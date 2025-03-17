中信資源公布2024年全年業績 收入大幅增長148.3%至約95.0億港元

香港, 2025年3月17日 - (亞太商訊) - 中信資源控股有限公司（「中信資源」或「公司」，連同其附屬公司統稱為「集團」；股份代號：1205.HK）公布截至2024年12月31日止年度（「年内」）之全年業績。

業績穩中向好 收入利潤實現增長突破

2024年，全球經濟增長的不確定性和複雜性依然存在。面對各種挑戰，集團積極應對，成功化解風險，推動集團穩定發展，並實現收入利潤雙增長、雙達標、雙突破的優異成績。年內，集團實現營業收入約95億港元（2023年：約38.3億港元），同比大幅增長約148.3%；經調整EBITDA約20.8億港元（2023年：約20.6億港元）；歸母淨利潤約5.7億港元（2023年：約5.5億港元），同比增長約3.8%。

截至2024年12月31日，集團資產負債率和有息負債率分別下降至約35.2%和15.5%，淨資產收益率約7.2%，整體資產狀況優良健康。集團擬派發2024年末期股息每股普通股2.60港仙（2023年：2.50港仙）。

油氣業務平穩運行 貿易業務成新發展引擎

年內，集團油氣業務實現作業產量約1,765萬桶，權益產量約948萬桶，分別同比上升約3.2%和約3.0%；油氣業務實現全年營業收入約14.2億港元（2023年：約14.7億港元），貢獻歸母淨利潤約3.4億港元（2023年：約6.9億港元）；油氣貿易業務收入達約59.3億港元（2023年：-），成為集團新發展的重要動能。

集團聚焦科技創新，不斷提高油氣項目勘探與開發管理水平，深挖現有油氣項目潛力，同時以精細化油藏管理，提升油藏開發效果，實現增儲上產。此外，貿易市場部協同各油田項目因地制宜提升權益油銷售價格，拓展月東油田權益油外銷渠道，促使當前客戶提升原油價格；提前預判北美高硫油輸送管道建成的不利影響，完成Seram油田3年期原油銷售招標，鎖定未來收益；集團將繼續積極探索KBM油田新的原油銷售渠道和策略，多元化提升權益油市場價值。

非油業務成功扭虧為盈 推動合營項目提質增效

年內，集團非油業務實現全年營業收入約21.5億港元（2023年：23.51億港元）；貢獻歸母淨利潤約2億港元（2023年：淨虧損約2.6億港元），同比實現扭虧，其中完成AWC的股權與Alcoa Corporation的換股交易，實現歸母淨利潤約1.1億港元。集團穩步推進波特蘭鋁廠產能恢復建設，簽署新EHA電力保障協議，抓住電解鋁價格回升的有利時機，深挖降本增效空間。此外，集團充分履行股東權利，積極協調各類資源，協助CMJV煤炭業務解決運力瓶頸問題。

中信資源執行董事、主席兼行政總裁郝維寶先生表示：「2025年，外部環境仍具有較大的不確定性，挑戰與機遇並存。集團將貫徹『夯實存量主業、『投資+貿易』雙輪驅動』的經營策略，持續加強增儲上產力度，提升產銷量規模，持續引入新工藝和新技術，以科技創新賦能集團發展。此外，集團將穩步推進油氣貿易業務擴大版圖，為將來獲取原油生產商一手資源，開展自主實貨頭寸貿易業務做好充分準備。集團亦將著力打造『小而美』的資源類項目，推進綠電化改造、產業鏈延伸、探索尖端原鋁製造等多領域產業升級的嘗試，致力成為資源能源類的專業化上市公司，為各股東及持份者創造長期價值及理想收益。」

有關中信資源2024年全年業績的詳情，請參考集團在香港聯交所及其網站的全年業績公告。

關於中信資源控股有限公司（股份代號：1205.HK）

中信資源控股有限公司自1997年起，在香港聯合交易所上市。中信資源的主要業務包括石油和煤的勘探、開發和生產，於鋁土礦開採、氧化鋁冶煉、電解鋁領域的投資及油氣貿易。中國中信股份有限公司持有中信資源約59.5%的股權，為中信資源最大股東。

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