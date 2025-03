Sunday, 9 March 2025, 13:41 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 珠寶雙展匯聚逾82,000環球買家 - 市場氣氛勝預期 東盟、中東買家增

- 香港國際珠寶展於昨天圓滿閉幕,香港國際鑽石、寶石及珍珠展亦於上周四結束

- 兩展共吸引來自141個國家及地區、逾82,000名買家親臨採購,展示香港商貿平台的國際影響力

- 東盟、中東、西歐和南美買家均見增長

- 現場問卷調查結果顯示,買家及展商認為未來兩年珠寶產品於中東市場的增長潛力最大

- 逾四成受訪者預計未來一至兩年整體銷售額將會上升,逾五成受訪者預計持平 香港, 2025年3月9日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的第41屆香港國際珠寶展以及第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展,繼續採用「兩展兩地」模式,雲集來自逾40個國家及地區、約4,000家展商參與。珠寶展昨天於香港會議展覽中心圓滿閉幕,而鑽石、寶石及珍珠展已於上周四在亞洲國際博覽館結束。今屆珠寶展首次增設「黃金首飾」展區,蒐羅設計新穎的金飾,以及「新晉珠寶設計師」專區,展示設計新秀的潛力,幫助業界把握新機遇。 珠寶雙展共吸引來自141個國家及地區、逾82,000名買家親臨採購,其中有來自125個國家及地區約32,000名買家參與鑽石、寶石及珍珠展,以及來自133個國家及地區約51,000名買家出席珠寶展,東盟、中東、西歐和南美買家均錄得增長,充分彰顯珠寶雙展的國際化。 香港貿發局副總裁張淑芬表示:「作為全球領先的珠寶商貿平台,珠寶雙展聯結全球買家,並舉辦超過30場行業講座及活動,推動業界創新及交流,同時積極透過珠寶設計比賽推廣本地設計及發掘業界新秀,展示珠寶雙展於國際珠寶業界的影響力,以及香港作為世界一流會展中心的地位。」 展商及買家最看好中東市場 為更深入了解珠寶行業趨勢,香港貿發局對現場1,434名參展商和買家進行問卷調查。結果發現買家及展商對經濟前景的態度審慎樂觀,問卷調查重點結果如下: 市場及行業展望: 44.2%受訪者預計未來一至兩年整體銷售額將會上升,50.6%受訪者預計持平。受訪者認為未來兩年珠寶產品於以下目標銷售市場的增長前景為理想及非常理想:中東(76.8%)、印度(72.6%)、澳洲及太平洋群島(67.8%)、東盟(66.2%)、韓國(66%)。市場潛力方面,最多受訪者正在嘗試開拓的市場分別是歐洲(24.9%)、東盟(15.2%)、北美洲(13.4%)、中東(11.4%)、日本(7.9%)。未來三年,人工智能(62.8%)、大數據(46.9%),以及社交媒體(44.6)的技術進步對珠寶行業影響最大。 產品趨勢: 受訪者認為今年時尚首飾(61.9%)、貴重珠寶(39.1%)、輕奢首飾(24.4%)有最大增長潛力。黃色K金(43.4%)、白色K金(37.8%)及純黃金(28.6%)是2025年最受歡迎的貴金屬產品。鑽石(47.6%)是今年最受歡迎的寶石,其次是紅寶石(26.2%)、祖母綠(19.1%)。 香港貿發局呼應最新公布的政府財政預算案,協助本地企業開拓內地市場及增加電商銷售。今年淘寶天貓首次參與珠寶展,助展商突破地域界限,開拓內地市場,共有10間參展商及六位網紅達人參與,總觸及高達超過600萬人次,銷售額達5,000萬港元。 參展商稱銷售額超預期珠寶雙展廣受全球業內人士喜愛,有展商反映銷售喜出望外。在珠寶展,帶來九個設計師的香港展商亞洲珠寶文化設計工藝協會創會會長鄭陳曼芝說:「我們希望透過這次展會接觸中東買家,並開拓新的國際市場,期望銷售額達100萬至300萬美元。」