在馬來西亞組開設海外門店進展順利。 二零二五年,中國利郎作將繼續發揮自身優勢,推動變革轉型,把握市場整合的機會。集團目標在二零二五年淨增加100家店舖,將優先選擇在省會及地級市的優質購物商場開設新店,選址在高流量和高消費潛力的地區;同時增加在奧特萊斯商場的開店規模,以更相宜的價吸引消費者,並有效清理庫存。集團亦會靈活關閉低效店舖,並嚴格控制成本開支,旨在提升店效的同時,確保資源對準投放於目標消費群。 此外,為延續新零售業務的良好勢頭及把握市場機遇,集團今年將增加在線上銷售新產品,目標新貨品銷售佔電商銷售總金額的比重能提高至80%。集團力求新零售業務於二零二五年實現15%或以上的增長,整體銷售額達到不少於10%的增長。 集團將按計劃推進「多品牌、國際化」發展策略,集團旗下合資公司「MUNSINGWEAR」的線上銷售預期在今年上半年正式啟動,並於下半年開設首家實體門店。此外,集團預計上半年於馬來西亞組開設首家門店,目前進展順利。藉此,集團佈局於二零二五年年底實現以「利郎LILANZ」、「利郎LESS IS MORE」和「MUNSINGWEAR」三個品牌,並在中國和馬來西亞兩個市場經營的目標,意味著在中國家傳戶曉的利郎品牌正式踏足國際。 王冬星先生總結說:

「面對未來的挑戰與機遇,中國利郎將保持審慎樂觀的態度。在堅定推行既定戰略,持續推動新零售業務增長的同時,配合多品牌、國際化策略,擴大市場份額,提升品牌競爭力。集團致力實現更高質量的健康增長,從而鞏固自身在男裝行業的領導地位,為消費者提供更優質的產品與服務,並為股東創造更大的價值。」 關於中國利郎

中國利郎是中國領先的男裝企業之一。作為一家綜合時裝企業,集團設計、採購、生產並以品牌「利郎LILANZ」及「利郎LESS IS MORE」銷售優質男士商務及休閒服裝。其產品於遍佈中國31個省、自治區及直轄市的廣闊零售及分銷網絡銷售。



