全年收入逾人民幣20億元 經營保持平穩

香港, 2025年3月17日 - (亞太商訊) - 越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」，連同越秀房託資產管理有限公司，統稱「基金」；股份代號：405）公佈其截至2024年12月31日止之全年業績。

越秀房產基金管理團隊：主席兼行政總裁及執行董事林德良先生（左三）、副行政總裁及執行董事區

海晶女士（左二）、財務總監關志輝先生（左一）、投資者關係總監姜永進先生（左四）

2024年全年業績摘要：

- 整體經營穩定，收入總額為人民幣20.32億元（2023年：人民幣20.87億元）。

- 物業收入淨額為人民幣14.45億元（2023年：人民幣14.75億元）。

- 於2024年12月31日，物業整體出租率為84.5%，同比基本持平。

- 管理人決定部分減免管理人費用，以緩減經濟下行對基金表現的影響。

- 末期分派每個基金單位約人民幣0.0254元，約等於0.0275港元。全年度之每個基金單位分派約人民幣0.0625元，約等於0.0680港元。年度的每個基金單位分派的收益率為7.08%。

- 為增強基金的財務靈活性，於2024年7月1日至2024年12月31日期間的分派比率調整為90%，全年整體分派率約爲96%。

廣州國金中心：

- 廣州國金中心綜合體錄得經營收入為人民幣10.08億元，佔基金收入49.6% 。

- 廣州國金中心寫字樓成功續約多家優質租戶，全年續約率超過八成。

- 國金天地新品牌銷售額較原有品牌同比提升均超過15%，全年客流量較去年同期增長7.4%，期末出租率高達98.3%，同比基本持平。

- 四季酒店及雅詩閣公寓平均入住率分別錄得1.6個百分點及0.3個百分點同比增幅，公寓全年營業收入再創歷史新高。

廣州越秀金融大廈：

- 越秀金融大廈錄得經營收入約人民幣3.62億元，出租率達83.7%。

- 全年成功續約超過2.6萬平方米，續租率超過六成，租戶結構不斷優化。

積極管理融資風險，有效平抑融資成本

- 針對2024年到期的11.2億港元5年期債券、48億港元3年期銀團貸款以及12億港元3年期銀團貸款餘下部分，管理人於2024年通過取得人民幣5.3億元短期貸款、11.2億港元3年期貸款、人民幣28億元3年期貸款和18.05億港元等值港元及人民幣組合3年期貸款，用於到期貸款的再融資，確保流動性風險得到有效管控。

- 管理人把握人民幣利率市場地位，持續研究多種融資工具積極調整融資結構，力求平抑利率市場對基金業績的衝擊。分別於2024年2月和12月，合計引入超過人民幣45億元貸款，用於置換境外浮息港元貸款，有效降低基金總體融資成本。

- 管理人通過維持適當的浮動利率敞口前提下，主動調節融資結構，降低利率市場衝擊。2024年末，越秀房產基金融資總體年利率為4.16%，比年初4.74%下降58個基點；全年平均付息率4.53%，比2023年4.60%下降7個基點。

- 管理人適時以合理的成本採取外匯對沖工具監控融資外匯敞口。2024年底人民幣融資佔比由年初39%上升至60%。

越秀房產基金主席兼行政總裁及執行董事林德良先生表示：「2024年中國宏觀經濟面臨諸多挑戰，有效需求不足、消費疲弱。在經營壓力面前，管理人堅定信心，強化風險管理，審時度勢地制定資產管理策略，竭力穩定經營基本面。其中，寫字樓匹配市場需求增加帶裝修單元供應，成功引入多家優質租戶，有效縮短招商週期。零售商場引入新興熱門品牌，透過舉辦多元化主題活動帶旺客流和消費。酒店制定靈活價格策略搶佔市場份額，提升餐飲美譽度。專業市場通過多渠道賦能租戶銷售，推動租金水平和出租率穩步回升。行之有效的資產管理策略成功抓住政策紅利和市場機遇，有效支撐了基金全年經營收入。」

