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  • Tuesday, March 11, 2025
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Monday, 10 March 2025, 21:03 HKT/SGT
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來源 Yee Hop Holdings Limited
APEL產品揚威國際：重新定義健康與可持續發展 - 邁向變革性發展
- APEL的前曕目標在世博會同期舉行的大阪大型展覽會和專家研討會獲熱烈支持

APEL在大阪Knowledge Capital舉行的互動展覽現已開幕，並將持續至2025年12月底。

香港, 2025年3月10日 - (亞太商訊) - 隨著2025年日本大阪關西世界博覽會（以下簡稱「世博會」）即將揭開序幕，義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）之間接非全資附屬公司Absolute Pure EnviroSci Limited（以下簡稱「APEL」或「本公司」）正式發佈其雄心勃勃的計劃，旨在重新定義日本健康與可持續發展。APEL的舉措與大阪世博會的主題「構建未來社會，想像明日生活」深度契合，彰顯其對解決人類與生態福祉相關的全球迫切挑戰的堅定承諾。

APEL願景：以科學和可持續發展革新醫療保健、環境及寵物健康領域

APEL的核心使命是通過創新來解決全球挑戰。基於本公司的使命，APEL的策略性路線圖致力於將解決方案應用於醫療保健、環境及寵物健康領域。APEL在大阪Knowledge Capital舉行的互動展覽現已開幕，並將持續至2025年12月底。此次展覽與世博會相輔相成，將作為一個互動平台，吸引來自世界各地的訪客，展示領先科技、凝聚利益相關者並建立加速正面影響力的聯盟。

義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）主席詹燕群先生（右三）、APEL董事楊學光
博士（右二）及APEL主席鍾偉强博士（右一）與研討會嘉賓合照。
APEL於大阪舉行生物醫藥技術創新專家研討會。

APEL革命性產品陣容彰顯其策略雄心

APEL三大旗艦創新-WisepuraTM、GERMAGICTM及GERMAGICTM PET精準針對日本迫切需求，兼具可擴展性：

1. WisepuraTM：重塑公共衛生標準

與香港科技大學聯合研發的WisepuraTM致力於對抗抗菌素耐藥性與環境危害：

- WisepuraTM Aquapura：一種長效抗菌材料，用於消除異味和保障水質安全。

  - 目標：在2025年10月前將此技術應用於100+個公共設施，減少高達 99%的水媒病原體。

- WisepuraTM Airpura：一種抗菌塗層，用於空氣淨化。

  - 目標：攜手15+個日本智慧城市，減少交通系統中的空氣傳播感染。

2. GERMAGICTM：在各種環境提高衛生標準

基於獲全球20+間機構認證的多層次殺菌塗層技術（MAP-1），GERMAGICTM將革新5,000億日圓規模的日本衛生市場：

- 飛機空氣淨化：與日本領先航空公司合作，計劃在2025年第四季前將MAP-1應用於200+架飛機，減低高達60%的機艙病菌傳播。

- 智能建築整合：與Techno Frontier合作，將MAP-1融入環保建材，目標實現暖通空調系統節能30%。

3. GERMAGICTM PET：提升人寵共生關係

APEL以科技驅動的寵物護理品牌融合了診斷與抗菌解決方案：

- 目標：在2026年前佔據1.2兆日圓的日本寵物市場的10%份額，在都市家庭減少高達50%與寵物相關的過敏。

- 創新：於東京和大阪設立寵物健康中心，為50,000+隻寵物提供即時健康監測。  

APEL三大旗艦創新-WisepuraTM、GERMAGICTM及GERMAGICTM PET。

建立堅定信心：日本各界領袖全力支持APEL

2025年3月6日，APEL於大阪舉辦了一場專家研討會，標誌著APEL重要的里程碑，並匯聚了日本企業、學術界和政府代表，包括：Knowledge Capital總製作人野村卓也先生 (Takuya Nomura) 、香港貿易發展局大阪事務所長Ricky Fong先生、日本經濟同友會幹事古川令治先生 (Ryoji Furukawa) 、京都大學前川真治教授 (Shinji Maegawa) 、 Quantum Life創始人兼首席執行官黃園醫學博士、Techno Frontier社長河原利和先生(Kawahara Toshikazu)、創域互動有限公司創始人張偉文先生及GERMAGIC™上海總經理鍾耀武先生。

邁向變革性健康與環境保護發展

APEL主席鍾偉强博士表示：「在我們不懈應對全球挑戰的過程中，我們致力將科學研究轉化為提升生活品質及居住環境的實效應用。我們深感榮幸在本次研討會獲得日本各界鼎力支持。同時，本次研討會標誌著APEL在全球拓展健康與環境科技創新的新篇章。在進軍日本市場之際，我們期待與當地研究人員、機構及企業合作，開發領先解決方案以應對全球迫切挑戰，共創更美好的明天。」

在大型展覽會和專家研討會的推動下，APEL深信其創新成果將帶來顯著效益，提升健康與福祉，並促進可持續發展。各界對這些發展的殷切期待，體現了APEL追求卓越的承諾和建立更健康世界的願景。  

關於APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）為香港聯合交易所主板上市公司-義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）的間接非全資附屬公司，以改善生活品質及居住環境為使命，主要從事健康與環境科技創新的研究、開發及商業化。基於其多層次殺菌塗層技術（MAP-1），APEL已在四個關鍵領域：飛機空氣淨化、水質淨化、畜牧健康和環保建材，研發專門的應用配方，旨在應對全球迫切挑戰。APEL期待與全球研究人員和行業夥伴合作，推動更多健康與環境科技創新。

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