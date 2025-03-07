業聚醫療連續四年實現收入增長 達1.64億美元創新高 純利達3,970萬美元 建議派發末期股息每股10港仙



業績亮點： - 收入同比增長6.6%達164.1百萬美元創新高。

- 銷量達1.7百萬件，其中1.5百萬件為自有產品，同比增長4.8%。

- 毛利上升7.5％至114.5百萬美元，毛利率提升至69.8％；公司擁有人應佔利潤達39.7百萬美元。

- 董事會建議派發末期股息每股10港仙，派息比率為26.7％。

- 集團的財務狀況穩健，年末現金及銀行結餘為248.6百萬美元，擁有充足資金支持日後的併購計劃。

- 在新收購的印尼及韓國分銷商推動下，加上來自直銷業務的內生增長，亞太區市場收入同比增長43.7％，而美國及中國市場亦於2024年下半年呈現復甦跡象。

- 集團於2023年11月收購德國公司eucatech AG後，已為其產品在捷克、意大利、馬來西亞、沙特阿拉伯、西班牙、瑞士、阿聯酋及越南完成註冊。 香港, 2025年3月7日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司（「業聚醫療」或「集團」；股份代號：6929）今天宣佈截至截至2024年12月31日止年度（「年度」）的全年業績。儘管業務環境充滿挑戰，但集團仍創下收入新高，並錄得穩健純利。 受到下半年美國市場銷售回升，以及亞太區市場的持續增長帶動，集團的收入達164.1百萬美元，較去年增長6.6%。若撇除匯兌的影響，收入更同比增長8.7%。毛利上升7.5％至114.5百萬美元，毛利率亦微升至69.8％。回顧年度內，集團積極整合在2023年底收購的三間公司的旗下業務，為長遠達到理想業績奠定基礎。儘管相關整合工作短暫產生額外費用，導致公司擁有人應佔利潤錄得39.7百萬美元（2023年：45.1百萬美元），然而這些工作預計能於未來創造顯著的協同效應。撇除上述的額外開支，集團的三大核心經營開支，包括銷售及分銷開支、一般及行政開支以及研發開支，維持在與去年相若的水平。 於2024年12月31日，集團的財務狀況穩健，現金及銀行結餘達約248.6百萬美元（2023年：255.8百萬美元）。經審慎評估集團未來資金需求後，董事會建議派發末期現金股息每股10港仙（2023年：每股10港仙），以答謝股東及投資者一直以來的支持。 業聚醫療董事長、執行董事兼首席執行官錢永勛先生表示：「2024年，業聚醫療團隊迎難而上，在強化研發、生產、供應鏈、臨床、監管、質量、銷售及市場推廣等領域不遺餘力。其中，我們在印尼和韓國新收購的分銷商迅速為集團帶來貢獻，推動了我們在亞太市場的表現。與此同時，我們也專注於eucatech AG的產品註冊工作，並取得八個國家註冊批准，並將會在更多國家取得進展。2025年將迎來業聚醫療成立25週年。過去，我們已成功在全球市場建立了良好聲譽，以及持續數年達到收入增長。憑藉不懈的創新、強大的全球佈局以及領先的產品組合，我們有信心能再創高峰。展望未來，我們會繼續致力改善患者的治療效果，同時為股東創造長遠價值。」 廣泛的銷售網絡推動亞太地區及歐洲、中東及非洲地區增長 業聚醫療透過覆蓋全球70多個國家和地區的廣泛銷售網絡銷售產品，並在主要市場保持均衡的收入比例。受惠於印尼及韓國新收購的分銷商帶來的外部增長，以及馬來西亞、新加坡、香港、越南及印度市場的強勁內生增長，亞太區市場於回顧年度成為集團的主要增長動力，收入增加43.7％至52.2百萬美元。其中，最新一代刻痕球囊Scoreflex TRIO自2024年初在馬來西亞推出後，銷量迅速攀升。此外，來自歐洲、中東及非洲的收入同比增長7.9%，達到39.2百萬美元，主要由集團的自有球囊產品在直銷市場（如德國及西班牙）以及分銷市場（如捷克、斯洛伐克及英國）的銷量增長帶動。 中國內地及美國市場於2024年下半年均取得顯著改善。隨著京津冀「3+N」聯盟帶量採購（「帶量採購」）在各省陸續推行，以及集團採取更積極的營銷策略，Scoreflex的銷量增長勢頭良好。因此，下半年中國市場的表現有所改善，全年收入達到20.7百萬美元。同時，在集團與美國分銷商雅培進行積極商討後，美國市場的收入逐漸回升。 尤其是高售價產品Scoreflex NC，其下半年的銷量為上半年的逾三倍，帶動美國市場的收入達到17.5百萬美元。日本市場的收入則為34.4百萬美元。 多元化創新產品：涵蓋獲批及即將進行臨床試驗階段的產品 截至2024年12月31日，業聚醫療在全球主要司法管轄區擁有超過240項授權專利及公佈專利申請，並擁有逾50款獲批產品。於2024年，集團在產品註冊及臨床試驗方面取得重大進展，包括： - Teleport Neuro獲得國家藥監局批准，Teleport XT、JADE PLUS 14/18/35 OTW、Sapphire Ultra及Sapphire NC Ultra 獲得FDA批准；以及Sapphire Ultra、Sapphire NC Ultra、Xtenza和Teleport XT獲得CE標誌；

