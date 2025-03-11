APEL在大阪Knowledge Capital舉行的互動展覽現已開幕，並將持續至2025年12月底。

香港, 2025年3月10日 - (亞太商訊) - 隨著2025年日本大阪關西世界博覽會（以下簡稱「世博會」）即將揭開序幕，義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）之間接非全資附屬公司Absolute Pure EnviroSci Limited（以下簡稱「APEL」或「本公司」）正式發佈其雄心勃勃的計劃，旨在重新定義日本健康與可持續發展。APEL的舉措與大阪世博會的主題「構建未來社會，想像明日生活」深度契合，彰顯其對解決人類與生態福祉相關的全球迫切挑戰的堅定承諾。

APEL願景：以科學和可持續發展革新醫療保健、環境及寵物健康領域

APEL的核心使命是通過創新來解決全球挑戰。基於本公司的使命，APEL的策略性路線圖致力於將解決方案應用於醫療保健、環境及寵物健康領域。APEL在大阪Knowledge Capital舉行的互動展覽現已開幕，並將持續至2025年12月底。此次展覽與世博會相輔相成，將作為一個互動平台，吸引來自世界各地的訪客，展示領先科技、凝聚利益相關者並建立加速正面影響力的聯盟。

義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）主席詹燕群先生（右三）、APEL董事楊學光

博士（右二）及APEL主席鍾偉强博士（右一）與研討會嘉賓合照。

APEL於大阪舉行生物醫藥技術創新專家研討會。

APEL革命性產品陣容彰顯其策略雄心

APEL三大旗艦創新-WisepuraTM、GERMAGICTM及GERMAGICTM PET精準針對日本迫切需求，兼具可擴展性：

1. WisepuraTM：重塑公共衛生標準

與香港科技大學聯合研發的WisepuraTM致力於對抗抗菌素耐藥性與環境危害：

- WisepuraTM Aquapura：一種長效抗菌材料，用於消除異味和保障水質安全。

- 目標：在2025年10月前將此技術應用於100+個公共設施，減少高達 99%的水媒病原體。

- WisepuraTM Airpura：一種抗菌塗層，用於空氣淨化。

- 目標：攜手15+個日本智慧城市，減少交通系統中的空氣傳播感染。



2. GERMAGICTM：在各種環境提高衛生標準

基於獲全球20+間機構認證的多層次殺菌塗層技術（MAP-1），GERMAGICTM將革新5,000億日圓規模的日本衛生市場：

- 飛機空氣淨化：與日本領先航空公司合作，計劃在2025年第四季前將MAP-1應用於200+架飛機，減低高達60%的機艙病菌傳播。

- 智能建築整合：與Techno Frontier合作，將MAP-1融入環保建材，目標實現暖通空調系統節能30%。

3. GERMAGICTM PET：提升人寵共生關係

APEL以科技驅動的寵物護理品牌融合了診斷與抗菌解決方案：

- 目標：在2026年前佔據1.2兆日圓的日本寵物市場的10%份額，在都市家庭減少高達50%與寵物相關的過敏。

- 創新：於東京和大阪設立寵物健康中心，為50,000+隻寵物提供即時健康監測。

APEL三大旗艦創新-WisepuraTM、GERMAGICTM及GERMAGICTM PET。

建立堅定信心：日本各界領袖全力支持APEL

2025年3月6日，APEL於大阪舉辦了一場專家研討會，標誌著APEL重要的里程碑，並匯聚了日本企業、學術界和政府代表，包括：Knowledge Capital總製作人野村卓也先生 (Takuya Nomura) 、香港貿易發展局大阪事務所長Ricky Fong先生、日本經濟同友會幹事古川令治先生 (Ryoji Furukawa) 、京都大學前川真治教授 (Shinji Maegawa) 、 Quantum Life創始人兼首席執行官黃園醫學博士、Techno Frontier社長河原利和先生(Kawahara Toshikazu)、創域互動有限公司創始人張偉文先生及GERMAGIC™上海總經理鍾耀武先生。

邁向變革性健康與環境保護發展

APEL主席鍾偉强博士表示：「在我們不懈應對全球挑戰的過程中，我們致力將科學研究轉化為提升生活品質及居住環境的實效應用。我們深感榮幸在本次研討會獲得日本各界鼎力支持。同時，本次研討會標誌著APEL在全球拓展健康與環境科技創新的新篇章。在進軍日本市場之際，我們期待與當地研究人員、機構及企業合作，開發領先解決方案以應對全球迫切挑戰，共創更美好的明天。」

在大型展覽會和專家研討會的推動下，APEL深信其創新成果將帶來顯著效益，提升健康與福祉，並促進可持續發展。各界對這些發展的殷切期待，體現了APEL追求卓越的承諾和建立更健康世界的願景。

關於APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）為香港聯合交易所主板上市公司-義合控股有限公司（香港主板上市編號: 1662）的間接非全資附屬公司，以改善生活品質及居住環境為使命，主要從事健康與環境科技創新的研究、開發及商業化。基於其多層次殺菌塗層技術（MAP-1），APEL已在四個關鍵領域：飛機空氣淨化、水質淨化、畜牧健康和環保建材，研發專門的應用配方，旨在應對全球迫切挑戰。APEL期待與全球研究人員和行業夥伴合作，推動更多健康與環境科技創新。

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