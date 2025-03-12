聯想控股旗下君聯資本、正奇能科集團共同投資企業漢朔科技在深交所成功上市

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香港, 2025年3月11日 - (亞太商訊) - 3月11日，聯想控股（3396.HK）旗下君聯資本、正奇能科集團共同投資企業漢朔科技(301275.SZ)在深交所創業板成功上市，公司首次公開發行4224萬股，發行價格為27.5元/股，預計募集資金11.62億元。
漢朔科技成立於2012年，是全球領先的智能IoT硬件和行業數字化解決方案提供商之一，業務遍及多個國家和地區，主要服務於商超、3C、餐飲等泛零售行業，以及醫藥、工業、物流、辦公等多領域，用數字化解決方案幫助客戶應對快速變化的市場環境，以獲得競爭優勢。目前，圍繞零售門店數字化領域，漢朔科技構建了以電子價簽系統、SaaS雲平台服務等軟硬件產品及服務為核心的業務體系，為零售行業實現數字化轉型升級提供助力。
漢朔科技憑借強大的研發和創新能力，在電子價簽領域取得顯著成果。截至2024年6月30日，漢朔科技擁有116項境內外發明專利和73項實用新型專利，構建了完善的電子價簽物聯網核心技術體系。自2013年以來，漢朔科技推出超過40款電子價簽產品，完成20多次系統軟件迭代，持續引領行業發展。
公司招股書顯示，2021-2023年，漢朔科技營業收入復合增長率達52.99%。據CINNO統計，2023年國內電子價簽市場佔有率約62%，全球收入規模位列前三。漢朔科技已在美國、英國、法國、德國、荷蘭、澳大利亞等13個國家設立下屬公司，服務全球50多個國家和地區的400多家客戶。
君聯資本於2017年、2018年兩次投資漢朔科技，是其最大的機構投資人。投資後，君聯資本在企業戰略梳理、高管人才引進、後續融資等方面給予了支持和幫助。
在2018年，基於對行業前景的看好、漢朔科技領先的技術實力和場景應用等因素考量，正奇能科集團聯合君聯資本共同入股漢朔科技，並持續賦能公司高質量發展。
君聯資本表示：零售行業的數字化轉型正在加速推進，漢朔科技作為零售門店數字化解決方案的領先企業，憑借扎實的研發能力和技術創新，在電子價簽領域取得了顯著成績。公司創始人侯世國先生帶領團隊，持續推出創新產品，推動行業發展。我們認可漢朔科技在零售數字化領域的戰略佈局和全球化拓展能力，相信公司通過本次上市，能夠進一步提升競爭力，為全球零售行業企業的數字化轉型提供更多支持。
正奇能科集團表示：這些年，我們見證了漢朔科技在堅持技術創新、加強產品技術先進性、深化核心競爭優勢等方面付諸的努力，逐漸成長為行業領軍企業。未來，正奇能科將一如既往聚焦服務科創企業，持續發揮投貸聯動優勢，與更多優秀的科創企業同行，共同在推動科技創新、服務新質生產力發展上貢獻更多力量。
消息來源：聯想控股微空間
（文章內容綜編自君聯資本、正奇能科集團）
話題 Press release summary
部門 电子产品, Funds & Equities, Venture Capital & PE
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