

香港, 2025年3月10日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)欣然宣布榮獲2025香港可持續發展創新科技大獎的「綠色供應鏈創新科技」卓越獎。中信國際電訊CPC憑藉創新解決方案「智化算 (AI Analytics)」，為可持續供應鏈管理帶來的突破及卓越價值而榮獲殊榮。 中信國際電訊CPC榮獲2025香港可持續發展創新科技大獎

【綠色供應鏈創新科技】卓越獎 香港可持續發展創新科技大獎旨在嘉獎各行各業的機構以及創科人才，以表彰其因應自身行業和業務範圍，將可持續發展理念融入創新科技。中信國際電訊CPC的「智化算」憑藉其將人工智能（AI）和機器學習技術融入供應鏈營運的能力脫穎而出，賦能企業實現更高的效率、準確性和環境可持續性。 以創新驅動環境、經濟與社會共贏 「智化算」訂單需求智能預測解決方案是基於「大數據、小模型、多場景、智能應用」的理念，並採用「模型即服務」（MaaS）框架開發。方案透過深度學習結合大語言模型，融合自主研發並獲多項專利的智能演算法，構建訂單需求預測多模態知識庫。通過算力資源調配及跨維度循環訓練，糅合創新技術將人工智能大模型變成針對客戶生產模式的數據分析應用方案，讓企業不再受限於零樣本、小樣本場景，打造一個真正的"拎包入住"的算法應用方案。快速為企業提供智能化及可視化關鍵數據分析，賦能企業掌控最新業務動態及營運格局提升供應鏈效率、減少浪費以及推動可持續實踐，創造顯著價值。 「智化算」訂單需求預測解決方案是貫通物料採購和生產活動中的"中樞神經"，確保流程高效運作。通過利用嶄新AI技術，包括深度學習和大語言模型（LLMs），「智化算」實現了精準的需求預測，進一步減少材料浪費、優化資源使用並最小化環境影響。在經濟層面，方案有效降低了營運成本、改善了現金流，並通過實時數據分析提升效率。在社會層面，方案讓企業能夠快速回應市場需求，確保及時交付並提高客戶滿意度。「智化算」訂單需求預測解決方案展示了在實際商業場景中的實用性，並彰顯了創新如何同時推動可持續發展、經濟增長和社會進步。 中信國際電訊CPC創新研發及信息技術部副總裁李超群先生表示：「我們深感榮幸獲得此殊榮，彰顯了我們在推動可持續技術創新方面的承諾。「智化算」訂單需求預測解決方案代表了一種突破性的供應鏈管理方法，將人工智能(AI)與實用及可擴展的解決方案無縫結合，賦能企業在快速變化的環境中穩步前行。通過減少浪費、提升供應鏈可持續性、提高客戶滿意度並推動經濟效率，我們為實現更綠色、更具社會責任感和經濟可持續的未來感到自豪。」 中信國際電訊CPC以創新科技賦能綠色實踐，推動可持續發展，重塑行業效率新高度。聚焦ESG目標，中信國際電訊CPC構建強大生態伙伴圈，通過AI創新解決方案，賦能企業高效轉型，降本增效，引領可持續發展新未來。 關於香港可持續發展創新科技大獎 香港可持續發展創新科技大獎由全球可持續發展規劃師學會主辦，創新科技署及多個政府部門與産學研單位全力支持。旨在透過嘉獎各行業的機構、企業以及創科人才，以表彰其因應自身行業和業務範圍，將可持續發展理念融入創新科技，從開發、規劃、應用、發展及解決方案均以可持續發展為原則，並讓社會各階層能夠接觸和了解香港在可持續創科發展的成就和貢獻。詳情參閱https://wisdp.org/wp/hk/hksdit2025/。 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。 請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 傳媒查詢： Catherine Yuen

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