- 向國家藥監局提交導引導管及Jade PTA型號擴充的註冊申請，及向PMDA提交Scoreflex QUAD及Teleport Glide註冊申請；

- 在中國境內進行的Scoreflex TRIO臨床試驗已完成病人入組，並於2025年1月向國家藥監局提交申請；

- 於2024年第四季在美國展開Sapphire 3臨床試驗的病人入組，預計將於2026年第一季提交申請批准。 繼2023年底收購eucatech AG後，集團積極在多個國家為其產品eucaLimus（藥物洗脫支架）、Support C（冠狀動脈藥物塗層球囊）及VITUS（外周藥物塗層球囊）辦理註冊。上述一種或多種產品已於捷克、意大利、馬來西亞、沙特阿拉伯、西班牙、瑞士、阿聯酋及越南等地完成註冊，而於香港、印尼及新加坡的註冊申請亦有待批准。此外，為了在MDR制度下為上述產品續領CE標誌，集團已開展臨床登記，並聘請國際知名的關鍵意見領袖（「KOL」）臨床醫師擔任該等登記的首席調查專家。 同時，集團繼續投資於新產品管線，例如抽吸導管、雙腔導管、外周刻痕球囊及鞘管，並預期於2025年向各監管機構提交該等產品的註冊申請。為迎合「介入無植入」的趨勢，集團亦投資於自有紫杉醇藥物塗層球囊，預計於2025年第四季在日本展開臨床試驗。 本年度，合資企業OrbusNeich P＆F致力推進TricValve在亞太區兩大市場的臨床研究。在中國境內的臨床試驗已於2024年4月開始，而在日本的PMDA臨床試驗方案批准預計將於2025年底完成。 除自有產品外，集團與一家中國製造商訂立分銷協議，自2024年12月起在香港及澳門分銷其血管內超聲波（IVUS）導管，從而令產品組合更為多元化。 嚴格的生產程序確保卓越產質 截至2024年12月，業聚醫療的球囊年產能達約2百萬件，支架年產能達約60,000件，並採用嚴格的品質管理系統及維持ISO 13485，以保障產品品質。其中，eucatech AG於2024年下半年通過ISO 13485再認證審核，而深圳基地亦於2024年6月取得ISO 14001及ISO 45001認證，突顯集團對可持續發展的承諾。 此外，集團於中國杭州建設旗下最大研發及製造設施的工程於年內進展順利。集團目前致力提升其自動化水平，以減低勞動力需求及提高營運效率，最終降低整體營運成本。新設施預計於2027年投產，投產後產品年產能將增加2.4百萬件。 錢先生總結：「展望2025年，有見亞太地區和歐洲、中東及非洲地區增長強勁，加上美國及中國市場持續復甦，我們對集團的前景保持審慎樂觀。過去25年，我們的成功基石建立在持續創新、拓展產品線及鞏固銷售網絡之上。這些努力，加上整合收購業務帶來的協同效應，讓我們準備就緒，把握未來的商機。我們的財政實力雄厚，也將有助我們把握行業整合的機遇，進行策略併購，藉此增強技術儲備及擴大產品組合。為了在醫療器械市場中達到穩定增長，我們將更重視可持續發展，以迎合瞬息萬變的醫療行業格局，同時貫徹實踐改善患者治療效果的使命。」 關於業聚醫療集團控股有限公司 業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商，專門生產用於經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）的介入器械。本集團總部位於中國香港，產品銷往全球超過70個國家和地區。集團亦積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。憑借擁有逾20年產品開發經驗的內部研發團隊，本集團已開發出世界領先的專有技術。 如需瞭解詳情，請訪問集團官網：https://orbusneich.com/



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