國金中心

國金中心寫字樓憑藉良好租戶結構和貼心服務體系，租戶粘性和市場競爭力領跑同行，年內以穩定出租率為優先考慮，「一客一策」成功續約多家優質租戶，全年續約率超過八成，有效穩定優質客戶資源。國金中心匹配市場需求，全年推出帶裝修中小戶型單元合共約7,200平方米，當中超過八成年內成功出租。國金中心年內促成兩家知名律師事務所和一家投資公司合共擴租超過3,800平方米；新引進優質租戶超過5,000平方米。國金中心寫字樓期末出租率為85.3%，同比基本持平。

零售商場「國金天地」年內積極推進品牌調整，優化租戶結構，結合商務便捷餐飲需求引入烘焙店、連鎖快餐、高端咖啡、潮流零食等新品牌商家。新品牌銷售額較原有品牌同比提升均超過15%，有效拉動了商場銷售。國金天地透過舉辦八周年慶活動、「漫遊熟人節」暑期企劃以及廣州大劇院《劇院魅影》廣州站獨家聯名活動等，升級場景氛圍拉動客流，全年客流量較去年同期增長7.4%。國金天地期末出租率高達98.3%，同比基本持平。

四季酒店2024年平均入住率為81.5%，同比上升1.6個百分點；平均房價為人民幣2,136元，同比下降4.6%。四季酒店通過制定靈活價格策略，緊抓國際商品交易會和假日經濟釋放的市場需求，搶佔高端市場份額，每間可供出租客房收入（RevPAR）為人民幣1,740元，RevPAR競爭指數為114.8，競爭指數連續第十一年在主要競爭群酒店中保持強優勢位置。四季酒店中餐廳榮獲多項米其林獎項，其中愉粵軒蟬聯廣州「米其林一星」餐廳，佰鮮匯榮膺2024年廣州「米其林指南入選餐廳（餐盤獎）」，中餐行政總廚榮獲2024年廣州「米其林指南年輕廚師獎」。

雅詩閣公寓2024平均入住率達90.5%，同比上升0.3個百分點；平均房價為人民幣1,119元，同比上升0.1%；RevPAR為人民幣1,013元，同比上升0.5%；RevPAR競爭指數達140，在公寓競品市場中維持高位。公寓精準把握客群變化趨勢，積極拓展核心客群長住需求，穩定長住客戶群體，長住續約率接近五成。同時緊抓外國入境旅客增量需求，增加短住客戶數量，成功推動全年營業收入再創歷史新高。公寓經營收入和營業毛利（GOP）自2016年起連續九年穩居雅詩閣集團中國區第一名。

越秀金融大廈

越秀金融大廈年內成功續約超過2.6萬平方米，續租率超過六成。為增強產品吸引力，越秀金融大廈主動分析意向客戶需求，全年累計推出約1.4萬平方米帶裝修單元，當中超過九成年內出租，有效縮短招商週期和支撐租金水平。新引進的租戶中包括一家國內大型品牌律師事務所和四家優質金融企業，租戶結構得到不斷優化。針對租賃成本降幅明顯的租戶，越秀金融大廈通過調整樓層、縮減面積等租賃策略，成功挽留六家到期租戶在大廈內調整單元後繼續承租，有效體現招商團隊靈活應變。越秀金融大廈期末出租率為83.7%，同比減少4.8個百分點。

白馬大廈

白馬大廈年內深化「中國品牌服裝國際交易中心」定位，成功續約和引進多家優質租戶，期末出租率攀升至97.1%，創近五年新高；經營收入同比增長12.1%。白馬大廈亦攜手旗下11家原創優質服裝品牌參展2024中國國際服裝服飾博覽會；舉辦2024廣州白馬服裝採購節；攜手旗下優質品牌亮相2024中國（廣州）國際時尚產業大會，巧妙融入2025年全運會元素，邀請體育界冠軍精英現場探店。白馬大廈亦主動探索數字化新模式，推進智慧市場建設，正式發佈白馬智選平台，276個品牌已經進駐，同時利用AI試衣、VR逛店、直播等技術，打造線上成交的第二業績增長曲線。