香港展商新世界海達有限公司董事長張海達亦稱今年接觸到俄羅斯、韓國及中國內地客戶,在展會的銷售表現較去年升三倍。 在鑽石、寶石及珍珠展,德國展商HC Arnoldi e.K.行政總裁Carl Philip Arnoldi表示:「展會最大優勢之一是吸引全球製造商及買家參與,參展首天已接觸到許多中東和亞洲的客戶,我們預計今年銷售將有20%至50%的升幅。」另有展商表示通過展會不但接觸到美國大型零售業優質買家,亦找到新興市場如印尼、菲律賓及越南等具潛力的合作夥伴,又見許多買家重臨採購。 同時,部份中國內地、中東、美國及馬來西亞的買家預計在珠寶雙展斥資數十萬至上百萬美元採購。在珠寶展,來自中國內地的湖南省彩度珠寶貿易有限公司已訂購價值超過40萬美元的高品質澳洲珍珠;來自阿聯酋的Kanz Jewels LLC已預算25 萬美元作採購之用;黎巴嫩買家Michel Zoughaib稱讚展會提供一站式平台,可採購不同設計的產品,甚至珠寶技術及包裝,預算花費100萬美元,「如覓得合適的供應商,我可把預算提高至約1,500萬美元。」 美國買家David Levy Diamond Inc.總裁David Levy亦稱,在展會不但可聯繫生產商,也能接觸供應鏈中不同類型的企業,只需來香港珠寶雙展便可覓得所需一切,「相信會在鑽石、寶石及珍珠展花費20萬美元,在珠寶展預料最少花費25萬美元。」另外,有來自東盟市場買家採購態度積極,例如馬來西亞多美集團預算花費10至20萬美元採購。 提升穆斯林友善採購體驗配套 今年大會為鼓勵穆斯林買家來港採購,特別加強穆斯林友善措施,包括會場設祈禱室、提供接駁巴士往返清真寺、提供穆斯林友善酒店和餐廳名單、並與香港旅發局合作提供特色導賞團等,鼓勵穆斯林買家來港採購。 作為全球領先的一站式珠寶業採購平台,今年珠寶雙展繼續沿用「展覽+」(EXHIBITION+)線上線下融合模式,讓企業延伸實體展中的洽商至網上智能配對平台。當中「商對易」(Click2Match)的人工智能會為展商及買家提供線上商貿配對。在場買家則可利用「掃碼易」(Scan2Match)掃描展商的二維碼,於展會期間或之後隨時隨地於線上洽談。買家亦可以通過「香港貿發局商貿平台」流動應用程式(HKTDC Marketplace App)及兩展的官方網頁,預先完成登記及認證買家證,大大提升進場及採購效率。 圖片下載:https://bit.ly/3XyhcAc 由香港貿發局主辦的第41屆香港國際珠寶展,以及第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展圓滿結束。 珠寶雙展廣受全球業內人士喜愛,買家採購態度積極。 財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)甄美薇(右五)擔任珠寶交流酒會的主禮嘉賓,酒會接待來自海內外的珠寶業界代表、買家等,促進業界的交流合作。 珠寶匯演展示最新創意設計,促進各方交流。 淘寶天貓參與珠寶展,助展商突破地域界限,開拓內地市場。 珠寶展增設「黃金首飾」展區,展示設計新穎的金飾。 珠寶雙展設38個展館,其中亞洲珠寶文化設計工藝協會首度參展。此外,珠寶展今年新增「新晉珠寶設計師」專區,展示新生代設計師的創意及工藝。 珠寶雙展期間舉行超過30場珠寶行業講座及交流活動。

香港貿發局新聞中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 香港貿易發展局傳訊及公共事務部: 夏妙婷 電話:(852) 2584 4575 電郵:sharon.mt.ha@hktdc.org 張希汶 電話:(852) 2584 4272 電郵:serena.hm.cheung@hktdc.org 劉茸 電話:(852) 2584 4472 電郵:clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



