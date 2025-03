Monday, 10 March 2025, 12:14 HKT/SGT Share:

來源 uSMART 盈立證券激增300%香港本地用戶 開設2家新分行 搶佔市場份額

香港, 2025年3月10日 - (亞太商訊) - 由周大福控股戰略入股的uSMART盈立證券有限公司(下稱「盈立證券/ 本公司」)欣然宣佈將在落馬洲港鐵站及西九龍高鐵站開設兩家新分行。受近期港股熾熱投資氣氛帶動,過去1年內,香港本地註册用戶較去年同期增長300%。為提供更便捷及優質的客戶體驗,盈立證券決定在九龍和新界設立新分行,以滿足不同地區客戶的需求,進一步擴大客戶基礎。 近期中國『十大科技股』十分火熱,表現媲美美國『神奇七股』,市場估值亦具有吸引力,因此吸引不少投資者的關注。這股投資熱潮使本公司的開戶需求大幅上升,我們預期這勢頭將會持續,並看好未來股市投資環境。因此,盈立證券決定抓緊這個發展機遇,同時開設兩間新分行,提升市場競爭力。 作為首家在港鐵站內設立分行之券商,這不僅是一次創新突破,更是品牌發展中的重要里程碑。為方便客戶,我們特選在這兩個交通熱點開設分行,預計將於 2025 年中隆重開幕,並實施每星期7天營業服務。客戶可在分行面對面與投資顧問進行一般查詢、辦理開戶及諮詢投資理財等事宜。如遇到任何使用流動交易程式時的疑問,客戶亦可亦可親臨分行體驗查詢。 西九龍高鐵站分行初步效果圖 為慶祝兩家分行即將投入服務,uSMART盈立證券將於4月推出「ATM三巨頭」 (騰訊、阿里巴巴、美團) 免佣 及 免平台費 優惠,惠及所有持有uSMART盈立證券賬戶的客戶。此外,本公司亦歡迎客戶提議心水港股,並將於第三季根據客戶的反饋調整,相信這將為客戶創造更可觀的收益。 為回饋忠實客戶多年的支持,uSMART盈立證券亦同時提供多項 真全免 優惠,包括: 1)100隻港股ETF 0佣 0平台費;

2)月供美股、港股0佣 0平台費 0存倉費 無論新客戶及現有客戶,都可以享受真全免,絕無取巧,我們設計以上優惠,旨在滿足短線、中線及長線投資策略,讓持有uSMART盈立證券賬戶的客戶均能受益。 隨著全球股市交投活躍,過去1年內,盈立證券(新加坡)的註册用戶數量較去年同期驟升8倍。最近uSMART盈立集團的全資子公司uSMART Capital,LLC 正式獲批美國 FINRA券商牌照,這標誌著集團在全球金融市場的戰略佈局取得了重大進展。展望未來,uSMART盈立證券將繼續以科技賦能金融,致力於為全球客戶創造更多價值,並推動金融服務的創新與升級。 關於uSMART盈立證券: 由周大福控股戰略入股的盈立證券是一間領先科技港資券商,成立於2018年,7年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力,致力於將科技與金融深度融合,業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域,為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台 uSMART HK APP和uSMART SG APP,分別由盈立證券(香港)和盈立證券(新加坡)提供服務。集團APP支持港股、美股、A股(滬深港通)、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務,此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務,打造全方位綜合性資產管理解決方案。 詳情可瀏覽 www.usmart.hk/zh-hk 傳媒查詢: 黃曉霖 Carrie Wong

9788 4665

carriewong@usmart.hk



