李開復攜零一萬物發佈「萬智企業大模型一站式平台」

香港, 2025年3月18日 - (亞太商訊) - 中國領先的AI 2.0人工智能大模型及應用研發企業 - 零一萬物（「零一萬物」或「本公司」）於昨日（17日）正式發佈「萬智企業大模型一站式平台」（下文簡稱為「萬智企業大模型」），將面向企業客戶提供企業級DeepSeek部署定制解決方案，為「大模型六小虎」之中首個全面擁抱DeepSeek的企業，亦標誌着零一萬物商業落地進程進一步加速。發佈會由零一萬物創始人兼行政總裁李開復博士親自作亮點講解，全面展示萬智企業大模型。

針對現有「DeepSeek Inside」的企業解決方案普遍存在「部署難、應用難、定制難」三大痛點，零一萬物昨日（17日）攜力作「萬智企業大模型一站式平台」面世，系統性地協助企業主實現「DeepSeek自由」。

「萬智企業大模型」是面向企業客戶提供企業級 DeepSeek 部署定制解決方案，其涵蓋DeepSeek模型部署、應用實踐以及模型微調工具，並能在確保數據安全的前提下，將DeepSeek嵌入到企業業務體系，快速進行行業模型定制和應用創建，讓開源人工智能（AI）模型真正成為完整、合規且安全的一站式解決方案。

具體而言，「萬智企業大模型」協助企業實現DeepSeek落地，共規劃出三個步驟：

1.安全部署基座模型：「萬智企業大模型」已整合國內前三大模型，即DeepSeek、Qwen、Yi。既可為算力儲備薄弱的企業於數小時內完成預裝高性能圖形處理器（GPU）、內置 DeepSeek 全系列模型，快速上手671B 參數的DeepSeek-R1 模型；亦可為具備算力基礎的企業快速部署DeepSeek 全系列模型；部署模型亦支持本地化推理與私有化數據隔離，有效防範數據外洩。

2.應用實踐：針對企業垂直場景需求，「萬智企業大模型」可實現「DeepSeek + 聯網搜索」、「DeepSeek + 知識庫檢索增強生成」及「DeepSeek + 智能體 Agent」，協助企業賦能決策、構建專屬知識大腦及業務自動化；而多模態文檔閱讀、高精准度的光學字符辨識解析、AI寫作、AI PPT生成、AI數字人等成熟功能亦將成為隨插即用的標準化組件。

3.行業定制：為更貼合企業垂直領域的業務需求，零一萬物可基於企業自身數據庫對DeepSeek-R1 進行模型微調，極大彌補DeepSeek-R1於工具調用及JSON 格式的字串輸出方面的缺失。

「萬智企業大模型」是零一萬物「以大模型賦能千行百業」的重要起點，其包含之「安全部署 + 應用搭建 + 模型微調」組合將有效為不同規模和發展階段的企業提供個性化的落地支援，不僅降低企業的技術門檻，亦確保數據的安全，對大模型技術積累相對薄弱的企業入手大模型尤為友好。此外，針對擁有複雜AI智能化轉型需求、具備複雜業務場景的大型企業，零一萬物亦同樣具備「超大規模算力管理 + 數據資產及安全管理 + 行業模型訓練/精調 + 行業應用平台」的全方位能力，足以印證零一萬物致力打通基座模型到垂直場景的「最後一公里」、以大模型賦能千行百業的決心。

（圖：零一萬物正式發佈「萬智企業大模型一站式平台」，並宣佈可提供企業級 DeepSeek部署定制解

決方案）

零一萬物籌辦至今僅兩年歷史，憑藉其清晰的戰略佈局、深厚的技術積累及對市場精準觸覺，成功形成四大核心技術棧，為零一萬物從大模型研發全面轉向至應用層面及佈局B端市場奠定扎實基礎。 四大核心技術棧包括：

1.輕量化模型研發管線積澱深厚：零一萬物作為中國最早探索混合專家模型（MoE）等輕量化模型架構的大模型企業之一，至今已沉澱 MoE 模型、小語種模型、多模態遊戲模型等成熟的輕量化模型方法論；

2.成功凝練頂尖強化學習技術管線：零一萬物已經複現通過「強化學習+基於規則的獎勵模型提升模型推理能力」的技術範式路徑，只要能相對定義獎勵函數，即使為非結構化、非標化數據佔比較大的行業領域，亦可省去大量數據標註的工作，定制出更懂行的產業大模型；

3.高品質數據訓練管線安全且成熟：零一萬物已積累豐富的SFT 方法論、模型蒸餾經驗，並已建立多重防護體系和數據治理措施確保模型安全合規及隱私保護，能為數據豐富的行業如金融及零售等，快速構建安全穩定的產業大模型；

4.工具鏈與應用管線經實踐成功驗證：零一萬物的聯網搜索、RAG（檢索增強生成）、多模態文檔解析、高精准度的 OCR （光學字符識別）解析、AI PPT 生成等工具鏈及應用組件均經過企業級市場的實踐驗證。

零一萬物創始人兼行政總裁李開復博士表示：「萬智所做的與坊間的系統集成商或一體機分銷商能做的淺層服務有本質區別。零一萬物有完整的前沿大模型研發經驗，所以有能力閉環交付全鏈條的大模型解決方案。

AI 需要市場，市場也需要 AI，行業亟需實現 『性能 x 性價比』最優解的大模型解決方案。後 DeepSeek 時代產業大模型正在加速落地，越來越多產業將會擁抱大模型，零一萬物以開放的態度選擇 『模型自由』，除了自研 Yi 模型，更開放企業客戶選用市場上性價比佳的優異模型。

未來的大模型的行業競爭將不再單指模型性能的比拼，更關乎從中台到應用的能力，即模型能否快速回應場景需求、基於中台構建行業應用。2025 是 AI-First 應用爆發年，也是大模型商業化的大考年。零一萬物將繼續開放自身底層能力，打通基座模型到垂直場景的『最後一公里』，推動大模型從炫技走向新質生產力，以大模型賦能千行百業。」

圖：零一萬物創始人兼行政總裁李開復博士）

關於零一萬物：

零一萬物創立於2023年5月，由創新工場人工智能工程院孵化，李開復博士親自籌組，致力於打造AI 2.0平台及顛覆性超級應用的全球領軍企業。目前，零一萬物已在零售、金融、遊戲、能源等領域內展開大模型能力的產業化落地探索。與一批包含世界 500 強企業在內的頭部企業開展深度合作，大模型 ToB 解決方案也獲得了中國移動、阿里雲、華為、百勝中國、順豐科技、中細軟、孩子王、美圖、飛書等頭部客戶的認可。

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