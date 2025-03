Bear Robotics「Carti 100」榮獲 2025 年 iF 設計大獎，引領物流自動化新標準

Tuesday, 11 March 2025, 23:58 HKT/SGT Share:

加利福尼亞雷德伍德, 2025年3月11日 - (亞太商訊) - Bear Robotics 欣然宣布旗下 自主移動機器人 Carti 100 榮獲 iF DESIGN AWARD 2025 產品類別中的機器人設計獎項。此項殊榮不僅鞏固了 Bear Robotics 在物流機器人創新設計領域的領導地位,也延續了去年 Servi Plus 獲獎的成功。 Carti 100 從來自 66 個國家、近 11,000 件 參賽作品中脫穎而出,並成功打動由 131 位國際設計專家 組成的評審團。iF 設計大獎作為全球公認的設計卓越標誌,此次獲獎再次彰顯 Bear Robotics 在尖端技術與以用戶為中心的設計理念之間的完美結合。 Carti 100 由 Bear Robotics 矽谷內部設計與工程團隊精心打造,致力於革新室內物流運輸方式。該機器人具備 高達 220 磅(約 100 公斤) 的承載能力,並提供高度 客製化 選項,可靈活適應多種運營環境。此次獲獎不僅肯定了 Carti 100 的創新設計,也凸顯其 卓越的運營能力。 Bear Robotics 執行長 John Ha 表示:「在 Servi Plus 獲獎的基礎上,Carti 100 進一步展現了我們對於機器人技術與直覺化設計的承諾,確保機器人能真正適用於現實世界的應用場景。Carti 100 的設計目標是提升倉庫與工廠的運營效率,因此我們對此次獲獎深感自豪。」 Carti 100 的 緊湊設計 使其能夠靈活穿梭於狹窄空間,適用於多種 室內環境。其 多機協作能力 使得工作流程更為高效且協調。例如,在倉庫測試中,同步運作的 Carti 100 機器人將庫存搬運時間平均縮短 25%。此外,該機器人配備 先進導航技術 與 自動充電功能,單次充電可持續運行長達 10 小時,大幅提升 運營效率與成本效益,徹底改變物料搬運流程。 一位倉庫測試參與者表示:「測試結果顯示,Carti 100 在倉儲環境中顯著提升了貨物搬運的通量,尤其是機器人之間的協同工作能力更是一大突破。」 觀看影片(請點擊此處) 關於 Bear Robotics Bear Robotics 成立於 2017 年,專注於開發 人工智慧(AI)驅動的自主機器人,以提升日常工作效率。我們的旗艦產品 Servi 機器人 已廣泛應用於 北美、歐洲和亞洲 的 餐飲、醫療保健 及 零售 行業。欲了解更多資訊,請造訪 www.bearrobotics.ai 。 關於 iF DESIGN AWARD 自 1954 年 以來, iF DESIGN AWARD 一直被公認為全球頂尖的設計卓越標誌。獲獎作品將展示於 ifdesign.com 。 媒體聯繫