財富廣場、城建大廈

財富廣場年內引進多家優質租戶，包括一家日用品龍頭企業，持續優化租戶結構。在某大租戶到期不續租的情況下，招商團隊無縫銜接引入一家科技公司承租全層，亦成功續約多家優質租戶，包括一家石油化工行業背景國際投資公司，期末出租率92.4%，同比基本持平。城建大廈年內成功引進一家政府體育服務機構，提升出租率的同時擴大行業知名度，以及續租三家優質租戶合共約2,300平方米，期末出租率92.7%，同比增加4個百分點。

維多利廣場

維多利廣場積極穩定主力租戶「優衣庫」維多利店銷售，年內該店客流量同比增長4%，全年銷售額再次排名全國第一。此外，維多利廣場與宜家睡眠中心、購書中心、信息時報等聯合舉辦多元化主題活動，商場全年客流量同比增長5%，又引進兩家品牌醫美公司，進一步豐富消費場景。維多利廣場全年新簽面積超過1,300平方米，續租面積超過1,200平方米，期末出租率為96.6%，同比增加3.1個百分點。

上海越秀大廈

上海越秀大廈年內推出帶裝修產品匹配租戶拎包入駐需求，新簽面積超過9,900平方米，為2020年以來新簽面積最多的一年。為提高大廈租戶結構抗風險能力，上海越秀大廈年內積極引進多家商業服務和信息科技行業優質租戶，當中包括一家知名合資新能源汽車企業和一家知名合資數字化技術服務商。上海越秀大廈亦依照「一客一策」原則提前制定續租方案，續租率超過七成，期末出租率為89.5%，同比基本持平。

武漢物業

武漢越秀財富中心持續推進空置單元裝修調改，增加中小戶型產品，帶動全年新簽面積超過2.7萬平方米，成功引入多家優質租戶。全年續租超過1.9萬平方米，包括一家中國500強白酒企業、 一家中國500強乳業公司、 一家全球領先電梯公司湖北分支機構在內多家優質企業，續租率超過六成。

星匯維港購物中心持續優化業態組合，充分挖掘受消費者熱捧的新興品牌，增加兒童業態豐富度，活躍整體零售氛圍。全年商場客流量同比增長21%，銷售額同比增長8%。招商團隊成功穩定五家大面積商戶達成續約，前置招商無縫銜接退租商戶，新簽超過6,600平方米，期末出租率為90%，同比基本持平。

杭州維多利

杭州維多利成功續約面積超過1萬平方米，包括一家浙江本土網絡科技公司和一家山西省屬國企在浙江的分公司。杭州維多利年內新引進一批優質租戶，包括一家生物科技公司、一家資產管理公司，及一家建築行業世界500強企業。杭州維多利期末出租率為97.7%，穩定在較高水平。

未來展望

國際環境依然複雜嚴峻，地緣政治和貿易政策不確定性正在上升。一方面，美國經濟增長和通脹率放緩，市場對美聯儲降息節奏持觀望態度，預期一定時間內美元和港元利率水平將維持高水平。另一方面，中國經濟穩字當頭，實施適度寬鬆貨幣政策提振經濟，大力刺激投資和消費以擴大內需，人民幣利率維持較低水平。新質生產力加快培育發展有望形成新的產業動能。

管理人將保持審慎樂觀的態度，實施積極穩健的營運策略，主動管理風險，致力為基金單位持有人帶來穩定回報。資產管理方面，管理人將因應經濟發展走勢實施積極、穩健、靈活的租賃策略，將低碳、綠色、智能、健康理念融合至業務營運各個環節，動態檢視資產組合成長性，敏銳把握潛在投資機會，持續提升資產組合市場競爭力，推進可持續發展。

關於越秀房地產投資信託基金

越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」）於2005年12月21日在香港聯交所上市，為全球首只投資於中國內地物業的上市房地產投資信託基金。越秀房產基金目前持有的物業組合包括位於廣州的廣州國際金融中心、白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、越秀金融大廈、位於上海的越秀大廈、位於武漢的武漢物業（包括武漢越秀財富中心和星匯維港購物中心）、位於杭州的維多利商務中心以及位於香港的越秀大廈共10項高素質物業，物業產權面積共約118.4萬平方米，分別位於中國廣州市、上海市、武漢市、杭州市及香港市的核心商業區域。物業類型包括甲級寫字樓、商業綜合體、零售商業、酒店、服務式公寓、服裝專業市場等。

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