盈立證券激增300%香港本地用戶 開設2家新分行 搶佔市場份額

香港, 2025年3月10日 - (亞太商訊) - 由周大福控股戰略入股的uSMART盈立證券有限公司（下稱「盈立證券/ 本公司」）欣然宣佈將在落馬洲港鐵站及西九龍高鐵站開設兩家新分行。受近期港股熾熱投資氣氛帶動，過去1年內，香港本地註册用戶較去年同期增長300%。為提供更便捷及優質的客戶體驗，盈立證券決定在九龍和新界設立新分行，以滿足不同地區客戶的需求，進一步擴大客戶基礎。

近期中國『十大科技股』十分火熱，表現媲美美國『神奇七股』，市場估值亦具有吸引力，因此吸引不少投資者的關注。這股投資熱潮使本公司的開戶需求大幅上升，我們預期這勢頭將會持續，並看好未來股市投資環境。因此，盈立證券決定抓緊這個發展機遇，同時開設兩間新分行，提升市場競爭力。 作為首家在港鐵站內設立分行之券商，這不僅是一次創新突破，更是品牌發展中的重要里程碑。為方便客戶，我們特選在這兩個交通熱點開設分行，預計將於 2025 年中隆重開幕，並實施每星期7天營業服務。客戶可在分行面對面與投資顧問進行一般查詢、辦理開戶及諮詢投資理財等事宜。如遇到任何使用流動交易程式時的疑問，客戶亦可亦可親臨分行體驗查詢。

西九龍高鐵站分行初步效果圖

為慶祝兩家分行即將投入服務，uSMART盈立證券將於4月推出「ATM三巨頭」 (騰訊、阿里巴巴、美團) 免佣 及 免平台費 優惠，惠及所有持有uSMART盈立證券賬戶的客戶。此外，本公司亦歡迎客戶提議心水港股，並將於第三季根據客戶的反饋調整，相信這將為客戶創造更可觀的收益。 為回饋忠實客戶多年的支持，uSMART盈立證券亦同時提供多項 真全免 優惠，包括：

1)100隻港股ETF 0佣 0平台費；

2)月供美股、港股0佣 0平台費 0存倉費

無論新客戶及現有客戶，都可以享受真全免，絕無取巧，我們設計以上優惠，旨在滿足短線、中線及長線投資策略，讓持有uSMART盈立證券賬戶的客戶均能受益。

隨著全球股市交投活躍，過去1年內，盈立證券（新加坡）的註册用戶數量較去年同期驟升8倍。最近uSMART盈立集團的全資子公司uSMART Capital,LLC 正式獲批美國 FINRA券商牌照，這標誌著集團在全球金融市場的戰略佈局取得了重大進展。展望未來，uSMART盈立證券將繼續以科技賦能金融，致力於為全球客戶創造更多價值，並推動金融服務的創新與升級。

關於uSMART盈立證券：

由周大福控股戰略入股的盈立證券是一間領先科技港資券商，成立於2018年，7年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力，致力於將科技與金融深度融合，業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域，為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台 uSMART HK APP和uSMART SG APP，分別由盈立證券（香港）和盈立證券（新加坡）提供服務。集團APP支持港股、美股、A股（滬深港通）、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務，此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務，打造全方位綜合性資產管理解決方案。 詳情可瀏覽 www.usmart.hk/zh-hk

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